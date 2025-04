Nowe, ale stare. Tłumaczymy, o co chodzi z nowymi procesorami AMD 

Nazewnictwo procesorów stworzonych z myślą o laptopach nigdy nie należało do najbardziej czytelnych. Jedna literka w nazwie potrafi zmienić całą charakterystykę czipu, a od dłuższego czasu AMD stosuje jeszcze bardziej zaszyfrowane nazwy, które dla przeciętnego kowalskiego mogą być trudne do odczytania. Jednak my przychodzimy na ratunek i tłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi.