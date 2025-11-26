REKLAMA
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday

Czas przygotowań do Świąt to czas promocji - w tym na małe AGD. Zebraliśmy w jednym miejscu najciekawsze rabaty na ekspresy, frytkownice beztłuszczowe, blendery, oczyszczacze powietrza i inne tego typu sprzęty.

Piotr Grabiec
Autor
male-agd-promocje-black-friday-ekspres-frytkownica-blender-oczyszczacz
Jeśli znudziło was obdarowywanie bliskich standardowymi prezentami, takimi jak skarpetki, dezodoranty i książki, to przychodzimy z pomocą. Sprzęty małego AGD nie kosztują majątku, za to urządzenia do kuchni, salonu czy łazienki mogą sprawić, że życie będzie nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze.

Co istotne, teraz można kupić je znacznie taniej niż zwykle z okazji Black Friday 2025. Przygotowaliśmy propozycję małych sprzętów AGD takich jak ekspresy, frytkownice beztłuszczowe, blendery, oczyszczacze powietrza i nie tylko, które zostały atrakcyjnie przecenione.

Black Friday na Spider’s Web 🖤 Promocje widać czarno na białym

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

PHILIPS Series 5400 LatteGo black friday 2025

Ekspres ciśnieniowy PHILIPS Series 5400 LatteGo za 1799 zł (taniej o 1200 zł)

PHILIPS LatteGo Series 5400 to ekspres ciśnieniowy, który przygotowuje 12 różnych napojów, w tym kawy czarne i mleczne i ma wbudowany system spieniania mleka. Obsługuje się go z użyciem dotykowego wyświetlacza, a filtr AquaClean zapewnia mu długą żywotność przy utrzymaniu świetnej jakości wody. Kawa mielona jest w ceramicznym, wytrzymałym młynku. System o nazwie LatteGo z wygodną pokrywką pozwala w każdej chwili dolać mleka, a funkcja Extra Shot pozwala na szybkie przygotowanie dodatkowej porcji Ristretto.

DREAME AF30 black friday 2025 promocja

Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 za 429 zł (taniej o 170 zł)

Mamy tu do czynienia z wielofunkcyjnym urządzeniem do zdrowego gotowania bez nadmiaru tłuszczu. Frytkownica beztłuszczowa DREAME AF30 z funkcją pary może przygotowywać pożywienie w jednym z sześciu trybów. Wyróżniają ją system cyrkulacji powietrza w 360° o nazwie Dual-Source Cyclonic Heat z dwoma źródłami ciepła, inteligentne nawilżanie parą i gorącym powietrzem SmartSteam 3X Infuse oraz duża komora o pojemności aż 7 litrów - zmieści całego kurczaka. Do tego dochodzi zaawansowana kontrola temperatury w zakresie od 50 do 200°C (dokładność ±1°C).

ninja-blast-max-blender-black-friday-2025

Blender bezprzewodowy Ninja Blast Max Cyber Space za 299,99 zł (taniej o 33 proc.)

Ninja Blast Max to marka uwielbiana przez podróżników i miłośników smoothie, którzy mają mało miejsca, ale nie chcą rezygnować z pełnej mocy blendera. Bezprzewodowa konstrukcja i silnik o nazwie PowerBlast radzą sobie nawet z kruszeniem lodem i innymi twardymi składnikami. automatyczne programy Auto-iQ gwarantują gładkie koktajle w kilka sekund.

Obecny w zestawie Ninja Blast Max Cyber Space kubek o nazwie Twist & Go z szczelną pokrywką pozwala zabrać napój prosto z blendera do plecaka, na trening czy w podróż. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i oferuje do 25 miksowań na jednym ładowaniu. Czyni je to idealnym wyborem do małych kuchni, biura i na wyjazdy.

XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier black friday 2025

Oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Pet Care Air Purifier za 379,
99 zł (taniej o 70 zł)

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier to kompaktowe urządzenie projektowane z myślą o właścicielach zwierząt. Skutecznie usuwa sierść, alergeny i nieprzyjemne zapachy, zapewniając świeże i czyste powietrze każdego dnia. Zapewnia szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni od 16 do 27 m² (CADR cząstek 230 m³/h), a sierść, kurz i zapach zwierząt usuwa 3-warstwowy filtr z węglem aktywnym. Urządzenie może pracować w trybie nocnym, a sterować można nim zdalnie dzięki aplikacji Xiaomi Home.

odkurzacz-dyson-v15-origin-black-weeks-promki-2025
Dyson V15 Origin

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dyson V15 Origin za 1999 zł (taniej o 1100 zł)

Dyson V15 Origin to bezprzewodowy odkurzacz, a marka cieszy się popularnością wśród osób ceniących skuteczność i wygodę. Łączy wysoką moc z lekką, dobrze wyważoną konstrukcją. Silnik w tym modelu generuje do 525 W mocy, a szczotka o nazwie Motorbar automatycznie dostosowuje się do dywanów i twardych podłóg, co zapewnia równą skuteczność w całym domu.

W urządzeniu zamontowano również cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje stan naładowania akumulatora baterii i inne kluczowe parametry. Bezworkowy system ułatwia przy tym szybkie i higieniczne opróżnianie pojemnika. W zestawie z pionowym odkurzaczem dostajemy też zestaw akcesoriów, w tym końcówkę szczelinową i po narzędzia do sprzątania sierści, co ucieszy posiadaczy zwierzaków.

lidlomix-bf-2025
Lidl MC Smart WiFi

Robot kuchenny Lidl MC Smart WiFi za 1599 zł (taniej o 900 zł)

Dobra wiadomość dla osób, które potrzebują robota kuchennego. Lidl sprzedaje teraz swój model o nazwie MC Smart WiFi ze sporą zniżką. Aby skorzystać z promocji, należy użyć aplikacji Lidl Plus, w której trzeba aktywować kod rabatowy. Dodajmy, że Lidl MC Smart WiFi to największy konkurent Thermomixa TM7 wycenionego na ponad 6600 zł.

ariete-piec-do-pizzy-promo-allegro
Piec do pizzy Ariete 928 Pizza Italia za 269 zł (taniej o 23 proc.)

Ariete 928 Pizza Italia to kopułowy piec do pizzy o kompaktowych rozmiarach. Urządzenie nagrzewa kamienną płytę do ok. 400°C, dzięki czemu upiecze pizzę w 3-4 minuty. To idealny gadżet na domowe pizzaparty - zamiast męczyć się z blaszką w zwykłym piekarniku, kładziesz placek na kamieniu i po chwili masz efekt znacznie bliższy prawdziwej pizzerii, z chrupiącymi brzegami i dobrze wypieczonym spodem.

Piotr Grabiec
Autor
Tagi: Black FridayPoradnik zakupowyprezenty
