Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Polskie lotnisko wróciło po przerwie. Przyjmie więcej samolotów

Przyjęcie z niespodzianką – chociaż powrót lotniska był zaplanowany, to takich atrakcji władze się nie spodziewały.

Adam Bednarek
wroclaw
REKLAMA

Po symbolicznych 40 dniach wrocławskie lotnisko ponownie może obsługiwać samoloty i wypuszczać w świat pasażerów. Powrót zaplanowano na wieczór 4 grudnia, ale plany lekko zmodyfikowała pogoda. Tyle że nie we Wrocławiu, a w Krakowie. Zero zaskoczenia.

REKLAMA

- Nie zakładaliśmy, że przyjmiemy pierwszych pasażerów, którzy przylecą do Wrocławia, tak szybko, natomiast właściwie równo o godzinie 20:00 wylądował samolot z Alicante. To był samolot, który pierwotnie miał wylądować na lotnisku w Krakowie, natomiast ze względu na złe warunki atmosferyczne Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zdecydowała o przekierowaniu maszyny do Wrocławia. Oczywiście byliśmy gotowi na przyjęcie tego samolotu i obsłużenie pasażerów – mówił Radiu Wrocław Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.

Rano 5 grudnia, po 40 dniach od zawieszenia, pasażerowie z wrocławskiego lotniska rozlecieli się po świecie. Jak czytamy na stronie miasta, po zmianach przepustowość jest lepsza, a przy tym jest bezpieczniej.

Lotnisko we Wrocławiu było nieczynne od 26 października do 4 grudnia

Powodem była budowa drogi zjazdu z pasa startowego i modernizacja pozostałej infrastruktury przy pasie. Ten musiał być wyłączony ze względów bezpieczeństwa, a w czasie budowy nie mogły jeździć po nim samoloty.

Zdecydowano się na jesienną przerwę, bo listopad i tak jest nieco luźniejszym miesiącem.

- Przeanalizowaliśmy wszystkie inne ewentualne rozwiązania i podjęliśmy najlepszą, choć trudną, decyzję o wstrzymaniu operacji lotniczych na czterdzieści dni. Termin konsultowaliśmy z liniami lotniczymi i razem ustaliliśmy, że trzeba to zrobić w okolicy zmiany rozkładu lotów na zimowy – wyjaśniał dyrektor ds. infrastruktury Portu Lotniczego Wrocław Andrzej Kus.

Prace remontowe przeprowadzono również w terminalu. Jak wylicza Radio Wrocław, wymieniony został system parkingowy, zamontowano automatyczne bramki, powiększono strefę kontroli bezpieczeństwa, zautomatyzowano linię odprawy pasażerów, a także odświeżono przestrzeń handlową i gastronomiczną. Zdaniem władz lotniska podróżni będą mogli "szybciej i lepiej spędzić ten czas w oczekiwaniu na swoje samoloty".

Chociaż po 40 dniach samoloty wracają do Wrocławia, to wcale nie oznacza, że modernizacja portu jest zakończona. Prace będą jeszcze trwać. Przewidywany termin zakończenia to grudzień 2026.

- Cała inwestycja prowadzi do tego, żebyśmy mogli dwukrotnie zwiększyć przepustowość części lotniczej – zapowiadał Andrzej Kus.

Jak argumentowano, wrocławskie lotnisko obsługuje coraz więcej samolotów – w 2016 roku wykonano 25,5 tys. operacji lotniczych, podczas gdy w 2023 r. było ich już 32,4 tys. Rośnie też liczba pasażerów – w 2024 r. doliczono się 4,5 mln podróżnych, tymczasem terminal jest przystosowany do obsługi niecałych 4 mln rocznie.

REKLAMA

A 2025 r. wcale nie spowolnił tempa

W październiku lotnisko działało nieco krócej, a i tak odnotowano wzrost o 4,6 proc. w stosunku do całego października 2024 roku. W ciągu 25 dni października wrocławskie lotnisko obsłużyło aż 416 360 pasażerów. Już pobity został też wynik z 2024 r., w październiku Port Lotniczy Wrocław powitał pasażerkę numer 4,5 mln w 2025 r. "Jeszcze nigdy w historii wrocławskie lotnisko nie obsłużyło tak wielu pasażerów" – podkreślano.

- Wzrost liczby obsłużonych pasażerów, mimo że operacje lotnicze prowadziliśmy jedynie przez 25 dni, jest dla nas powodem do dużego zadowolenia. To potwierdzenie, że rozwój siatki połączeń, który planujemy wspólnie z przewoźnikami, spotyka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu i jest zauważany nawet poza granicami naszego kraju – komentował Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

REKLAMA
Adam Bednarek
05.12.2025 17:49
Tagi: LotniskaSamoloty
Najnowsze
17:25
Skąd wziąć choinkę na święta? Miasto ma oryginalny pomysł
Aktualizacja: 2025-12-05T17:25:21+01:00
17:24
Total War wraca do średniowiecza. Biorę urlop
Aktualizacja: 2025-12-05T17:24:58+01:00
16:15
Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać
Aktualizacja: 2025-12-05T16:15:17+01:00
15:55
Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę
Aktualizacja: 2025-12-05T15:55:01+01:00
15:32
Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony
Aktualizacja: 2025-12-05T15:32:42+01:00
14:52
Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać
Aktualizacja: 2025-12-05T14:52:12+01:00
14:20
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery. Streaming wchodzi w nową erę
Aktualizacja: 2025-12-05T14:20:15+01:00
13:35
Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-12-05T13:35:11+01:00
13:21
Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach
Aktualizacja: 2025-12-05T13:21:11+01:00
13:14
Niemieckie myśliwce nad Polską. Będą pilnować kluczowego regionu
Aktualizacja: 2025-12-05T13:14:38+01:00
12:50
Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok
Aktualizacja: 2025-12-05T12:50:35+01:00
11:48
Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-12-05T11:48:55+01:00
11:17
Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory
Aktualizacja: 2025-12-05T11:17:19+01:00
10:25
Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne
Aktualizacja: 2025-12-05T10:25:24+01:00
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
8:34
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?
Aktualizacja: 2025-12-05T08:34:55+01:00
8:05
Zombie w laboratorium NASA. Bakterie, które przeraziły badaczy
Aktualizacja: 2025-12-05T08:05:55+01:00
8:00
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu
Aktualizacja: 2025-12-05T08:00:31+01:00
7:51
Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-12-05T07:51:43+01:00
7:50
iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć
Aktualizacja: 2025-12-05T07:50:09+01:00
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
6:06
PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-05T06:06:59+01:00
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt wystartował z usługą "Lokalnie". Chcesz Polaka - proszę bardzo
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA