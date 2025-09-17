#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ważna premiera na rynku telefonów. Będziesz mieć większy wybór

W branży mobilnej nawet sekundy mają znaczenie. MediaTek ogłosił właśnie, że swój najnowszy flagowy procesor zaprezentuje 22 września, zaledwie 24 godz. przed premierą Snapdragona 8 Gen 5 Elite. Przypadek? Zdecydowanie nie.

Marcin Kusz
MediaTek atakuje pierwszy. Dimensity 9500 debiutuje przed Snapdragonem
REKLAMA

To zaplanowany ruch w strategicznej wojnie o dominację na rynku układów dla Androida. MediaTek pokazuje, że ma dość bycia tym drugim.

REKLAMA

Cichy rewolucjonista z Tajwanu

Przez lata MediaTek kojarzył się z rozwiązaniami budżetowymi. Dziś to przeszłość. Dimensity 9500 to układ klasy premium, który ma nie tylko dotrzymać kroku konkurencji, ale w niektórych aspektach nawet ją przegonić. Choć oficjalna specyfikacja zostanie ujawniona dopiero podczas wydarzenia w Chinach, przecieki i testy syntetyczne mówią wiele. W nowym AnTuTu v11 chip osiągnął ponad 4 mln pkt, co plasuje go w ścisłej czołówce wydajnościowej.

Nowy procesor nie będzie musiał długo czekać na swoje pięć minut. Urządzenia Vivo X300 i X300 Pro, które jako pierwsze otrzymają Dimensity 9500, pojawią się na rynku jeszcze tej jesieni. Już teraz wzbudzają duże zainteresowanie wśród fanów technologii. Nie ma w tym nic dziwnego. MediaTek ma w ręku coś, co może nie tylko zachwycić benchmarkami, ale też wprowadzić korzyści w codziennym użytkowaniu, od szybkości działania po efektywność energetyczną.

Strategiczny manewr w grze o wszystko

Wybór daty premiery z całą pewnością nie jest przypadkowy. To zapewne sprytne zagranie psychologiczne. MediaTek chce, by jego nowy układ wybrzmiał jako pierwszy, zanim świat skupi się na Snapdragonie. To także dowód na to, że firma wierzy w swoją technologię i nie boi się porównań. W tle toczy się przecież cicha walka o względy producentów smartfonów, którzy coraz śmielej szukają alternatyw dla dominującego dotąd Qualcomma. Dimensity 9500 może okazać się jednym z głównych argumentów w tej dyskusji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Snapdragon nadal króluje w większości flagowców, ale jeśli Dimensity 9500 potwierdzi formę z przecieków, to rywalizacja w Androidowym topie będzie bardziej zacięta niż kiedykolwiek. To właśnie może być najlepsza wiadomość dla użytkowników, bo prawdziwe innowacje rodzą się z konkurencji.

REKLAMA
Marcin Kusz
17.09.2025 19:42
Tagi: MediaTekProcesorySnapdragon
Najnowsze
18:54
Ciemna materia złapana na gorącym uczynku. Myśleli, że to błąd danych
Aktualizacja: 2025-09-17T18:54:19+02:00
18:14
Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie
Aktualizacja: 2025-09-17T18:14:37+02:00
17:38
Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon
Aktualizacja: 2025-09-17T17:38:16+02:00
17:09
AirPods Pro 3 są już w moich uszach. Zmierzyłem sobie tętno słuchawkami
Aktualizacja: 2025-09-17T17:09:56+02:00
15:33
Używałem iPhone'a Air. Jest tylko jeden powód, by go kupić. I pięć, by tego nie robić
Aktualizacja: 2025-09-17T15:33:25+02:00
15:00
Korzystałem i wiem dla kogo jest iPhone 17 Pro (Max). Pierwsze wrażenia
Aktualizacja: 2025-09-17T15:00:00+02:00
15:00
Sprawdziłem iPhone'a 17. Opowiem, czy warto go kupić
Aktualizacja: 2025-09-17T15:00:00+02:00
14:36
Jest nowy rodzaj Żabki. Zakupy zrobisz przez całą dobę
Aktualizacja: 2025-09-17T14:36:34+02:00
13:55
Apple szykuje nowego MacBooka. iPad drży w obawie o swój los
Aktualizacja: 2025-09-17T13:55:13+02:00
12:58
Eksperyment Polaków leci na Księżyc. Ma pokonać największego wroga astronautów
Aktualizacja: 2025-09-17T12:58:24+02:00
12:33
Duże sklepy biorą się za plastik. To dobrze, bo skala problemu przeraża
Aktualizacja: 2025-09-17T12:33:41+02:00
11:04
Największy kosmiczny eksperyment świata. A Polska mówi: "wchodzimy w to"
Aktualizacja: 2025-09-17T11:04:01+02:00
10:52
Dreame wytarło podłogę. Aqua10 Ultra Roller to robot ostateczny
Aktualizacja: 2025-09-17T10:52:24+02:00
10:22
Szkoła nauczy pakować plecak na wojnę. Padł pomysł nowej podstawy programowej
Aktualizacja: 2025-09-17T10:22:25+02:00
9:04
Czesi już mają tanią i skuteczną broń przeciwko dronom. Co z Polską? 
Aktualizacja: 2025-09-17T09:04:53+02:00
8:57
Odrzutowóz wkroczy na ulice. Mieszkańcy na stare ubrania dostaną też stare worki
Aktualizacja: 2025-09-17T08:57:17+02:00
7:22
Google wrócił na cmentarz. Wykopał stary pomysł i dał mu nową nazwę
Aktualizacja: 2025-09-17T07:22:02+02:00
6:51
Światłowód obowiązkowy w każdym domu. Rząd szykuje zmiany w prawie
Aktualizacja: 2025-09-17T06:51:00+02:00
6:41
Fałszywy rekruter oferuje pracę marzeń na Allegro. "Twoje zadanie jest bardzo proste"
Aktualizacja: 2025-09-17T06:41:00+02:00
6:31
Miliarderzy chcą centrów danych w kosmosie. Ziemia już im nie wystarcza
Aktualizacja: 2025-09-17T06:31:00+02:00
6:21
Rosja atakuje cyfrowo. Polskie szpitale i wodociągi na celowniku
Aktualizacja: 2025-09-17T06:21:00+02:00
6:11
Te kropki to nie galaktyki. Kosmos ukrywa nowy typ obiektów
Aktualizacja: 2025-09-17T06:11:00+02:00
21:09
Wolny internet? Teraz od razu dowiesz się, gdzie leży problem
Aktualizacja: 2025-09-16T21:09:44+02:00
20:30
Zuckerberg już żyje w przyszłości. Wkrótce założysz okulary rodem z filmu sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-16T20:30:10+02:00
19:51
Kupujesz nowy smartfon, a tam zainstalowana karta SIM. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-16T19:51:22+02:00
19:03
Dzikie wysypiska znikną z mapy Polski. 300 mln zł na walkę z ekologicznymi bombami
Aktualizacja: 2025-09-16T19:03:43+02:00
18:22
Więcej wojsk NATO w Polsce. To reakcja na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-09-16T18:22:14+02:00
17:42
Bateria ci pada po zainstalowaniu iOS 26? To normalne - mówi Apple
Aktualizacja: 2025-09-16T17:42:03+02:00
17:12
Polska odpala Patrioty. Historyczny moment, który zmienia naszą obronę powietrzną
Aktualizacja: 2025-09-16T17:12:56+02:00
16:35
Samsung na wynos z Żabki. To nie żart, tylko nowa usługa
Aktualizacja: 2025-09-16T16:35:56+02:00
15:56
Hałda jak wulkan była utrapieniem. Teraz mieszkańcy wreszcie odetchną
Aktualizacja: 2025-09-16T15:56:45+02:00
15:31
Nie wierzyłem, że to powiem – nowy macOS 26 naprawdę mi się podoba
Aktualizacja: 2025-09-16T15:31:55+02:00
14:51
Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje
Aktualizacja: 2025-09-16T14:51:00+02:00
13:37
Nie podoba ci się iOS 26? Tak dopasujesz system, żeby było jak dawniej
Aktualizacja: 2025-09-16T13:37:43+02:00
13:16
Wojsko przetestowało robota na orbicie. Fruwa jak astronauta i dokręci śrubkę
Aktualizacja: 2025-09-16T13:16:53+02:00
12:44
Natychmiast potrzebujemy rzecznika praw pieszych. Kierowcy w ryk
Aktualizacja: 2025-09-16T12:44:35+02:00
11:03
Wielka zmiana w polskim wojsku. Nadciągają Borsuki, załogi już ćwiczą
Aktualizacja: 2025-09-16T11:03:07+02:00
10:28
Oto nowy król automatów paczkowych w Polsce. Potrzebny był sojusz, żeby pokonać lidera
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:52+02:00
10:16
Po co marnować tyle miejsca? Xiaomi ma pomysł na wielką wyspę aparatów
Aktualizacja: 2025-09-16T10:16:48+02:00
9:21
Pokazali, jakiej kaucji za butelki i puszki chcą Polacy. Oto cena porządku
Aktualizacja: 2025-09-16T09:21:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA