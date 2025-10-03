Ta funkcja nie wyszła w iPhone'ach. Samsung pokaże Apple'owi, jak trzeba żyć

Ładowanie...

Nasze korzystanie ze smartfona wręcz oparte jest na życiu od powiadomienia do powiadomienia, dlatego każda funkcja która ułatwia i upraszcza ich odczyt jest na wagę złota. Wie to także Samsung, który szykuje nową funkcję w ramach nadchodzącej aktualizacji One UI 8.5. Dzięki niej sztuczna inteligencja ma podsumowywać długie powiadomienia i rozmowy grupowe, aby szybciej przekazać najważniejsze informacje.

Galaxy AI będzie podsumowywać powiadomienia

Jak zauważyli redaktorzy serwisu SamMobile, pierwsze ślady prac Samsunga nad funkcją pojawiły się w testowym oprogramowaniu na Galaxy S25 Ultra. Przy rozwijaniu panelu powiadomień użytkowników wita komunikat, że "Dłuższe rozmowy mogą zostać podsumowane, aby dać szybki wgląd". W ustawieniach powiadomień istnieje możliwość wyłączenia tej opcji albo wskazania aplikacji, które mają być z niej wykluczone. Za działanie ma odpowiadać model AI od Google - najpewniej Gemini Nano, działający lokalnie na urządzeniu.

Podsumowanie powiadomień w OneUI 8.5 beta

Samsung stąpa po kruchym lodzie. Apple już wpadło w przerębel

Problem w tym, że rozwiązanie wygląda znajomo. Apple już rok temu dodało do iOS tzw. notification summaries w ramach Apple Intelligence. Efekt wprowadzenia był daleki od zamierzonego, gdyż powiadomienia były okrutnie - od nietrafnych, wręcz absurdalnych podsumowań wiadomości po kompletnie błędne interpretacje rozmów grupowych.

Funkcja miała ułatwiać użytkownikom szybkie zorientowanie się w treści powiadomień, jednak w praktyce zniekształca informacje i wprowadza w błąd. Przykłady błędnych podsumowań obejmują newsy, dotyczące głośnych spraw sądowych, wydarzeń politycznych czy sportowych. Tak, nawet wyniki zawodów, czy meczów, są źle przekazywane

Samsung najwyraźniej liczy na to, że ograniczenie działania AI wyłącznie do wiadomości komunikatorów pozwoli uniknąć wpadek, które zaliczył Apple. Zrzuty ekranu wskazują, że funkcja nie obejmie np. aplikacji bankowych, aplikacji email czy systemowych powiadomień, a wyłącznie wiadomości z czatów i konwersacji grupowych. Teoretycznie to zmniejsza ryzyko, że algorytm nie zrozumie kontekstu powiadomienia lub da się naciąć na spam w skrzynce odbiorczej. W praktyce nadal pozostaje twardy orzech do zgryzienia w postaci własnego "języka" i żartów, którymi komunikujemy się z rodziną, znajomymi czy współpracownikami.

To czy i jak działa podsumowanie wiadomości narazie pozostaje tajemnicą, bo choć Samsung udostępnił widok funkcji w oprogramowaniu testowym, to uniemożliwił korzystanie z niego. Debiut OneUI 8.5 - z którym w domyśle zadebiutuje podsumowywanie powiadomień - spodziewany jest wraz z premierą serii Galaxy S26 na początku przyszłego roku.

Zdjęcie główne: Karlis Dambrans / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 03.10.2025 12:01

