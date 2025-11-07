REKLAMA
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię

Microsoft stworzył nowy zespół, który ma zamiar stworzyć superinteligencję. Sztuczną inteligencję potężną, ale jednocześnie nieszkodliwą dla człowieka.

Albert Żurek
"Ludzie mają pozostać na szczycie łańcucha pokarmowego" - czytamy w nowym wpisie Microsoftu. Tak przynajmniej wygląda wizja tzw. HSI - humanistycznej superinteligencji, która będzie zawsze stać po stronie człowieka. Ma czynić nas mądrzejszymi, działać na korzyść ludzi - wspierać i rozwijać ludzkie role.

Microsoft ma nowy zespół, który będzie rozwijał “ludzką superinteligencję”

W obszernym komunikacie szef Microsoft AI, Mustafa Suleyman poinformował o utworzeniu nowego działu, który ma na celu rozwijanie humanistycznej superinteligencji (humanist superinteligence). Ma być to narzędzie, które ma jeden główny cel: służyć wyłącznie ludzkości.

Ten rodzaj superinteligencji nie będzie jednak nieograniczonym bytem o wysokim stopniu autonomii. Zamiast tego stworzą narzędzie o zaawansowanym stopniu kontroli wyróżniającym się starannym skalibrowaniem oraz limitami. Rozwiązanie nie zostanie stworzone dla samej idei superinteligencji. Ma być to praktyczna technologia stworzona wyłącznie dla interesu człowieka.

Gigant zaznaczył, że odrzuca narrację o wyścigu do opracowania ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), czyli takiej, która jest w stanie dorównać lub przewyższyć człowieka. Firma pisze o poczuciu głębokiej odpowiedzialności. Podejście firmy znanej głównej z systemu Windows stoi w sprzeczności do celu OpenAI i Sama Altmana, który otwarcie mówi o chęci stworzenia AGI. Ostatni model językowy GPT-5 miał być dużym krokiem w stronę AGI.

Dyrektor Microsoft AI wskazuje także obszary rozwoju HSI, na których będą chcieli się skupiać. Jest to np. opieka zdrowotna, czy energia odnawialna. Według niego niezwykle ważną kwestią jest rozwijania technologii "w granicach rozsądku" - aby ludzie mieli kontrolę nad narzędziami, ale jednocześnie wykorzystać potencjał AI do poprawy życia. 

Zupełnie inne podejście do sztucznej inteligencji niż wszędzie

Można powiedzieć, że Mustafa Suleyman reprezentuje rozsądne podejście oraz wizję sztucznej inteligencji. Nie tak jak inni dyrektorzy wielkich firm technologicznych. Wystarczy spojrzeć na Elona Muska, który sądzi, że w nieodległej przyszłości będziemy żyć w utopii. Według miliardera sztuczna inteligencja wyręczy ludzi w pracy, którzy wreszcie znajdą więcej czasu dla siebie. 

Dyrektor Microsoftu uważa, że HSI ma mieć trzy główne zastosowania: pomoc w nauce i produktywności, wsparcie w branży opieki zdrowotnej i tworzenie nowych rozwiązań w zakresie czystej energii. "W Microsoft AI wierzymy, że ludzie są ważniejsi niż sztuczna inteligencja" – pisze Suleyman.

Takie podejście byłoby zdecydowanie najrozsądniejsze. Zobaczymy, co z tego będzie. Z jednej strony mamy Microsoft, który chce, aby sztuczna inteligencja służyła ludziom, a z drugiej OpenAI z celem stworzenia AGI.

07.11.2025 12:39
