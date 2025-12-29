Białoruś zrobiła nas "w balony" w wigilię. Czują się jakby niebo było ich

Ładowanie...

Balony naruszyły polską przestrzeń powietrzną w Wigilię. Teraz RMF FM donosi o szczegółach. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter rozgłośni, w sumie 24 grudnia do Polski przedostało się 59 balonów.

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że policjanci oraz strażnicy graniczni natrafili na 13 balonów z ładunkami papierosów, a także na 5 samych pakunków. W każdym znajdowało się około 1500 paczek papierosów – informuje stacja.

Znalezione zostały również urządzenia lokalizacyjne GPS

Na większość balonów natrafiono w woj. podlaskim, ale cztery przypadki dotyczą Lubelszczyzny.

Sprawa wydaje się więc jasna – chodzi o przemyt. Dodajmy, że to nie pierwszy raz. O podobnych zdarzeniach, które dla Podlasia są już w zasadzie codziennością, pisaliśmy jesienią.

Schemat jest prosty: balon wypełniony helem startuje po stronie białoruskiej z przymocowanym pakunkiem. Prąd powietrzny przenosi go na terytorium Polski, a przemytnicy wyposażeni w odbiorniki i lokalizatory ruszają w teren, by odebrać przesyłkę. Tyle że czasami technologia zawodzi i zamiast w umówionym miejscu, balony lądują na przypadkowych ulicach czy polach – opisywał Bogdan Stech.

Mieszkańcy regionu cierpią na takich metodach przemytniczych. Bywa, że balony lądujące w niewłaściwym miejscu pozbywają mieszkańców prądu przez to, że dochodzi do zerwania sieci energetycznej. RMF FM informuje, że tak zdarzyło się niedawno na Lubelszczyźnie.

Balony leciały na wysokości 9 tys. metrów. Chociaż pozornie może wydawać się, że chodzi o przemyt, to służby nie wykluczają, że w ten sposób sprawdza się, jak reagują polskie systemy wykrywające obiekty powietrzne – przekazuje RMF FM.

Święta kojarzą się ze spokojem, ale w ostatnich dniach na polskim niebie działo się naprawdę sporo

25 grudnia polska para dyżurna myśliwców otrzymała sygnał o zbliżającym się do naszych granic obiekcie. Okazało się, że to rosyjski samolot rozpoznawczy (czytaj: szpiegowski), który wleciał w strefę monitorowaną przez NATO.

Adam Bednarek 29.12.2025 15:06

