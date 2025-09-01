/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia

Aldi bardziej jak Lidl niż Biedronka – przynajmniej w podejściu do zbliżającego się systemu kaucyjnego.

Adam Bednarek
puszki
REKLAMA

Już we wszystkich sklepach Aldi w Polsce klienci mogą oddawać puste butelki i puszki do butelkomatów. Za każde zwrócone opakowanie otrzymują 10 gr rabatu, więc przez miesiąc szczególnie opłaca się wrzucać puste pojemniki. Aldi, podobnie jak Lidl i inni testujący maszyny, w zasadzie płaci za śmieci.

- Jesteśmy w pełni przygotowani – jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem systemu kaucyjnego w Polsce zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy maszyny do zwrotu opakowań dla naszych klientów. Dzięki temu odwiedzający sklepy Aldi mogą już teraz korzystać z prostego i intuicyjnego procesu zwrotu opakowań, który idealnie wpisuje się w model zakupów oferowany przez Aldi i wzmacnia naszą obietnicę bycia siecią dyskontową przyjazną dla każdego klienta – mówi Judyta Ciesińska, starszy manager ds. projektów i procesów w Aldi Polska.

REKLAMA

Pierwsze maszyny stanęły w sklepach Aldi w czerwcu, a od września urządzenia są już w całej sieci. To ostatni moment na testy, bo od 1 października ruszy system kaucyjny.

Aldi stawia na automaty, podobnie jak m.in. Lidl. Inną drogą idzie Biedronka

Lidl już w kwietniu informował, że we wszystkich sklepach sieci stoją butelkomaty. Odmienne podejście ma Biedronka. Maszyny wstawiono raptem w kilkunastu punktach, a tymczasem Biedronek w całej Polsce jest już ponad 3,7 tys.

Przedstawiciele handlowego giganta twierdzili, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na system kaucyjny. Dagmara Łakoma, starszy menedżer ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka, w rozmowie z Portalem Spożywczym przekonywała, że system jest "zupełnie nieprzygotowany do startu w zakładanym terminie". Właśnie dlatego przynajmniej na początku Biedronka będzie realizowała manualną zbiórkę opakowań objętych systemem kaucyjnym.

REKLAMA

Co sklep, to obyczaj

Na początku trzeba się więc będzie przyzwyczajać – w jednym będzie taki automat, w innym sklepie inny, mniejszy bądź większy. A w kolejnym może nie być go wcale, przynajmniej na początku. Zobaczymy, kto po okresie przejściowym będzie miał rację. Na razie pojawiały się głosy, że automat lepiej mieć niż mieć – nawet małe sklepy powinny być gotowe na przyjęcie butelek i puszek.

Zdjęcie główne: Baloost / Shutterstock.com

REKLAMA
Adam Bednarek
01.09.2025 13:25
Tagi: kaucja za butelkisklepy
Najnowsze
13:25
System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia
Aktualizacja: 2025-09-01T13:25:28+02:00
12:14
Dziś wieczorem szukaj zorzy nad Polską. Czeka nas prawdziwe widowisko
Aktualizacja: 2025-09-01T12:14:41+02:00
11:48
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska
Aktualizacja: 2025-09-01T11:48:37+02:00
11:24
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka
Aktualizacja: 2025-09-01T11:24:51+02:00
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
6:10
Hotel California czy oddział intensywnej terapii? Administracja Trumpa ma problemy z odpowiedzią
Aktualizacja: 2025-09-01T06:10:00+02:00
6:00
Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-01T06:00:00+02:00
19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Aktualizacja: 2025-08-31T19:50:37+02:00
18:48
Jesteśmy niemili, bo się spieszymy. A dziś wszystko nas popędza
Aktualizacja: 2025-08-31T18:48:38+02:00
17:54
Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend
Aktualizacja: 2025-08-31T17:54:11+02:00
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA