Telefon z Bluetoothem o wielokilometrowym zasięgu. To nie żart

Dimensity 9400+ bazuje na architekturze All Big Core, która łączy wyłącznie wydajne rdzenie, eliminując mniejsze, energooszczędne jednostki. Konfiguracja procesora obejmuje jeden najmocniejszy rdzeń ARM Cortex-X925 taktowany z częstotliwością do 3,73 GHz, co stanowi wzrost w porównaniu do 3,62/3,63 GHz w standardowym Dimensity 9400. Oprócz tego układ zawiera trzy rdzenie Cortex-X4 oraz cztery rdzenie Cortex-A720, których częstotliwość również została zwiększona z 2,0 GHz do 2,4 GHz.