Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach

Jak to działa? Anker zaprojektował słuchawki z konstrukcja modularną. Sprzęt został wyposażony w mechanizm z regulowanymi haczykami do zmiany kształtu. Jeden ruch wystarczy, aby sprzęt dostosować w celu zmiany trybu redukcji hałasu.

SoundCore AeroFit 2 Pro zmieniają się niczym transformery

Anker stworzył hybrydę słuchawek dousznych i otwartych. Na pierwszy rzut oka są to pchełki otwarte przypominające aparat słuchowy, ubierany wokół ucha.

W środku zastosowano jednak mechanizm z pięciostopniową regulacją, który zmienia kąt nachylenia słuchawki względem naszego kanału słuchowego. Zmniejszenie kąta powoduje, że pchełki wchodzą nam do ucha, gwarantując pasywną redukcję hałasu, co w dodatku można połączyć z ANC. Wtedy słuchawki działają niemalże jak AirPodsy 4.

Natomiast po zmianie ułożenia słuchawki opierają się na naszym uchu i naturalnie przepuszczają dźwięk z otoczenia. Użytkownik nie musi korzystać z programowego trybu transparentności. W SoundCore AeroFit 2 Pro zastosowano dwa czujniki w każdej słuchawce, które rozpoznają sposób noszenia i automatycznie kalibrują dźwięk do trybu. Do działania ANC wykorzystuje się sześć mikrofonów i system Adpative ANC 3.0, dostosowujący moc wyciszenia hałasu 180 razy na sekundę.

Nie spodziewajcie się jednak, że ANC w tej propozycji dorówna AirPodsom Pro 3 - nie są to słuchawki dokanałowe. W urządzeniu zastosowano też przetworniki o średnicy 11,8 mm. Czas pracy na baterii też nie zachwyca. Maksymalnie siedem godzin w trybie otwartym i pięć godz. po włączeniu ANC.

Cena innowacji jest wysoka

Przez fakt zastosowania mechanizmu dostosowującego kąt nachylenia słuchawek producent najprawdopodobniej musiał ograniczyć miejsce na akumulator. Konkurencyjne AirPodsy 4 jednak zapewniają krótszy czas pracy na baterii - ok. 4 godz. w trybie ANC. Pod względem ceny Soundcore AeroFit 2 Pro również konkurują z czwórkami w wersji z aktywną redukcją hałasu, ponieważ zostały wycenione na 180 dol. Obecnie jednak propozycja Ankera ma być dostępna tylko w USA.

Albert Żurek 05.01.2026 19:53

