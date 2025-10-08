REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Wyciekł Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten piękny kolor gdzieś widziałem

Samsung przygotowuje nowy sztandarowy model - Galaxy S26 Ultra. Do sieci właśnie wyciekły zdjęcia urządzenia na żywo - sprzęt wygląda naprawdę znajomo. Mam takie wrażenie, że dobrze już go znam. 

Albert Żurek
Samsung Galaxy S26 Ultra pomarańczowy
REKLAMA

Premiera serii Galaxy S26 odbędzie się standardowo na początku 2026 r. Oczekujemy naprawdę dużych zmian w przypadku całej rodziny: przede wszystkim S26 zostanie zastąpiony przez S26 Pro. Ptaszki ćwierkają również, że Galaxy S26+ się nie pojawi (choć wciąż jest szansa). S26 Ultra natomiast będzie jeszcze potężniejszy niż poprzednik.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26 Ultra wygląda znajomo. To raczej nie jest przypadek

Zaufany informator IceUniverse dodał na swoją tablicę X post ze zdjęciem ukazującym trzy smartfony. Post został pozbawiony opisu. Tej stylistyki jednak nie da się pomylić z żadnym innym urządzeniem - to nadchodzący Samsung Galaxy S26 Ultra, który pojawi się na rynku w ciągu następnych kilku miesięcy.

To, że zdjęcia urządzeń pojawiają się przed debiutem to jedna kwestia. Bardziej istotne jest to, iż urządzenie ma być dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: pomarańczowym, srebrnym oraz beżowym (piaskowym). Wiecie, co mi to przypomina? Najnowszą serię iPhone 17 Pro (Max). Głównie mam na myśli pomarańczowy wariant, który zdecydowanie najbardziej wyróżnia się na tle innych kolorów.

Żaden z większych producentów nie zastosował jeszcze takiego odważnego i wyróżniającego się wykończenia. Patrząc na to, że premiera serii iPhone 17 odbyła się dokładnie miesiąc temu (9 września 2025 r.), nie ma tu przypadku. Oczywiście, są to tylko przecieki, natomiast ich źródło jest naprawdę zaufane i szczerze powiedziawszy wątpię, aby tym razem się pomyliło.

Czy to jednak źle? Zdecydowanie nie. Kolory nie są zarezerwowane i producenci mogą z nimi eksperymentować według uznania. Dodam, że to właśnie Samsung od wielu lat był znany z tego, że w swoich sztandarowych urządzeniach oferuje wiele różnych wersji kolorystycznych. Nie ogranicza klientów do trzech wersji tak, jak robi to Apple. W przypadku tegorocznego S25 Ultra mieliśmy do dyspozycji:

  • tytanowy czarny;
  • tytanowy czarny plus (trochę ciemniejszy);
  • tytanowy srebrny;
  • tytanowy szary;
  • tytanowy niebieski;
  • tytanowy zielony (ekskluzywny tylko u Samsunga);
  • tytanowy złoty (ekskluzywny tylko u Samsunga).

Siedem (bardziej sześć) różnych kolorów to naprawdę sporo. W następnym roku tytanowy pomarańczowy najprawdopodobniej będzie tylko jedną z wielu opcji. Na zdjęciu IceUniverse widzimy też dwa inne warianty: srebrny oraz złoty. 

Samsung Galaxy S26 Ultra będzie dobrym smartfonem, choć bez rewolucji

Co natomiast ze specyfikacją techniczną S26 Ultra? Ta też jest już nam znana:

  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 z większą komorą parową do chłodzenia;
  • ekran: 6,9 cala, Dynamic AMOLED M14, rozdzielczość QHD+, odświeżanie 1-120 Hz, funkcja zwiększająca prywatność wyświetlacza;
  • aparat: główny 200 Mpix (lepsza matryca i większa jasność), teleobiektyw 50 Mpix (5-krotnym f/2.9), teleobiektyw 3x (12 Mpix zamiast 10 Mpix), 50 Mpix szeroki;
  • akumulator: 5000 mAh (bez zmian), ładowanie 60 W (zamiast 45 W);
  • pamięć: do 16 GB RAM i 1 TB przestrzeni na dane;
  • grubość: 7,9 mm zamiast 8,2 mm.

Oznacza to, że S26 Ultra otrzyma tylko kilka pomniejszych nowości: głównie będzie to ekran zwiększający prywatność, trochę lepszy aparat główny czy szybsze ładowanie przewodowe. Urządzenie będzie też trochę mniej kanciaste. 

Obecnie nie jest jasne, czy urządzenie zachowa rysik S Pen, czyli największy wyróżnik smartfonów Samsunga. Z renderów dostarczonych przez onleaks wynika, że w nowym modelu zabraknie dedykowanego slota na ten element. Być może Samsung będzie sprzedawał rysik osobno. Zobaczymy podczas premiery. 

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
08.10.2025 21:24
Tagi: AndroidiPhoneSamsungSmartfony
Najnowsze
20:30
Google zmusi do korzystania z bota. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-08T20:30:49+02:00
20:03
e-Doręczenia ogromnym sukcesem. A tyle było hejtu i narzekań
Aktualizacja: 2025-10-08T20:03:42+02:00
19:56
Złapano grupę złodziei telefonów. Wsypał ich iPhone
Aktualizacja: 2025-10-08T19:56:02+02:00
18:57
Brutalne narodziny Księżyca. Skała zdradza przeszłość satelity
Aktualizacja: 2025-10-08T18:57:01+02:00
18:16
Polska stacja LNG zhakowana. Włączył się krytyczny alarm
Aktualizacja: 2025-10-08T18:16:36+02:00
18:01
Xbox Game Pass droższy nie dla wszystkich. Microsoft się zlitował
Aktualizacja: 2025-10-08T18:01:02+02:00
17:49
Twój telefon sam odrzuci połączenia. Bat na oszustów
Aktualizacja: 2025-10-08T17:49:28+02:00
17:30
Wojsko ostrzega przed WhatsAppem. Mówi, czego się wystrzegać
Aktualizacja: 2025-10-08T17:30:09+02:00
17:05
W OpenAI smutek zamiast szczęścia. Ludzie generują filmy bez umiaru
Aktualizacja: 2025-10-08T17:05:08+02:00
16:32
Polski bot pomoże Łodzi. Urzędnicy mają absurdalne oczekiwania
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:28+02:00
15:50
Szef zrobi ci szkolenie wojskowe. Rząd ma potężny plan
Aktualizacja: 2025-10-08T15:50:13+02:00
15:39
Policja ma odbieraka mafii wnuczkowej. Sprytnie się tłumaczył
Aktualizacja: 2025-10-08T15:39:40+02:00
15:11
Bezos wyśle w kosmos mnóstwo żelastwa. "Dla ratowania Ziemi"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:11:08+02:00
14:56
WhatsApp ma kapitalną nowość. Łapiesz telefon i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-08T14:56:33+02:00
14:10
Płacisz kartą, pijesz kawę za pół ceny. Ruszyła świetna promocja dla klientów Banku Pekao
Aktualizacja: 2025-10-08T14:10:51+02:00
13:59
Apple drwi z awarii Windowsa. Szkoda, że 14 miesięcy za późno
Aktualizacja: 2025-10-08T13:59:04+02:00
13:35
Poczta Polska szybciej posortuje listy. Te, na które wciąż czekacie
Aktualizacja: 2025-10-08T13:35:04+02:00
13:21
Starlink w polskich górach. Koniec z walką o zasięg na szlaku
Aktualizacja: 2025-10-08T13:21:26+02:00
12:51
Google pokazał nowe Gemini. Klika i przewija jak człowiek
Aktualizacja: 2025-10-08T12:51:43+02:00
12:05
Facebook klonuje TikToka. Wszystko fajnie, ale nie takie były plany
Aktualizacja: 2025-10-08T12:05:13+02:00
11:35
Polska zbrojeniówka ma nowego gracza. Rośnie nam pogromca dronów
Aktualizacja: 2025-10-08T11:35:23+02:00
10:31
Google rozdaje rok AI Pro za darmo. Sprawdziłam - jest haczyk
Aktualizacja: 2025-10-08T10:31:28+02:00
10:03
realme 15 Pro w edycji specjalnej. Pierwszy raz chciałem zostawić smartfon w pudełku
Aktualizacja: 2025-10-08T10:03:43+02:00
9:10
Pierwszy taki SSD w Polsce. Samsung odpowiada na pytania i rozwiewa mity
Aktualizacja: 2025-10-08T09:10:00+02:00
8:51
Tryb AI w wyszukiwarce Google już w Polsce. Koniec internetu, jaki znałeś
Aktualizacja: 2025-10-08T08:51:38+02:00
8:15
RegioJet wjeżdża z rozmachem do Polski. Na start: Pendolino w cenie InterCity
Aktualizacja: 2025-10-08T08:15:52+02:00
6:39
Producenci pokochali ekologię. Zrób zapas kabli
Aktualizacja: 2025-10-08T06:39:00+02:00
6:27
Najdłuższy projekt Microsoftu. Od 10 lat naprawiają jedną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-08T06:27:00+02:00
6:16
Przeglądarka Windows z wielką zmianą. Sama przejrzy za ciebie internet
Aktualizacja: 2025-10-08T06:16:00+02:00
20:44
Dostarczą towar w mniej niż godzinę. Haczyk: przyleci z orbity
Aktualizacja: 2025-10-07T20:44:57+02:00
20:41
Zrobili iPhone'a Air z Androidem. Kosztuje mniej niż 1000 zł
Aktualizacja: 2025-10-07T20:41:14+02:00
19:59
Orange ma dla ciebie prezent. Jeden SMS wystarczy
Aktualizacja: 2025-10-07T19:59:16+02:00
18:13
Najstarsza z najstarszych. Ma 13 mld lat i wciąż świeci
Aktualizacja: 2025-10-07T18:13:17+02:00
18:11
Startuje Allegro Days. Wybraliśmy najlepsze promocje
Aktualizacja: 2025-10-07T18:11:08+02:00
18:07
Cud przetrwania. Odczytali DNA sprzed 200 tys. lat
Aktualizacja: 2025-10-07T18:07:57+02:00
18:06
Polskie lotnisko zamyka się na 40 dni. "Terminal będzie żył przez cały ten okres"
Aktualizacja: 2025-10-07T18:06:29+02:00
17:31
Smartfony wyraźnie przyspieszą. Nawet twój komputer się schowa
Aktualizacja: 2025-10-07T17:31:21+02:00
16:46
Microsoft nie da ci wyboru. Załóż konto albo zmień system
Aktualizacja: 2025-10-07T16:46:08+02:00
16:34
Samsung Galaxy S24 za 2000 zł. Lepszej okazji nie będzie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:34:41+02:00
15:59
Polska armia z epokową zmianą. 28-tonowy kolos wchodzi do gry
Aktualizacja: 2025-10-07T15:59:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA