Dostałem smartfon na testy i zostawiłem go na deszczu i mrozie Jak poradził sobie Hammer Blade V 5G?

Co do samego ekranu - jest całkiem spory i oferuje naprawdę więcej niż przyzwoite wrażenia z użytkowania, aczkolwiek trochę cały czas, głównie podczas grania, raziła mnie dysproporcja między szerokością górnej i dolnej ramki. W codziennym użytkowaniu nie sprawia to kompletnie żadnych problemów, a i przy graniu idzie się do tego przyzwyczaić. Do faktu, że ramki same w sobie są całkiem spore, też trzeba przywyknąć - we wzmacnianych sprzętach tak po prostu bywa. Na plus należy zaliczyć natomiast na pewno odświeżanie z częstotliwością 120 Hz (domyślnie ustawione w tryb dynamicznej zmiany), natomiast "nie na minus, ale mogłoby być lepiej" - jasność ekranu. W większości sytuacji jest naprawdę dobrze, ale jeśli mamy do czynienia z bardzo mocnym słońcem, które świeci prosto w ekran, to możliwe, że będziemy musieli już trochę zmienić kąt ustawienia telefonu albo patrzenia na ekran.