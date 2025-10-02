#B69AFF
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa

Holenderski F-35A Lightning II otrzymał oznaczenie świadczące o udanym zestrzeleniu rosyjskiego drona nad Polską. Jednak jeden szczegół wywołał lawinę dyskusji.

Bogdan Stech
Noc z 9 na 10 września 2025 r. weszła do historii. Wtedy to doszło do największej rosyjskiej prowokacji na terytorium Polski. Podczas ataku na Ukrainę, część dronów została skierowana przez Rosjan nad Polskę. Naszą przestrzeń powietrzną naruszyło minimum 20 dronów. Kilka z nich zestrzelono. To pierwsze potwierdzone bojowe zniszczenie rosyjskiego bezzałogowca przez F-35 nad terytorium NATO.

Były to nieuzbrojone drony Gerbera, służące do zmylenia obrony przeciwlotniczej (i wystrzelenia cenny rakiet przeciwlotniczych), a także wykorzystywane w misjach rozpoznawczych. Holenderskie F-35, wspólnie z samolotami polskimi oraz innymi sojusznikami NATO, wzięły udział w zestrzeleniu tych, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie.

To był pierwszy raz w historii, kiedy samoloty NATO użyły ostrej amunicji do obrony przestrzeni powietrznej państwa NATO przed potencjalnym zagrożeniem - podało Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) - Kwatera Główna Sojuszniczych Sił Europy NATO.

Dowód zwycięstwa

To tej nocy holenderski F-35A nr F-027 z 313. eskadry Królewskich Sił Powietrznych (Royal Netherlands Air Force, RNLAF), stacjonującej na co dzień bazie Volkel, po raz pierwszy oficjalnie otrzymał „kill mark” - znak namalowany przez obsługę na burcie, zwykle pod linią kabiny samolotu, świadczący o zestrzeleniu.

„Kill mark” widoczny na kadłubie maszyny F-35 to graficzny kształtem przypominający raczej potężnego drona kamikadze Shahed. Ten stworzony w Iranie i produkowany w Rosji bezzałogowiec okrył się ponurą sławą w Ukrainie gdzie Rosjanie wykorzystują go do barbarzyńskich ataków na ludność cywilną.

Czy to oznaczenie świadczy, że wśród dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną były też Shahedy? Tego nie wiemy, pewne jest natomiast, że wszystkich szczegółów rosyjskiego ataku na Polskę jeszcze nie poznaliśmy.

Więcej niż symbol

To oznaczenie to coś więcej niż symbol, to komunikat: jesteśmy obecni, reagujemy, bronimy. Dla pilotów i dla obserwatorów na ziemi oznacza, że zdolność NATO do reakcji na zagrożenia powietrzne nie jest już tylko teoretyczna.

Incydent z F-027 to nie tylko ciekawostka dla miłośników militariów. To realny dowód na to, że inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt lotniczy, takie jak te realizowane m.in. przez Polskę, która również oczekuje na swoje F-35, mają głębszy sens. Dzięki takim maszynom możemy w nocy spać spokojniej.

Bogdan Stech
02.10.2025 12:59
