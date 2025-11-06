REKLAMA
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?

Przeglądarka Chrome przechodzi właśnie największą metamorfozę w swojej historii.

Maciej Gajewski
Chrome Tryb AI
Jeszcze niedawno Chrome był po prostu narzędziem do przeglądania stron internetowych. Dziś Google zapowiada, że przekształci ją w inteligentnego asystenta AI, zdolnego do wykonywania złożonych zadań niemal autonomicznie. Najnowsza nowość to specjalny przycisk AI Mode, umieszczony bezpośrednio w interfejsie przeglądarki. Nie jest to już ciekawostka dla garstki entuzjastów - to strategiczny kierunek rozwoju najpopularniejszej przeglądarki świata.

Czy to koniec tradycyjnej wyszukiwarki? Google gra o przyszłość

Rosnąca popularność ChatGPT czy Perplexity AI pokazała, że dominacja Google’a w wyszukiwaniu informacji może być zagrożona. Konkurencja ze strony OpenAI i Perplexity zmusiła firmę z Mountain View do odważnych decyzji. AI Mode w Chrome nie jest odpowiedzią na chwilową modę - to próba zabezpieczenia przyszłości i utrzymania pozycji głównego portalu dostępu do wiedzy w Internecie.

Pierwsze kroki w tym kierunku Google postawił w marcu, gdy wprowadził AI Mode do wyszukiwarki. Prawdziwy przełom nastąpił jednak we wrześniu, kiedy ogłoszono zmiany całkowicie redefiniujące rolę przeglądarki.

Czatbot wbudowany w przeglądarkę - to już za moment

Od wczoraj użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą zobaczyć nowy przycisk AI Mode w pasku narzędzi, tuż pod polem wyszukiwania na stronie nowej karty. Zmiana wydaje się drobna, ale jej znaczenie jest ogromne. Nie trzeba już wpisywać adresów URL do aplikacji webowych AI ani korzystać z osobnych aplikacji - wystarczy jedno kliknięcie. To podejście przypomina moment, gdy Google uczyniło wyszukiwarkę centralnym elementem interfejsu.

Nowa funkcja działa zarówno na iOS, jak i Androidzie, a wkrótce ma trafić do 160 krajów. Tym razem Google nie stawia na powolne, ostrożne wdrażanie - liczy się szybkość. Firma chce dotrzeć do użytkowników, zanim zrobią to konkurenci.

Gemini w każdej karcie - asystent, który rozumie kontekst i przeglądarka, która działa za ciebie

Przycisk AI Mode to dopiero początek. Google wprowadza do Chrome’a swojego najnowszego asystenta - Gemini, który potrafi analizować zawartość wszystkich otwartych kart, porównywać informacje i udzielać odpowiedzi w oparciu o pełny kontekst działań użytkownika.

Wyobraź sobie, że masz otwartych siedem kart: pięć z recenzjami laptopów i dwie z artykułami o procesorach. Pytasz Gemini: Którzy producenci mają największe udziały w rynku?. Asystent przeanalizuje wszystkie strony, wyciągnie kluczowe dane i poda ci gotową odpowiedź. To coś znacznie więcej niż tradycyjna wyszukiwarka - to narzędzie, które rozumie, nad czym pracujesz. Gemini potrafi też przeszukiwać historię przeglądarki. Wystarczy polecenie: Znajdź stronę o drewnianych biurkach, którą oglądałem w zeszłym tygodniu, a asystent błyskawicznie ją odnajdzie.

Na tym jednak nie koniec. Google wprowadza do Chrome’a tzw. agentic AI - funkcje, dzięki którym sztuczna inteligencja może wykonywać zadania w twoim imieniu. Przykład? Możesz powiedzieć: Zarezerwuj mi wizytę u fryzjera w czwartek o 15:00 albo Zamów tygodniowe zakupy spożywcze. Gemini przeanalizuje dostępne opcje, wypełni formularze i dokona rezerwacji - bez twojej ingerencji. Oczywiście użytkownik zachowa możliwość zatrzymania procesu na każdym etapie, aby mieć pełną kontrolę.

Przeglądarka przestaje być biernym narzędziem do wyświetlania stron, a staje się aktywnym agentem działającym w twoim imieniu. W efekcie całe środowisko Internetu będzie musiało się dostosować - strony zostaną projektowane nie tylko dla ludzi, ale także dla inteligentnych agentów AI. Oby tylko nie zapomniano w tym pędzie na AI o wspominanych ludziach.

06.11.2025 16:01
