Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday

Ładowanie...

Jeśli znudziło was obdarowywanie bliskich standardowymi prezentami, takimi jak skarpetki, dezodoranty i książki, to przychodzimy z pomocą. Sprzęty małego AGD nie kosztują majątku, za to urządzenia do kuchni, salonu czy łazienki mogą sprawić, że życie będzie nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze.

Co istotne, teraz można kupić je znacznie taniej niż zwykle z okazji Black Friday 2025. Przygotowaliśmy propozycję małych sprzętów AGD takich jak ekspresy, frytkownice beztłuszczowe, blendery, oczyszczacze powietrza i nie tylko, które zostały atrakcyjnie przecenione.

REKLAMA

Black Friday na Spider’s Web 🖤 Promocje widać czarno na białym

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

Ekspres ciśnieniowy PHILIPS Series 5400 LatteGo za 1799 zł (taniej o 1200 zł)

PHILIPS LatteGo Series 5400 to ekspres ciśnieniowy, który przygotowuje 12 różnych napojów, w tym kawy czarne i mleczne i ma wbudowany system spieniania mleka. Obsługuje się go z użyciem dotykowego wyświetlacza, a filtr AquaClean zapewnia mu długą żywotność przy utrzymaniu świetnej jakości wody. Kawa mielona jest w ceramicznym, wytrzymałym młynku. System o nazwie LatteGo z wygodną pokrywką pozwala w każdej chwili dolać mleka, a funkcja Extra Shot pozwala na szybkie przygotowanie dodatkowej porcji Ristretto.

SPRAWDŹ OFERTĘ Ekspres ciśnieniowy PHILIPS Series 5400 LatteGo Media Markt

Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 za 429 zł (taniej o 170 zł)

Mamy tu do czynienia z wielofunkcyjnym urządzeniem do zdrowego gotowania bez nadmiaru tłuszczu. Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 z funkcją pary może przygotowywać pożywienie w jednym z sześciu trybów. Wyróżniają ją system cyrkulacji powietrza w 360° o nazwie Dual-Source Cyclonic Heat z dwoma źródłami ciepła, inteligentne nawilżanie parą i gorącym powietrzem SmartSteam 3X Infuse oraz duża komora o pojemności aż 7 litrów - zmieści całego kurczaka. Do tego dochodzi zaawansowana kontrola temperatury w zakresie od 50 do 200°C (dokładność ±1°C).

SPRAWDŹ OFERTĘ Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 Media Markt

Blender bezprzewodowy Ninja Blast Max Cyber Space za 299,99 zł (taniej o 33 proc.)

Ninja Blast Max to marka uwielbiana przez podróżników i miłośników smoothie, którzy mają mało miejsca, ale nie chcą rezygnować z pełnej mocy blendera. Bezprzewodowa konstrukcja i silnik o nazwie PowerBlast radzą sobie nawet z kruszeniem lodem i innymi twardymi składnikami. automatyczne programy Auto-iQ gwarantują gładkie koktajle w kilka sekund.

Obecny w zestawie Ninja Blast Max Cyber Space kubek o nazwie Twist & Go z szczelną pokrywką pozwala zabrać napój prosto z blendera do plecaka, na trening czy w podróż. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i oferuje do 25 miksowań na jednym ładowaniu. Czyni je to idealnym wyborem do małych kuchni, biura i na wyjazdy.

SPRAWDŹ OFERTĘ Blender bezprzewodowy Ninja Blast Max Cyber Space Ninja

Oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier za 379,

99 zł (taniej o 70 zł)

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier to kompaktowe urządzenie projektowane z myślą o właścicielach zwierząt. Skutecznie usuwa sierść, alergeny i nieprzyjemne zapachy, zapewniając świeże i czyste powietrze każdego dnia. Zapewnia szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 16 do 27 m² (CADR cząstek 230 m³/h), a sierść, kurz i zapach zwierząt usuwa 3-warstwowy filtr z węglem aktywnym. Urządzenie może pracować w trybie nocnym, a sterować można nim zdalnie dzięki aplikacji Xiaomi Home.

SPRAWDŹ OFERTĘ Oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier Media Markt

Dyson V15 Origin

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V15 Origin za 1999 zł (taniej o 1100 zł)

Dyson V15 Origin to bezprzewodowy odkurzacz, a marka cieszy się popularnością wśród osób ceniących skuteczność i wygodę. Łączy wysoką moc z lekką, dobrze wyważoną konstrukcją. Silnik w tym modelu generuje do 525 W mocy, a szczotka o nazwie Motorbar automatycznie dostosowuje się do dywanów i twardych podłóg, co zapewnia równą skuteczność w całym domu.

W urządzeniu zamontowano również cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje stan naładowania akumulatora baterii i inne kluczowe parametry. Bezworkowy system ułatwia przy tym szybkie i higieniczne opróżnianie pojemnika. W zestawie z pionowym odkurzaczem dostajemy też zestaw akcesoriów, w tym końcówkę szczelinową i po narzędzia do sprzątania sierści, co ucieszy posiadaczy zwierzaków.

SPRAWDŹ OFERTĘ Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V15 Origin Media Markt

Lidl MC Smart WiFi

Robot kuchenny Lidl MC Smart WiFi za 1599 zł (taniej o 900 zł)

Dobra wiadomość dla osób, które potrzebują robota kuchennego. Lidl sprzedaje teraz swój model o nazwie MC Smart WiFi ze sporą zniżką. Aby skorzystać z promocji, należy użyć aplikacji Lidl Plus, w której trzeba aktywować kod rabatowy. Dodajmy, że Lidl MC Smart WiFi to największy konkurent Thermomixa TM7 wycenionego na ponad 6600 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Robot kuchenny Lidl MC Smart WiFi Lidl

REKLAMA

Piec do pizzy Ariete 928 Pizza Italia za 269 zł (taniej o 23 proc.)

Ariete 928 Pizza Italia to kopułowy piec do pizzy o kompaktowych rozmiarach. Urządzenie nagrzewa kamienną płytę do ok. 400°C, dzięki czemu upiecze pizzę w 3-4 minuty. To idealny gadżet na domowe pizzaparty - zamiast męczyć się z blaszką w zwykłym piekarniku, kładziesz placek na kamieniu i po chwili masz efekt znacznie bliższy prawdziwej pizzerii, z chrupiącymi brzegami i dobrze wypieczonym spodem.

SPRAWDŹ OFERTĘ Piec do pizzy Ariete 928 Pizza Italia Allegro

REKLAMA

Ładowanie...