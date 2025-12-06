Szukasz prezentu? Sprawdziłem, co może dać ci HAMMER

Ładowanie...

HAMMER konsekwentnie rozwija swoją ofertę pancernych smartfonów, które są w stanie wytrzymać najgorsze warunki. Celowo pisze pancerne, a nie wzmocnione, bo to dwie zupełnie różne kategorie. Wzmocnione konstrukcje spełniają po prostu certyfikaty wodoodporności i pyłoszczelności, ale to nadal urządzenia, które należy chronić przed upadkami i naprawdę trudnymi warunkami. Tymczasem HAMMER stawia na pancerność konstrukcji - gdy telefon upadnie wam na płytki, to bardziej boicie się o jej stan, niż o telefon, bo wiecie, że nic mu się nie stanie. Dlaczego? Wszystko za sprawą przemyślanej konstrukcji urządzeń, które absorbują uderzenia i nie przenoszą ich na żywotne części urządzeń. Dodajmy do tego spełnianie wszystkich certyfikatów odporności plus norm militarnych MIL-STD 810H. Niejednokrotnie podczas testów urządzeń polskiej firmy sprawdzałem ich odporności na trudne warunki i za każdym razem spisywały się wyśmienicie.

Dlatego kupując na prezent smartfon od HAMMERA, nie otrzymujecie tylko dobrze wykonane urządzenie, które świetnie znosi wszelkie niedogodności, ale kupujecie solidność i pewność, że sprzęt nigdy was nie zawiedzie. W końcu od lat z telefonów firmy korzystają ratownicy GOPR w Karkonoszach. Oferta firmy jest szeroka, więc przygotowałem dla was kilka propozycji, które warto wziąć pod uwagę. Każda skierowana jest do innych wymagań, ale tak naprawdę nikt tego nie sprawdza, więc możecie sobie kupić telefon z funkcjami wykorzystywanymi przez budowlańców, nawet wtedy, gdy pracujecie w ciepłym biurze. Zaczynamy.

HAMMER CONSTRUCTION 2 THERMAL 5G – dla budowlańców i ekip technicznych

Ten smartfon ma kilka unikalnych funkcji, które czynią go doskonałym uzupełnieniem sprzętów posiadanych przez każdą ekipę budowlaną. Nie boi się pyłu, brudu, wody i cementu, a to dopiero początek jego zalet. Pokryty jest grubą gumą, która poprawia chwyt i sprawia, że nie wyślizgnie się z ręki nawet, gdy ta będzie mokra. Od pierwszego dotknięcia poczujecie solidność i jakość wykonania. Ekran jest duży i bardzo czytelny nawet w pełnym słońcu i obsługuje tryb pracy w rękawicach, czyli nie musicie ich zdejmować, żeby skorzystać z telefonu.

Ekipy budowlane docenią funkcje, w które wyposażono ten smartfon. U góry znajduje się laserowy dalmierz, który precyzyjnie wykonana pomiary do 50 m. Oprócz tego znajdziemy poziomnicę, kompas, kątomierz, miernik dźwięku, krokomierz i kamerę podwodną. Wisienką na torcie jest kamera termowizyjna, która pomoże znaleźć przewody, mostki cieplne oraz instalacje, które można znaleźć w ścianach. To niezastąpiona pomoc w pracy. Do tego aparat obsługuje tryb kamery noktowizyjnej, więc nawet w nocy lub w ciemnej piwnicy dostrzeżecie każdy szczegół.

Poza tym to pełnoprawny smartfon z obsługą sieci 5G, dużą baterią, która wystarczy na kilka dni ciągłej pracy i aparatem, którego zdjęcia są przyjemnej jakości Urządzenie kompletne, czy też jak to mówią - do tańca i do różańca. Korzystają z niego ratownicy GOPR Karkonosze. Jeżeli nie odpowiada wam pomarańczowo-czarne wykończenie, to HAMMER przygotował znacznie bardziej stonowaną wersję militarną.

HAMMER BLADE V 5G – dla biznesu i dla tych, którzy szukają pancernego smartfona premium

Ten smartfon należy do smuklejszych w ofercie producenta, ale niech was to nie zmyli - to nadal pancerna konstrukcja, którą używają ratownicy GOPR Karkonosze. Jego wyróżnikiem oprócz designu zahaczającego o urządzenia z półki premium są zdejmowane plecki, pod którymi znajduje się wymienna bateria. Mimo takiej konstrukcji smartfon jest pyło, kurzo i wodoodporny oraz spełnia rygorystyczne normy militarne. Opcja wymiany akumulatora pozwala realnie wydłużyć okres użytkowania sprzętu, ale przydaje się również podczas wypraw outdoorowych - wystarczy zabrać ze sobą dodatkową baterię i można przebywać z dala od ludzi nawet do kilkunastu dni.

Smartfon jest pełnoprawnym urządzeniem do pracy, rozrywki i codziennych spraw. Wydajny procesor połączony z 8 GB RAM sprawia, że nawet granie będzie przyjemnością. Duży ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz sprawia, że treści są płynne i przyjemne dla oka. Aparat wspiera kamerę noktowizyjną.

HAMMER IRON 6 5G – idealne narzędzie dla pracowników fizycznych, magazynierów lub monterów

Ten smartfon nie boi się ubrudzić ani zakurzyć. Bok i tył urządzenia pokryte są gumą, która ma za zadanie chronić je przed wszystkimi nieprzyjemnościami, które mogą przytrafić się smartfonowi w trakcie zwykłego dnia pracy. Faktura gumy nadaje urządzeniu lepszy wygląd i znacząco poprawia chwyt. Wszystkie złącza pokryte są gumowymi zaślepkami, dzięki czemu HAMMER IRON 6 5G jest odporny na wodę. W tym smartfonie wiele nacisku położono na design, co sprawia, że urządzenie jest przyjemne dla oka.

Wyświetlacz dobrej klasy w połączeniu z częstotliwością odświeżania 120 Hz pozwala chłonąć treści wideo, social media i przeglądać internet. Smartfon może pochwalić się baterią o pojemności 6500 mAh, która wystarczy na kilka dni pracy. Telefon wyposażony jest w wysokiej jakości kamerę noktowizyjną, która pozwala wyciągnąć z mroku wszystkie szczegóły. W nocy pomoże jeszcze mocna latarka 120 lumenów, którą możemy przypisać do klawisza funkcyjnego, który znajduje się na boku urządzenia. Skoro już jesteśmy przy gadżetach, to HAMMER IRON 6 5G ma ich sporo na pokładzie. Może służyć jako zdalny pilot do telewizora i innych urządzeń, np. klimatyzacji. Ponadto w aplikacji HAMMER Toolbox znajduje się kilka przydatnych funkcji, takich jak kompas, poziomica, barometr, miernik hałasu, miernik odległości itd. Smartfon występuje w dwóch kolorach: czarnym i pomarańczowym oraz w dwóch wersjach pamięci: 6/128 GB i 8/256 GB.

HAMMER RANGER - smartfon z nowej linii dla outdoorowców i survivalowców

To nowość w gamie producenta, która stawia na zapewnienie wysokiej przydatności osobom zajmującym się outdoorem i survivalem. Do tych aktywności nawiązuje nazwa modelu. To kompaktowe urządzenie, które ma wszystkie elementy, za które klienci kochają HAMMER. Znajdziemy tutaj gumowe wzmocnienia na krawędziach, bumpery na rogach, a producent twierdzi, że smartfon wytrzyma upadek z wysokości nawet 1,8 m. Spełnia przy tym najwyższe normy odporności, razem z tymi militarnymi.

6-calowy ekran i kompaktowe rozmiary ułatwiają obsługę za pomocą jednej ręki. Ekran zapewnia odpowiednią jasność, żeby dało się z niego wygodnie korzystać nawet w pełnym słońcu. Smartfon oferuje dobrą jakość dźwięku stereo, a ukłonem w stronę tradycjonalistów jest złącze minijack 3,5 mm, do którego podłączycie swoje ulubione słuchawki. Są również potrzebne, żeby telefon działał jako odbiornik radia FM. Innym ukłonem w stronę klasyki jest możliwość przełożenia sznurka przez otwór w ramce, żeby zawiesić smartfon na opasce lub karabińczyku.

Bateria ma pojemność 5000 mAh, a dodatkowo HAMMER RANGE ma zdejmowaną obudowę, dzięki czemu można mieć więcej niż jedną baterię i wymieniać je w razie w potrzeby. Smartfon umożliwia pobieranie cyfrowych map terenu, tak żeby działały w trybie offline. HAMMER RANGER obsługuje płatności zbliżeniowe oraz eSIM. Kupicie go w sklepie HAMMER pod tym linkiem. Występuje w dwóch wersjach pamięci: 6/128 GB i 8/256 GB.

HAMMER ENERGY X2 5G – kompaktowy smartfon dla każdego, kto potrzebuje dużej baterii

To najnowszy produkt w gamie producenta i jednocześnie jedna z ciekawszych propozycji. Smartfon jest stworzony dla tych, którzy przykładają dużą wagę do baterii. Ma pojemność 5000 mAh i zapewnia długi czas pracy. Jednak to co wyróżnia to urządzenie to funkcja powerbanku. Dzięki niej można podzielić się energią z innymi użytkownikami lub urządzeniami. Dodatkowo HAMMER ENERGY X2 5G wspiera ładowanie indukcyjne.

Smartfon może pochwalić się nowoczesnym wyglądem, a pomarańczowe wstawki na obudowie dodają mu charakteru. HAMMER ENERGY X2 5G jest pancerny, potrafi wytrzymać upadek z wysokości do 1,5 m. Dobrej jakości wyświetlacz i kamera od Sony sprawiają, że staje się niezastąpionym towarzyszem. Co więcej - smartfon posiada na wyposażeniu kamerę noktowizyjną.

Z innych nowinek warto wspomnieć o obsłudze kart eSIM i płatności zbliżeniowych NFC. Smartfon występuje w odmianie 6/128 GB i 8/256 GB.

Niezależnie, który smartfon wybierzecie na prezent nie będziecie zawiedzeni

HAMMER oferuje szeroki wybór sprzętów, z których każdy jest na tyle dobry, że można go polecić w ciemno. Poszczególne modele nie konkurują ze sobą, tylko są kierowane do innych grup docelowych. Każdy z nich da poczucie pewności i niezawodności, o której inni mogą tylko pomarzyć.

Paweł Grabowski 06.12.2025 09:00

