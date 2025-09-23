Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
MediaTek właśnie wysłał jasny sygnał do całej branży mobilnej - epoka jedynego króla procesorów dobiegła końca. Nowy Dimensity 9500 to najbardziej ambitny projekt tajwańskiego giganta, który nie tylko dorównuje najnowszym układom Qualcomma, ale w niektórych aspektach je przewyższa. Czy po latach dominacji Snapdragonów nadszedł czas na prawdziwą rewolucję?
MediaTek Dimensity 9500 jako pierwszy układ na rynku wykorzystuje najnowszą architekturę Arm C1, która zastępuje dobrze znaną linię Cortex. To nie tylko kosmetyczna zmiana nazwy - mówimy o fundamentalnie przeprojektowanej architekturze, która kładzie nacisk na wydajność sztucznej inteligencji i efektywność energetyczną.
Układ korzysta z konfiguracji All Big Core trzeciej generacji, składającej się z jednego rdzenia C1-Ultra taktowanego zegarem 4,21 GHz, trzech rdzeni C1-Premium oraz czterech C1-Pro. MediaTek porzucił tradycyjne rdzenie energooszczędne, stawiając na wysokowydajne jednostki o różnym profilu pracy – podobnie jak w poprzednich generacjach Dimensity. Rezultat? Wzrost wydajności jednordzeniowej o 32 proc. i wielordzeniowej o 17 proc. względem Dimensity 9400.
Walka na równych warunkach z litografią TSMC N3P
Jednym z kluczowych atutów nowego MediaTeka jest wykorzystanie najnowszego procesu produkcyjnego TSMC N3P. To usprawniona wersja litografii 3 nanometrowej, która oferuje 5 proc. lepszą wydajność przy tym samym poborze energii lub 5-10 proc. mniejsze zużycie przy identycznych zegarach. Proces N3P zachowuje pełną kompatybilność z poprzednią generacją N3E, co oznacza łatwiejsze i tańsze wdrożenie dla producentów.
Qualcomm planuje wykorzystać podobną technologię w nadchodzącym Snapdragonie 8 Elite Gen 5, co stawia oba układy na równych warunkach technologicznych. To oznacza, że różnice w wydajności będą wynikać głównie z decyzji projektowych, a nie z przewagi procesowej - co czyni nadchodzącą rywalizację jeszcze bardziej fascynującą.
GPU Mali-G1 Ultra kontra Adreno w grach mobilnych. No i to NPU
Za grafikę w Dimensity 9500 odpowiada najnowszy układ Mali-G1 Ultra. MediaTek deklaruje 33 proc. wzrost wydajności szczytowej i aż 119 proc. lepsze osiągi w ray tracingu względem poprzedniej generacji. Najciekawszą nowością jest obsługa ray tracingu w 120 klatkach na sekundę - funkcja dotąd zarezerwowana dla kart graficznych na PC.
Układ współpracuje z najnowszymi wersjami Unreal Engine (5.5 i 5.6), obsługując technologie MegaLights i Nanite. To oznacza, że telefony z Dimensity 9500 będą mogły uruchamiać gry AAA z jakością grafiki zbliżoną do konsol. Czy to wystarczy, by zagrozić dominacji układów Adreno w sztandarowych telefonach? Pierwsze testy pokażą prawdę, ale deklaracje MediaTeka brzmią niezwykle ambitnie.
Prawdziwym przełomem Dimensity 9500 może okazać się dziewiąta generacja jednostki NPU 990 z silnikiem Generative AI Engine 2.0. MediaTek wprowadza technologię BitNet 1.58-bit, która redukuje zużycie energii podczas przetwarzania AI o 33 proc. To pierwsze komercyjne wdrożenie tej technologii w procesorze mobilnym.
NPU 990 oferuje dwukrotnie większą moc obliczeniową względem poprzednika, umożliwiając generowanie obrazów 4K w czasie rzeczywistym oraz przetwarzanie tekstów o długości 128 tys. tokenów. Szczególnie imponująca jest 100 proc. wyższa szybkość generowania odpowiedzi przez modele językowe o 3 mld parametrów. MediaTek wprowadza również architekturę compute-in-memory dla NPU, pozwalając na ciągłą pracę modeli AI bez znaczącego wpływu na baterię.
Architektura pamięci UFS 4.1. To rynkowy debiut
Dimensity 9500 jako pierwszy procesor na rynku oferuje obsługę 4-kanałowej pamięci UFS 4.1. To podwojenie przepustowości względem dotychczasowych rozwiązań, co przekłada się na 40 proc. szybsze ładowanie dużych modeli AI. W połączeniu z pamięcią LPDDR5X o przepustowości 10 667 MT/s tworzy to niezwykle wydajną architekturę pamięci. Nowy system cache'u i pamięci, wraz z drugą generacją silnika Dimensity Scheduling Engine, ma zapewnić wyższą responsywność nawet przy wysokim obciążeniu systemu.
Dimensity 9500 wprowadza także istotne ulepszenia w zakresie łączności bezprzewodowej. Modem 5G Release 17 oferuje prędkości pobierania do 7,4 Gb/s z obsługą 5CC carrier aggregation. Technologia UltraSave ma redukować zużycie energii o 10 proc. w sieciach 5G i nawet 20 proc. przy połączeniach Wi-Fi. Funkcje przewidywania przeciążeń sieci na bazie AI to obietnica 50 proc. niższych opóźnień, a inteligentne pozycjonowanie ma być o 20 proc .dokładniejsze.
MediaTek nie zapomniał o możliwościach fotograficznych. Nowy ISP Imagiq 1190 obsługuje matryce do 320 MPix z funkcją śledzenia ostrości w 30 kl/s oraz nagrywanie wideo 4K HDR w trybie portretowym przy 60 kl/s. Technologia MiraVision Adaptive Display dynamicznie dostosowuje kontrast i nasycenie kolorów do warunków otoczenia, zapewniając optymalną widoczność zarówno w jasnym słońcu, jak i ciemnych pomieszczeniach.
Obsługa ekranów WQHD+ z odświeżaniem do 180 Hz oraz zaawansowane funkcje HDR sprawiają, że Dimensity 9500 nie ustępuje konkurencji w żadnym aspekcie multimedialnym. To pełnoprawny sztandarowiec bez żadnych kompromisów.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 już za rogiem
MediaTek wybrał doskonały moment na premierę - Qualcomm planuje oficjalnie zaprezentować Snapdragona 8 Elite Gen 5 lada moment na Snapdragon Summit. Nowy układ kalifornijskiego giganta ma wykorzystywać niestandardowe rdzenie Oryon trzeciej generacji z głównym rdzeniem taktowanym zegarem 4,6 GHz. W wersji for Galaxy taktowanie ma osiągnąć nawet 4,74 GHz.
MediaTek zapowiada, że pierwsze urządzenia z Dimensity 9500 pojawią się w czwartym kwartale bieżącego roku. Vivo i Oppo już oficjalnie potwierdziły pracę nad sztandarowcami z nowym układem - prawdopodobnie będą to Vivo X300 i Oppo Find X9 w wersjach Pro. To oznacza, że konsumenci będą mogli porównać wydajność obu konkurencyjnych platform jeszcze przed końcem roku.
Szczególnie interesująca będzie konfrontacja z nadchodzącymi sztandarowcami Samsung Galaxy S26, które mają oferować wybór między Snapdragonem 8 Elite Gen 5 a Exynosem 2600 produkowanym w 2 nm procesie Samsung Foundry. Czy to dopiero początek prawdziwej rywalizacji? Wszystko wskazuje na to, że tak. I dla klientów to fantastyczna wiadomość.