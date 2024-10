Co więcej, platforma AMD Instinct MI325X zapewnia do 1,4-krotnie wyższą wydajność inference w porównaniu do Nvidia H200 HGX. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywne wykonywanie zadań obliczeniowych, co jest istotne w kontekście zaawansowanych zastosowań naukowych i przemysłowych. Wyższa wydajność inference przekłada się na szybsze wyniki i lepsze wykorzystanie zasobów, co czyni platformę AMD Instinct MI325X atrakcyjnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących wysokiej jakości w zakresie przetwarzania danych.