Samsung Internet wychodzi z telefonu. Wreszcie da się żyć bez Chrome'a

Samsung Internet to przeglądarka znana każdemu użytkownikowi smartfonów Galaxy. Preinstalowana na telefonach i tabletach koreańskiego giganta, jest głównym oknem na świat większości użytkowników – to znaczy, póki jej nie wyłączysz i nie przesiądziesz się na Chrome lub inną przeglądarkę.

Samsung Internet nie jest złą przeglądarką, ale brak wersji na urządzenia inne niż Galaxy zawsze ujmował jej uroku. Teraz Samsung wreszcie to zmienia.

Samsung Internet opuszcza mobilną klatkę

Samsung ogłosił dziś start programu beta testów przeglądarki Samsung Internet dla komputerów osobistych i laptopów - dotychczas dostępnej jedynie dla smartfonów i tabletów. Do tej pory użytkownicy przeglądarki Samsunga, chcąc zachować synchronizację zakładek i historii między smartfonem a komputerem, musieli korzystać z rozszerzeń dla Chrome. Nowy Samsung Internet dla PC eliminuje ten problem, oferując natywną synchronizację danych przez konto Samsung. Dzięki temu zakładki, historia przeglądania oraz dane logowania z Samsung Pass są dostępne zarówno na telefonie, jak i komputerze.

Samsung Internet

To rozwiązanie ma nie tylko ułatwić życie użytkownikom, ale też wzmocnić atrakcyjność komputerów z serii Galaxy Book, które dotąd pozostawały w cieniu produktów Apple, oferujących spójną integrację między przeglądarką Safari na macOS i iOS.

Nowa wersja przeglądarki to nie tylko uzupełnienie brakującego ogniwa w ekosystemie, ale też debiut Galaxy AI na komputerach i laptopach. Samsungowi udało się przeportować m.in. funkcję Browsing Assist, które potrafi w czasie rzeczywistym streszczać i tłumaczyć dowolne strony internetowe, korzystając z tych samych mechanizmów sztucznej inteligencji, które trafiły do smartfonów Galaxy z serii S.

Samsung nie zapominał również o ochronie danych - przeglądarka w wersji desktopowej wyposażona jest w Smart Anti-Tracking, który automatycznie blokuje śledzące skrypty stron internetowych, oraz w Privacy Dashboard, prezentujący w czasie rzeczywistym informacje o zablokowanych trackerach, reklamach i wyskakujących oknach. Dostępny jest także tryb Secret Mode, odpowiednik trybu incognito znanego z Chrome’a, oraz wbudowany bloker reklam.

Pod względem interfejsu nowa przeglądarka czerpie garściami z wersji mobilnej. Użytkownicy znajdą tu tryb dzielonego okna (Split View), ciemny motyw, pasek boczny z zakładkami i kartami, a także możliwość instalowania dodatków z Chrome Web Store. Samsung zapewnia, że to dopiero początek - przeglądarka ma z czasem stać się "platformą AI", która rozumie potrzeby użytkownika i automatycznie dostosowuje sposób prezentowania treści.

Nowy etap dla ekosystemu Galaxy

Rozszerzając Samsung Internet na PC, zapraszamy użytkowników do współtworzenia przyszłości przeglądania. To pierwszy krok ku inteligentnym doświadczeniom przeglądania, które będą rozumieć użytkownika i chronić jego prywatność na każdym poziomie

Debiut Samsung Internet na komputerach to moment, który trudno zignorować - nie dlatego, że świat czekał na kolejną przeglądarkę, ale dlatego, że Samsung w końcu domyka własną układankę ekosystemu Galaxy. Po latach, gdy przeglądanie sieci na telefonie i komputerze żyło w dwóch różnych światach, firma wreszcie je łączy.

To znaczy, połączy jak już Samsung oficjalnie wyda przeglądarkę

Bo Samsung Internet dla komputerów w wersji beta jest dostępny wyłącznie dla użytkowników systemów Windows 10 (od wersji 1809 wzwyż) oraz Windows 11 - i to tylko w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej. Producent zapowiada, że testy zostaną rozszerzone na kolejne rynki, ale nie podaje jeszcze konkretnych terminów. Więcej informacji o programie beta można znaleźć na stronie browser.samsung.com/beta.

Zdjęcie główne: Bangla press / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 30.10.2025 08:00

