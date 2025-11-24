REKLAMA
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy

Tegoroczna seria Pura od Huawei składała się z dwóch urządzeń - słabszej Pura 80 Pro i mocniejszej Huawei Pura 80 Ultra, która jest fotograficznym potworem. Mogliście już przeczytać jej test, a teraz czas na propozycję bardziej przystępną cenowo. Czy faktycznie jest dużo gorsza?

Paweł Grabowski
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Huawei Pura 80 Pro wygląda bardzo podobnie do wersji Ultra, różnicę widać w obiektywach - w mocniejszej od razu widzimy unikatowy system dwóch torów optycznych dla teleobiektywu, a w odmianie Pro mamy zwykły obiektyw aparatu. Innych różnic nie zauważycie na zewnątrz. Do mnie trafiła wersja czarna, która prezentuje się elegancko. Podoba mi się tegoroczny design produkcji Huawei, zdecydowanie wyróżnia się wśród innych propozycji na rynku. Może wyspa aparatów jest monstrualna i trochę telefon przechyla się w jej kierunku, ale naprawdę miło się patrzy na to urządzenie.

Wersja Pro ma jeszcze jedną zaletę - w zestawie znajduje się tańsze etui - silinonowe/plastikowe i do tego przezroczyste, więc można podziwiać telefon w pełnej krasie. Polecam z niego korzystać, bo obudowa łapie odciski palców lepiej niż kartoteka policyjna. O wiele bardziej do mnie trafia niż butikowe etui z odmiany Ultra.

Huawei Pura 80 Pro - co tu mamy?

Specyfikacja urządzenia jest wręcz bliźniacza do odmiany Pura 80 Ultra:

  • wymiary 163 x 76,1 x 8,3 mm, waga 219 g,
  • ekran LTPO OLED 6,8-calowy, rozdzielczość 2848 x 1276 pikseli, częstotliwość odświeżania 1-120 Hz, pełne pokrycie palety DCCi-P3, jasność 3000 nitów,
  • procesor Kirin 9020,
  • 12 GB RAM, 512 GB pamięci na dane,
  • aparaty: główny 50 Mpix z 1-calową matrycą, ultraszerokokątny 40 Mpix, tele 48 Mpix zoom optyczny 4x, kolorymetr, aparat przedni 13 Mpix,
  • bateria 5170 mAh, ładowanie przewodowe z mocą do 100 W, bezprzewodowe do 80 W,
  • certyfikaty IP68/69, głośniki stereo,
  • obsługa eSIM, Wi-Fi 7, NFC,

Różnice są dwie - 12 GB RAM zamiast 16 GB i słabszy aparat tele - 48 Mpix, zamiast 50 Mpix z podwójnym systemem obiektywów peryskopowych. Innych różnic nie ma, więc nie zdziwcie się, jeżeli ta recenzja będzie bardzo podobna do recenzji Huawei Pura 80 Ultra, którą znajdziecie pod tym linkiem:

Napisałem to już, ale warto się powtórzyć: Huawei Pura 80 Pro ma fenomenalny wyświetlacz. Oglądanie na nim treści to czysta przyjemność - kolory są idealnie odwzorowane, czerń jest smolista, tak jak powinna być, kolory są żywe i nasycone i nie ma treści, które wyglądałyby źle na tym ekranie. Jest wręcz stworzony do filmów i seriali, ale i przeglądanie social media potrafi sprawić przyjemność. Co najlepsze - w specyfikacji nie ma słowa o wsparciu dla HDR10+ czy innego Dolby Vision, tylko mamy tutaj autorskie rozwiązanie Huawei, które wyciąga z obrazu maksimum. Wrażenia z oglądania podbijają świetne głośniki stereo, które grają głośno, dźwięk jest czysty i donośny.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-pro-15.jpg
1/4
photophotophotophoto

Podobnie jak w przypadku modelu Ultra, wersja Pro obsługuje eSIM, ale nie ma wsparcia dla łączności 5G. Nie ma również natywnych usług Google, tylko protezę jaką jest microG. Jednocześnie jest to proteza tytanowa, bo zapewnia doświadczenia porównywalne z natywnymi usługami Google. Czasem trochę zwolni, czasem niektóre programy mogą potrzebować dłuższej chwili, żeby zadziałać, ale generalnie jest dobrze. Korzystam z microG chyba już od dwóch lat i da się do tego przyzwyczaić. Nie zapłacicie również Portfelem Google, ale możecie korzystać z innych rozwiązań zewnętrznych partnerów.

EMUI 15 to niestety nakładka, której sercem jest Android 12, więc zapomnijcie o najnowszych rozwiązaniach z zakresu AI, bo tego po prostu nie ma i nie będzie w najbliższej przyszłości. Jeżeli to jest dla was priorytet we współczesnych telefonach, to musicie znaleźć inne urządzenie, a jeżeli go nie potrzebujecie, bo nie korzystacie, to ten smartfon jest dobrym wyborem. Wersja Pro ma 12 GB, zamiast 16 GB RAM i powiem szczerze, że nawet nie zauważyłem tego braku. Całość działa szybko, płynnie i bez zacięć związanych z systemem. Jeżeli obawiacie się, czy słabsza odmiana da radę, to spieszę donieść, że jak najbardziej.

Czas pracy wersji Pro jest bardzo dobry - wytrzyma więcej niż dobę, a przy odrobinie wysiłku uda wam się uzyskać nawet dwie godziny. Pura 80 Pro obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 100 W przewodowo, 80 W bezprzewodowo, a także potrafi naładować zwrotnie inne uradzenia - 20 W przewodowo i 18 W bezprzewodowo. Imponujące i co najważniejsze - to po prostu działa.

Huawei Pura 80 Pro - aparaty

Główny aparat jest taki sam jak w odmianie Ultra, podobnie jest w przypadku aparatu do selfie i aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym. Różnica jest w trzecim aparacie z obiektywem tele, robiącym zdjęcia o wielkości 48 Mpix (93 mm, f/2.1) z zoomem 4x. Nie ma tutaj skomplikowane układu dwóch torów optycznych, jest klasyczna konstrukcja.

A jak się to wszystko spisuje w praktyce? Niech odpowiedzą zdjęcia.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-12.jpg
1/19
photophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophotophoto

A tak prezentuje się zoom. Dodam tylko, że do 4x mamy do czynienia z zoomem optycznym, 10x jest cyfrowy.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-38.jpg
1/4
x1
x1x2x4x10
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-44.jpg
1/4
x1
x1x2x4x10
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-29.jpg
1/4
x1
x1x2x4x10
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-21.jpg
1/4
x1
x1x2x4x10
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-7.jpg
1/4
x1
x1x2x4x10
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-57.jpg
1/4
x1
x1x2x4x10
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-3.jpg
1/4
x1
x1x2x4x10
https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/huawei-pura-80-test-aparat-49.jpg
1/4
x1
x1x2x4x10

Huawei Purra 80 Pro ma zestaw fotograficzny, który wystarczy zdecydowanej większości użytkowników. Zdjęcia z głównego aparatu zachwycają i nawet szara polska jesień wygląda jakoś lepiej. Jednak jeżeli chodzi o zoom, to nie ma cudów - nie jest tak dobry jak w Huawei Pura 80 Ultra, ale to nadal jedna z lepszych konstrukcji na rynku, co nieuchronnie prowadzi nas do najważniejszego pytania.

Huawei Pura 80 Pro - czy warto?

Ta odmiana jest wyceniona na 4999 zł i cierpi na te same bolączki co droższy wariant, czyli brak 5G, brak natywnych usług Google, procesor, który nie jest mocarzem i brak funkcji AI. Na korzyść Pura 80 Pro gra cena, bo jest znacznie lepiej wyceniony niż Ultra, ale mam wrażenie, że nie podbije serc klientów, bo nie będą widzieli większego sensu w użytkowaniu smartfonu, w którym trzeba pójść na wiele wyrzeczeń. Odmiana Ultra broni się zjawiskowym teleobiektywem, a wersja Pro jest do bólu zwyczajna. Jednocześnie trudno mieć jakieś pretensje do Huawei, bo gra tak, jak mu zasady pozwalają i pewnych niedogodności nie da się przeskoczyć.

Dla kogo jest Huawei Pura 80 Pro? Dla miłośników marki i tych, którzy uwielbiają robić zdjęcia. Są naprawdę przyjemne dla oka i potrafią zachwycić. Lepszy aparat przydaje się w życiu o wiele częściej niż funkcje AI.

Paweł Grabowski
24.11.2025 08:40
Tagi: HuaweiSmartfony
