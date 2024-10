Taki jest nowy król procesorów do gier. Oto AMD Ryzen 7 9800X3D

Nowa jednostka ma też zapewniać wyższe bazowe taktowanie na poziomie 4,7 GHz (a nie 4,2 GHz jak w poprzedniku) oraz rozpędzać się maksymalnie do 5,2 GHz, ale to nie jest najciekawsze. Ryzen 7 9800X3D jest pierwszym procesorem z rodziny oferującym odblokowany mnożnik zegara – dzięki czemu można go podkręcić tak jak inne "zwykłe" procesory producenta. Wcześniej co najwyżej była dostępna opcja wykorzystania BCLK (technika stosowana również w zablokowanych procesorach Intel Core). Entuzjaści teraz zyskają opcję na lepsze wykorzystanie możliwości czipu. Jednostka ma też trochę wyższy współczynnik TDP – 120 W zamiast 105 W.