Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę

Samsung od dłuższego czasu wyznacza trendy w świecie Androida, często jako pierwszy wprowadzając innowacyjne funkcje i prezentując najnowsze wersje systemu. Ich smartfony regularnie otrzymują aktualizacje oraz ekskluzywne rozwiązania, które później trafiają do innych producentów.

Teraz koreański gigant szykuje się na kolejny krok, który może ponownie zmienić oblicze technologii mobilnych i rozszerzonej rzeczywistości. Samsung ogłosił bowiem premierę swojego długo wyczekiwanego zestawu Android XR, znanego pod nazwą Project Moohan.

To urządzenie, tworzone we współpracy z Google i Qualcomm, ma być kolejnym przykładem, jak Samsung jako pierwszy wprowadza na rynek najbardziej zaawansowane technologie, oferując użytkownikom zupełnie nowe, immersyjne doświadczenia.

Samsung wchodzi w świat XR

Samsung oficjalnie potwierdził, że 21 października 2025 roku o godzinie 22:00 czasu wschodnioamerykańskiego (czyli 22 października, 4:00 rano czasu polskiego) odbędzie się wydarzenie "Worlds Wide Open". To właśnie wtedy światło dzienne ujrzy ich pierwsze gogle Android XR, znane pod kryptonimem Project Moohan. Premiera będzie transmitowana na żywo na kanałach Samsung Newsroom oraz YouTube.

Wydarzenie Worlds Wide Open ma skupić się na zaprezentowaniu „immersyjnych doświadczeń codziennego użytku” i podkreślić wizję Samsunga, w której AI odgrywa kluczową rolę w rozwoju rozszerzonej rzeczywistości. Android XR, stworzony wspólnie z Googlem i Qualcommem, to platforma zoptymalizowana pod kątem sztucznej inteligencji, która ma skalować się na różne formy urządzeń.

Choć szczegółowa cena nie została jeszcze podana, wcześniejsze doniesienia sugerują, że może ona przekraczać 1800 dol. Samsung otworzył już rezerwacje na Project Moohan, oferując 100 dol. zniżki na dodatkowe produkty przy zakupie. Ta promocja jest dostępna bezpłatnie na stronie Samsunga.

Start sprzedaży jest planowany na 22 października 2025 r. w Korei Południowej. Globalna dostępność, w tym również w Polsce, przewidywana jest na czwarty kwartał 2025 lub początek 2026 r.

Ile gogle Samsung Galaxy XR mogą kosztować w Polsce?

Choć oficjalna polska cena Samsung Galaxy XR nie została jeszcze ogłoszona, możemy ją oszacować na podstawie dostępnych informacji. Biorąc pod uwagę przewidywaną cenę w Stanach Zjednoczonych, która ma wynosić około 1800 dol., oraz doliczając polskie realia podatkowe, finalna kwota może być znacznie wyższa.

Przeliczając 1800 dol. po obecnym kursie (około 3,67 zł), otrzymujemy kwotę rzędu 6600 zł. Do tej wartości należy jednak doliczyć 23 proc. podatku VAT, co jest standardową stawką dla elektroniki w Polsce. Po uwzględnieniu tego cena wzrasta do około 8100 zł. Należy pamiętać, że jest to szacunek, a ostateczna cena w polskich sklepach może być wyższa ze względu na dodatkowe koszty, takie jak cła importowe, logistyka i marże dystrybutorów. Dlatego sam zakładam, że cena Samsung Galaxy XR w Polsce będzie się wahać w przedziale od 8000 zł do nawet 9500 zł.

W kontekście polskiego rynku, kluczowym konkurentem dla produktu Samsunga będzie Apple Vision Pro. Ceny tego urządzenia w polskich sklepach i u importerów zaczynają się od około 20 tys. zł.

Co wiemy o Project Moohan?

Project Moohan, który prawdopodobnie przyjmie nazwę Samsung Galaxy XR, będzie wyposażony w zaawansowane wyświetlacze 4K Micro-OLED, oferujące łącznie 29 milionów pikseli. To więcej niż w przypadku Vision Pro (23 miliony pikseli).

Dwa 1,3-calowe ekrany o rozdzielczości 3552x3840 na oko mają zapewnić bardzo dobrą ostrość obrazu, z prawdopodobną częstotliwością odświeżania 90 Hz. Serce urządzenia to procesor Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, zaprojektowany specjalnie dla zastosowań XR, obiecujący o 20 proc. wyższe taktowanie procesora i o 15 proc. większą wydajność GPU niż w Meta Quest 3. Urządzenie będzie również wyposażone w rozbudowany system sensorów, w tym 6 kamer do śledzenia ruchu, 2 kolorowe kamery passthrough do rozszerzonej rzeczywistości, 4 wewnętrzne kamery do śledzenia wzroku oraz czujnik głębi.

Ergonomia to kolejny kluczowy element – Project Moohan ma ważyć około 545 g, co czyni go lżejszym od Apple Vision Pro. Zewnętrzny akumulator ma zapewnić około 2 godz. pracy ogólnej lub 2,5 godz. odtwarzania filmów, a regulowany pasek na głowę ma zapewnić komfort użytkowania. W zestawie znajdą się dwa kontrolery Galaxy XR z 6 stopniami swobody, drążkami analogowymi i haptycznym feedbackiem. Co ważne, urządzenie będzie obsługiwać również kontrolę gestami dłoni, śledzenie wzroku i polecenia głosowe, co umożliwi interakcję bez użycia kontrolerów.

Nowy system operacyjny Android XR, stworzony przez Google we współpracy z Samsungiem i Qualcommem, będzie sercem Project Moohan. Platforma została zaprojektowana z myślą o sztucznej inteligencji, głęboko integrując się z asystentem Google Gemini AI. Użytkownicy będą mogli korzystać z kontekstowych poleceń głosowych, funkcji Zakreśl, aby wyszukać w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, tłumaczeń w czasie rzeczywistym, nawigacji AR oraz inteligentnego rozpoznawania obiektów. Android XR będzie kompatybilny z aplikacjami dla klasycznego Androida, oferując dostęp do szerokiego ekosystemu Google Play Store oraz wspierając narzędzia deweloperskie, takie jak ARCore i Unity.

Oliwier Nytko 15.10.2025 08:05

