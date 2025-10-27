Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę

Ładowanie...

Mowa o pierwszej generacji składanego Galaxy Z TriFold, który wyróżni się dwoma zawiasami na tle dotychczasowych urządzeń z tej serii. Dzięki temu będzie składał się na trzy, a nie dwie (tak jak klasyczne Z Foldy i Z Flipy) części. Nadchodzi coś potężnego, ale i jednocześnie drogiego i trudno dostępnego.

Samsung Galaxy Z TriFold jeszcze w tym tygodniu. Znamy możliwą datę

Z najnowszych doniesień The Korea Herald wynika, że składany na trzy części Samsung ma mieć swoją premierę podczas tegorocznego wydarzenia APEC w Korei Południowej. Spotkanie zostało zaplanowane na 31 października - 1 listopada 2025 r. (nadchodzący piątek - sobota).

Nie podano jednak konkretnego dnia premiery nowego typu składanego smartfona. Pamiętajmy, że Korea Południowa ma strefę czasową 8 godzin do przodu względem czasu środkowoeuropejskiego. Urządzenie może zostać pokazane w środku nocy.

Podobnie było z ostatnim debiutem gogli rzeczywistości mieszanej Galaxy XR - zaprezentowano je w ubiegłym tygodniu o godz. 4:00 naszego czasu. Niezależnie od tego, kiedy będą mieć premierę, będzie to nowatorski sprzęt, który zmieni podejście do telefonu. Właściwie sprzęt nie można nazwać zwykłym smartfonem, a czymś łączącym tablet i telefon.

Wcześniejsze doniesienia ujawniły, że w zależności od trybu zaoferuje:

6,5-calowy wyświetlacz zewnętrzny po złożeniu - będzie to zupełnie oddzielny panel, niż ten składający się;

10-calowy ekran po rozłożeniu - urządzenie ma składać się z trzech segmentów i dwóch zawiasów, dzięki którym telefon zamieni się w tablet.

To zasadnicza różnica w porównaniu z klasycznym Galaxy Z Foldem (dziś dostępna 7. generacja). W telefonie w trybie złożonym znajdziemy 6,5-calowy ekran, a po rozłożeniu - 8-calowy panel. Dodatkowe 2 cale nie wyglądają, jakby miały przynieść rewolucję, ale pamiętajmy, że większa przekątna ekranu istotnie wpływa na jego rozmiar i faktyczną przestrzeń roboczą. 2 cale to przecież 5,08 cm różnicy, więc wcale nie tak mało.

Samsung nie będzie pierwszym producentem, który pokaże swój składany na trzy części telefon. Huawei już wcześniej na rynku w Chinach miał Mate XT Ultimate Design z 10,20-calowym ekranem stworzonym z trzech segmentów. Tyle że projekt Chińczyków zasadniczo różni się od rozwiązania Samsunga. Propozycja Huawei po złożeniu pozwala korzystać z małej części elastycznego ekranu (6,4 cala), więc sprzęt pozostaje niechroniony w kieszeni czy torebce.

Samsung natomiast zastosuje dodatkowy ekran z klasycznym szkłem, z którego będzie można korzystać po złożeniu elastycznego panelu chronionego przez obudowę telefonu.

Pierwszy składany Samsung Galaxy Z Trifold będzie małą rewolucją. Wreszcie coś nowego

Pierwsza generacja składanego Samsunga Galaxy Fold została pokazana w 2019 r. Od tego czasu (ponad sześciu lat) na rynku telefonów nie dostaliśmy praktycznie nic nowego. Samsung głównie ulepszał to urządzenie, ale właściwie zamysł pierwszego i siódmego Folda jest identyczny.

Problemem Trifolda będzie jednak jego dostępność i cena. Mówi się, że sprzęt ma kosztować ok. 2800 dolarów, czyli 1000 dol. więcej niż Z Fold. W teorii smartfon kosztowałby grubo ponad 10 tys. zł - podstawowy Z Fold 7 został wyceniony na 8799 zł w Polsce. Druga sprawa to dostępność: urządzenie trafi tylko na azjatyckie rynki, Europa i reszta świata mogą o nim zapomnieć. Oczywiście to tylko nieoficjalne informacje - za kilka dni będzie wszystko wiadomo.

Albert Żurek 27.10.2025 15:34

