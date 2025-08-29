/
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko

Wytrzymały, niestraszne mu zachlapania, z ekranem czytelnym w słońcu – to wbrew pozorom nie opis telefonu czy laptopa, a butelkomatu. W Polsce sprawdzimy go jako pierwsi.

Adam Bednarek
butelkomaty
Gdzie będziemy oddawać niezgniecione puszki i plastikowe butelki? To zależy. Niektóre sklepy zrobiły bądź jeszcze robią przemeblowanie, by znaleźć miejsce pod dachem. Inne ustawią maszyny przy wejściu, ale dalej pod wiatą. Inne szykują nawet osobne pomieszczenia, na wzór bankomatów czy ostatnio automatów paczkowych. Do wyboru, do koloru – dopiero po jakimś czasie będzie wiadomo, co nam bardziej pasuje.

Automaty poza sklepem będą mieć jednak pewną przewagę – będzie można oddawać opakowania o każdej porze, a nie tylko wtedy, gdy sklep działa

Dlatego warto będzie mieć również maszyny stojące na zewnątrz, szczególnie w przypadku mniejszych sklepów, ale i mniejszych miejscowości. Nie trzeba będzie jechać do dużej sieci z większym workiem. Wystarczy podrzucić kilka opakowań u siebie, w okolicy, bez względu na porę, aby otrzymać zwrot kaucji.

Małe sklepy nie muszą przystępować do systemu kaucyjnego, ale eksperci przekonują, że powinny. "Rezygnacja z udziału w systemie może wiązać się z utratą klientów, którzy wybiorą konkurencję oferującą wygodny zwrot opakowań i odzyskanie kaucji" – przekonuje Dominik Kasperek, prezes spółki Eurocash Sieci Partnerskie. Wcześniej grupa szacowała, że nieprzystąpienie sklepów poniżej 200 m kw. do systemu kaucyjnego może spowodować spadek obrotów każdego z nich o ok. 30 proc.

Automat na zewnątrz musi działać inaczej niż ten w środku, bo jest narażony na zupełnie inne warunki. Dlatego Tomra wprowadza na polski rynek S2 Rugged Plus. Producent deklaruje, że został zaprojektowany z myślą o "wyjątkowej trwałości i niezawodnej pracy na zewnątrz", jest odporny na deszcz, śnieg i słońce. Ekran "o wysokiej widoczności pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu".

Jest też gotowy do rozszerzenia oferty zwrotu o szklane butelki wielokrotnego użytku. Polscy klienci sprawdzą wszystkie te możliwości jako pierwsi.

– Polska jest pierwszym rynkiem, na którym można zobaczyć Tomra S2 Rugged Plus w akcji. To nowe rozwiązanie pomaga detalistom usprawnić codzienną obsługę zwrotów, jednocześnie zapewniając klientom szybki, bezproblemowy i niezawodny sposób oddawania opakowań – deklaruje Agnieszka Pokładek, dyrektorka sprzedaży w Tomra Collection Poland.

Zwykle rozwiązania dużych firm raczej nas omijają i nie możemy skorzystać z niektórych dużych usług gigantów, a tu proszę – wejście w życie systemu kaucyjnego sprawia, że to my jako pierwsi przetestujemy nowość. Można się zżymać, że chodzi o puste opakowania, ale akurat pod tym względem sklepy zaczynają odgrywać coraz większą rolę.

To właśnie w galeriach handlowych obserwujemy nowe sposoby monitoringu i kontroli – żaden występek nie może umknąć uwadze. Lada moment będziemy mieć swoje ulubione butelkomaty, tak jak dziś niektórzy mogą preferować jedne kasy samoobsługowe od drugich. I tu zaczyna się rywalizacja i postęp – gdzie skuteczniej systemy wykryją, czy podstawione na wadze warzywo to pomidor, a nie równie czerwone jabłko lub papryka? Które skanery wypuszczają szybciej po okazaniu paragonu, a które robią problemy? W sklepach obserwujemy różne sposoby wykorzystywania technologii, która niby ma ułatwiać życie, a jednak czasami jest odwrotnie.

Niektóre aplikacje działają lepiej, inne gorzej – są mniej czytelne, niepraktyczne, chaotyczne, zasypują nas powiadomieniami. Zapewne podobnie będzie z butelkomatami, a ich niezawodność zadecyduje o powodzeniu systemu kaucyjnego. Tam, gdzie tworzyć będą się kolejki, bo maszyna znowu się zacięła albo nie rozpoznała produktu, nikt nie będzie chciał oddawać opakowań, by otrzymać kaucję. Po prostu poszuka innego miejsca. A każde potencjalne udogodnienie, jak choćby bardziej czytelny ekran, może sprawić, że wygodniej będzie wrzucać puste butelki i puszki właśnie do tej maszyny.

Adam Bednarek
29.08.2025 09:58
