Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki

Nowy system kaucyjny, który ma ruszyć jeszcze tej jesieni, musi sprostać oczekiwaniom młodych Polaków. Coraz więcej osób z pokolenia cyfrowego nie chce bonów czy kuponów. Oczekują prostego przelewu zwrotu kaucji na konto.

Marcin Kusz
Butelka za przelew? Młodzi nie chcą bonów – chcą pieniędzy
Nadchodzący system kaucyjny ma przynieść zmianę w sposobie gospodarowania opakowaniami po napojach. Jednak dla młodych konsumentów to nie tylko kwestia ekologii, ale także wygody. Z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że aż 60 proc. osób w wieku 18-24 lata i 48 proc. w grupie 25-34 lata chciałoby, by zwrot kaucji trafiał bezpośrednio na ich konto. Rozwiązania cyfrowe muszą stać się zatem jego integralną częścią.

Zgodnie z zapowiedziami, nowy system ma obejmować m.in. automaty do zwrotu opakowań, które powinny być wyposażone w technologie umożliwiające szybkie, bezgotówkowe rozliczenia. W świecie, w którym większość płatności odbywa się już bez udziału fizycznej gotówki, takie oczekiwanie nie powinno nikogo dziwić. W 2024 r. niemal 7 na 10 transakcji w Polsce było realizowanych cyfrowo.

Gotówka to przeszłość, technologia to przyszłość

Chociaż w systemie kaucyjnym przewidziano również inne formy zwrotu, jak kupony rabatowe czy bony na zakupy, to znacznie mniejsza liczba młodych ludzi jest nimi zainteresowana. Bony odbierane przy kasie lub w sklepie są postrzegane jako niewygodne i przestarzałe. Preferencje konsumentów w wieku 18-34 lata jasno pokazują, że ważne będzie dostosowanie automatów do potrzeb użytkowników.

Młodzi konsumenci nie oczekują cudów – oczekują systemów, które nadążają za rzeczywistością, w której żyją. Chcą segregować, oddawać, dbać o środowisko, ale na własnych zasadach: szybko, prosto, cyfrowo. Oczekują systemu, który będzie działał równie sprawnie, jak ich smartfon i który wynagrodzi ich ekologiczny nawyk tak, jak tego chcą.

Jeśli państwo naprawdę chce ich zaangażowania w recykling, to musi im zaproponować coś więcej, niż tylko bon do wykorzystania przy kasie. Nowoczesne pokolenie potrzebuje nowoczesnych narzędzi. Inaczej po prostu ich nie użyje. Jeśli system nagradzania będzie toporny, czasochłonny i nieprzyjazny, to nikt nie uwierzy, że jego udział naprawdę coś zmienia.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Baloost / Shutterstock.com

06.09.2025 17:00
