Samsung z przełomową nowością. Apple znowu musi gonić

Rynek headsetów XR, czyli rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, od lat próbuje przebić się do masowego odbiorcy, jednak bez spektakularnego sukcesu. Mimo wielu prób urządzenia te pozostawały głównie w niszy dla graczy i największych entuzjastów technologii, nie stając się rewolucją w codziennym korzystaniu z komputera, na jaką liczyło wielu producentów.

Dopiero niedawne wejście Apple’a na tę scenę i jego podejście do tego rynku na nowo zdefiniowało kategorię premium, ale jednocześnie, zaporowa cena i zamknięty ekosystem pozostawiły pole do działania dla konkurencji.

Gogle Galaxy XR to sojusz gigantów

Wszyscy czekali na odpowiedź sojuszu Google, Qualcomm i Samsunga, który zapowiadał swoją kontrofensywę. Po wcześniejszych zajawkach, znanych jako Project Moohan, ten moment właśnie nadszedł pod koniec października 2025 r. Samsung oficjalnie zaprezentował światu gotowy produkt – headset Galaxy XR, który ma być bezpośrednim rywalem dla wizji Apple’a, ale opartym na zupełnie innej filozofii.

Samsung Galaxy XR to przede wszystkim pierwsze urządzenie działające pod kontrolą nowego systemu operacyjnego Google – Android XR. To nie jest tylko kolejny headset z autorską nakładką; to premiera nowej, otwartej platformy, która ma stanowić fundament dla całego ekosystemu urządzeń od różnych producentów. Współpraca trzech gigantów ma na celu stworzenie realnej alternatywy dla zamkniętego ogrodu Apple’a, oferując od startu dostęp do milionów aplikacji 2D ze sklepu Google Play.

Android XR i Gemini - otwarta platforma z AI

Sercem i mózgiem nowego systemu jest głęboka integracja sztucznej inteligencji Gemini. Google podkreśla, że Android XR to system zbudowany od podstaw dla ery Gemini. AI nie jest tu dodatkiem, ale fundamentalną częścią interfejsu. Umożliwia multimodalną interakcję – płynne łączenie poleceń głosowych, gestów dłoni i śledzenia wzroku. Gemini ma rozumieć kontekst tego, co widzi użytkownik (zarówno w wirtualu, jak i w świecie rzeczywistym dzięki kamerom) i może odpowiadać na pytania dotyczące otoczenia, np. podając statystyki oglądanego meczu czy historię budynku w Google Maps.

Dedykowane aplikacje Google

Oprócz kompatybilności wstecznej z aplikacjami 2D, Google przygotowało specjalne wersje swoich kluczowych usług. Google Maps pozwala na eksplorację świata w trybie Immersive View 3D. Google Photos potrafi, wykorzystując AI, konwertować płaskie zdjęcia i filmy 2D na trójwymiarowe, przestrzenne wspomnienia. YouTube otrzymał dedykowaną zakładkę z treściami spatial obok istniejącej biblioteki filmów 180 i 360 stopni. Dostępne są też nowe wersje Chrome, Meet czy Google TV działającego jak wirtualne kino.

Specyfikacja sprzętowa Galaxy XR

Przechodząc do sprzętu, Samsung celuje w najwyższą półkę. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Najważniejsze są jednak wyświetlacze – to dwa panele Micro-OLED o rozdzielczości 4K (dokładnie 3552 × 3840 pikseli na oko). Headset oferuje wysokiej rozdzielczości kolorowy tryb passthrough, a także pełen zestaw do śledzenia: dłoni, oczu (wykorzystywany m.in. do odblokowywania tęczówką) oraz twarzy (co zasila np. awatary w Google Meet).

Ergonomia i konstrukcja "halo"

Ciekawie rozwiązano kwestię ergonomii. Zamiast dociskać urządzenie do twarzy, jak robi to konkurencja, Galaxy XR opiera się na sztywnej opasce typu halo, która rozkłada ciężar głównie na czole. Domyślnie headset ma otwartą konstrukcję, pozwalając widzieć otoczenie na peryferiach wzroku, ale w zestawie znajdują się magnetyczne osłony światła dla pełnej imersji. Całość waży 545 g (zdecydowanie mniej niż Vision Pro)... ale wymaga podłączenia zewnętrznej, ważącej 302 g baterii, która wystarcza na 2-2,5 godz. pracy.

Cena, zestaw i haczyk z kontrolerami

Pojawił się też istotny haczyk, czyli cena i zestaw sprzedażowy. Samsung Galaxy XR został wyceniony na 1799,99 dol. (co po przeliczeniu kursu i dodaniu podatków/cła w Polsce przełoży się prawdopodobnie na kwotę między 9 200 a 9 800 zł), co stawia go wyraźnie poniżej Apple Vision Pro, ale daleko powyżej urządzeń Meta Quest. Co jednak kluczowe, w tej cenie nie otrzymujemy kontrolerów. Galaxy XR Controllers są sprzedawane osobno za 249,99 dol., (czyli w Polsce około 1 300 – 1 350 zł), (na start objęte 30-procentową zniżką). Pokazuje to, że podobnie jak Apple, Samsung stawia na nawigację za pomocą dłoni, a granie traktuje jako opcjonalny dodatek.

Potencjał dla PC VR i przyszłość platformy

Entuzjastów PC VR ucieszy fakt, że na platformie dostępne jest płatne oprogramowanie Virtual Desktop. Dzięki wsparciu dla Wi-Fi 7, śledzeniu wzroku (co pozwala na foveated encoding) oraz możliwości przesyłania danych o ruchu oczu i twarzy do komputera, Galaxy XR na papierze może stać się jednym z najlepszych urządzeń do bezprzewodowego grania w tytuły z PC.

Dostępność? Polska (na razie) musi czekać

Niestety, na ten moment premierowa dostępność Galaxy XR jest mocno ograniczona. Urządzenie jest dostępne w sprzedaży wyłącznie w Stanach Zjednoczonych oraz w Korei Południowej. Samsung ani Google nie podały jeszcze żadnych informacji na temat planów ekspansji na inne rynki, w tym do Polski.

Spójna wizja

Trzeba przyznać, że całość zapowiada się zaskakująco dobrze i spójnie. To nie jest kolejny klon Questa. Samsung z Google'em i Qualcommem odrobili lekcję, tworząc platformę, która łączy otwartość Androida (miliony aplikacji 2D) z zaawansowanymi funkcjami AI (Gemini) i high-endowym hardwarem (Micro-OLED, eye-tracking). Pomysł na oparcie ergonomii o czoło zamiast policzków również brzmi intrygująco.

Jak zawsze w przypadku XR, specyfikacja na papierze to jedno, a faktyczne odczucia to drugie. Musimy tego doświadczyć, aby ocenić, czy interakcje są tak naturalne, a passthrough tak dobry, jak obiecują. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to powtórka z premiery Apple Vision Pro, gdzie entuzjaści z Europy (w tym Polski) mogli przez miesiące jedynie oglądać recenzje ze Stanów Zjednoczonych. Oby tym razem globalna premiera nastąpiła szybciej.

Oliwier Nytko 22.10.2025 07:33

