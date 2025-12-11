Logo
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha

Pojawiły się nowe słuchawki, które mają przede wszystkim wyglądać i nawet nie da się ich włożyć do ucha jak normalnych pchełek. No to kto ma je kupić?

Piotr Grabiec
huawei-freeclip-2-specyfikacja-promocja-na-start
Huawei co prawda nie zawojował rynku smartfonów, bo od pięciu lat nie oferuje na nich usług Google’a, ale prężnie rozwija się na rynku tabletów oraz akcesoriów takich jak słuchawki oraz smartwatche czy routery. Chińska firma zaprezentowała właśnie szereg tego typu sprzętów podczas swojej konferencji w Dubaju, dzieląc się przy okazji z nami informacjami dotyczącymi promocji na start w Polsce.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Huawei:

Huawei FreeClip 2 - nowe otwarte słuchawki

Najwięcej uwagi chińska firma poświęciła nowej wersji swoich otwartych słuchawek. I nic dziwnego, bo te pierwsze Huawei FreeClip okazały się sukcesem - od premiery w 2023 r. sprzedało się ich 4 mln sztuk, w tym 3 mln w Chinach. Mimo to firma osiągnęła udziały poza macierzystym rynkiem na poziomie 27 proc. i 1. miejsce w swojej kategorii. A w Polsce? 20 proc. udziałów i 2. miejsce.

Huawei FreeClip 2 mają być od swoich poprzedników lepsze pod każdym względem i kierowane są do osób, które zwracają uwagę przede wszystkim na komfort użytkowania i design, a pozostałe aspekty słuchawek mają dla nich wyraźnie mniejsze znaczenie. Są przede wszystkim mniejsze i lżejsze, a do tego nieco inaczej układają się w etui, które również zmalało i wyszczuplało.

No i Huawei FreeClip 2 nie wkłada się do ucha, tylko zakłada na ucho.

Huawei uznał przy tym, że pojedyncza słuchawka ważąca 5,1 g jest na tyle lekka, że konieczne było zaimplementowanie systemu powiadomień o tym… że takowa spadła nam z ucha. Ponownie składają się przy tym z trzech elementów. Pierwszym z nich jest Comfort Beam z modułem łączności i akumulatorem, drugim Acoustic Ball z głośnikiem, a trzecim łączącym pozostałe dwa C-Bridge z pamięcią kształtu.

Słuchawek z zestawu Huawei FreeClip 2 nie wkłada się bowiem do ucha, tylko zaczepia je o ucho. Wyglądają faktycznie wyjątkowo, a w wersjach białej i niebieskiej C-Bridge pokryto teksturą Denim. Do tego pojawią się akcesoria, które można do nich przyczepić, aby przyozdobić ucho. Nie ma przy tym podziału na lewą i prawą - są symetryczne i same wykrywają, do którego ucha je podpinamy.

A co jeszcze warto wiedzieć o Huawei FreeClip 2?

Obie słuchawki wyposażono w przetworniki 10,8 mm z dwiema membranami, własne NPU i moduł Bluetooth 6.0. Mogą też dostosować głośność dźwięku odtwarzanych materiałów do warunków otoczenia. Czujnik przewodnictwa kostnego z kolei wykrywa, kiedy to my mówimy, aby podczas rozmów przez np. Zooma albo inne Teamsy poprawić jakość audio, które transmitujemy do rozmówców.

Huawei Freeclip 2 w niebieskiej wersji kolorystycznej

Zestaw obsługują też gesty poruszania głową góra-dół i lewo-prawo, aby odbierać i odrzucać połączenia, a także podwójnego (odtwarzacz, pauza, odbierz, zakończ połączenie) i potrójnego (przełącz na następny) tąpnięcia oraz przesuwania palcem (zmiana poziomu głośności). Do ich obsługi wykorzystywana będzie aplikacja Huawei Audio Connect i mogą parować się z dwoma sprzętami naraz.

Huawei FreeClip 2 czas pracy i promocja na start.

Same słuchawki zapewniają 9 godz. odtwarzania audio, a z etui spełniające wymagania normy IP57 ten czas rośnie do 38 godz. Firma zapewnia przy tym, że zminimalizowała ilość dźwięków wydobywających się na zewnątrz - można słuchać na poziomie do 60-70 proc. w cichym otoczeniu, a nadal będą dyskretne. Czy tak jest w istocie, tego dowiemy się podczas naszych testów redakcyjnych.

A ile przyjdzie nam za ten model zapłacić? Tej informacji firma do publicznej wiadomości jeszcze nie podaje, ale Huawei FreeClip na premierę kosztowały 899 zł, a dziś można je kupić za ok. 500 zł. Huawei FreeClip 2 trafią do sklepów z kolei już 22 stycznia, a po podaniu swoich danych na stronie producenta możemy zaklepać sobie 100 zł rabatu w postaci kodu do wykorzystania do 8 marca 2026 r.

A jakie inne sprzęty pokazał Huawei w Dubaju?

Na konferencji w Dubaju firma zaprezentowała również nowy smartfon Huawei Mate X7 oraz zegarek Huawei Watch Ultimate Design w nowej wersji kolorystycznej Royal Gold Edition. Wraz z nimi pojawił się również tablet Huawei MatePad 11.5 S. Na oficjalne informacje o ich cenach i dostępności w Polsce nadal jeszcze czekamy, ale raczej nie ma co się spodziewać ich przed końcem tego roku.

Firma zapowiedziała przy tym, że w Polsce pojawi się nietypowy zestaw Huawei WiFi Mesh X3 Pro (dwuzakresowy router Wi-Fi 7 z satelitką), który wygląda nie jak sprzęt sieciowy, tylko jak ozdóbka. Jego premiera przewidziana została na 15 stycznia 2026 r. Również i w tym przypadku można na stronie firmy podać swój adres e-mail, aby otrzymać ważny do 8 marca 2026 r. kod rabatowy na 100 zł.

11.12.2025 17:00
Tagi: HuaweiSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowe
