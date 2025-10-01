Samsung Galaxy S26 będzie miał nowy procesor. Może ci się nie spodobać

Ładowanie...

Wszystkie cztery tegoroczne Galaxy S25 mogły pochwalić się wsparciem najlepszego procesora w postaci Snapdragona 8 Elite. W tych urządzeniach Samsung nie zdecydował się na autorski układ Exynos 2500, ponieważ ten jeszcze nie był jeszcze gotowy (trafił dopiero do Z Flip 7). W następnym roku niestety będzie widoczny podział między urządzeniami, które będą korzystać z różnych rozwiązań.

Samsung Galaxy S26 z autorskim układem Exynos 2600. Tylko w jednym modelu

Z nieoficjalnych doniesień wiemy, że przyszłoroczna seria S26 ma obejmować trzy modele: podstawowego Galaxy S26 Pro (następcę S25), pośredniego, smukłego Galaxy S26 Edge oraz najlepszego Galaxy S26 Ultra. Samsung tak jak Apple ma zrezygnować z modelu z dopiskiem Plus (S25+ jest ostatnim z rodziny), który tak naprawdę był nieco większym i trochę lepszym wariantem zwykłego Galaxy S.

Oprócz porzucenia jednego modelu Samsung w serii S26 powróci do dawnego podejścia, gdzie dzieli swoje urządzenia względem zastosowanego procesora. Tym razem jednak nie dwa z trzech smartfonów będą korzystać z autorskiego układy Exynos, a tylko jeden. Będzie to dotyczyć bazowego Galaxy S26 Pro. Skąd to wiemy? Raport koreańskiego serwisu The Bell ujawnia, że Samsung rozpoczął masową produkcję Exynosa 2600.

Producent miał uruchomić produkcję nieco wcześniej niż zawsze, ponieważ duża część czipów nie przechodzi testów jakości. Exynos 2600 ma być pierwszym na świecie układem scalonym dla smartfonów wykonanym w technologi 2 nm SF2. W teorii im niższy proces, tym lepiej - SF2 ma zapewniać 12 proc. wyższą wydajność i 25 proc. wyższą energooszczędność w porównaniu z czipami Exynos wykonanymi w technologii 3 nm.

Raport nie obejmuje informacji na jakich rynkach bazowy Samsung Galaxy S26 Pro będzie korzystał z Exynosa 2600. Patrząc jednak na dawne decyzje producenta z Korei, możemy się spodziewać, że układ trafi do smartfonów sprzedawanych w Europie - także w Polsce. Tak było w ubiegłym roku wraz z serią Galaxy S24, gdzie podstawowy S24+ oraz pośredni S24+ były napędzane przez autorski czip Exynos 2400.

Procesory Samsunga są dobre, ale najczęściej odstają możliwościami od układów Snapdragon pod względem energooszczędności i wydajności. Mówi się, że Exynos 2600 powinien wykorzystać bardzo podobną budowę co MediaTek Dimensity 9500, choć z jedną zasadniczą różnicą. Samsung w swoich czipach stosuje układy graficzne AMD. Trudno powiedzieć, czy tym razem Exynos 2600 będzie odstawać od obecnie najpotężniejszego czipu dla smartfonów - Qualcomm Snapdragona 8 Elite Gen 5. Zawsze jest szansa, że Samsung zrobi coś niesamowitego i jego układ przebije konkurencję.

Pozostałe dwa smartfony: S26 Edge i S26 Ultra będą napędzane Snapdragonem

Z raportu dowiadujemy się również, że pozostali przedstawiciele serii Galaxy S26: S26 Edge i S26 Ultra będą napędzane przez Snapdragona 8 Elite Gen 5. Ten czip ma oferować znacznie wyższą wydajność niż znajdujący się w rodzinie S25 Snapdragon 8 Elite. Oczywiście, głównie w teorii i testach syntetycznych. Na co dzień podczas zwykłego użytkowania raczej nie dostrzeżecie większych różnic.

Seria Galaxy S26 powinna zadebiutować w styczniu 2026 r. Będzie konkurować z najnowszymi iPhone’ami 17.

Albert Żurek 01.10.2025 21:06

