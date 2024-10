Butelkomaty staną nie tylko w wielkich sklepach. Bez nich małe mogą mieć problem

Niewykluczone, że sytuacja nie będzie jednak tego wymagać. Grupa Eurocash powołała się na przykłady innych państw, z których wynika, że nieprzystąpienie sklepów poniżej 200 m kw. do systemu kaucyjnego może spowodować spadek obrotów każdego z nich o ok. 30 proc. A to już spore liczby.