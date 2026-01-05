Mamy ustawę o ochronie dzieci w sieci. Teraz błagamy żonę prezydenta

Ładowanie...

Unijna ustawa DSA (Digital Service Act) to kompleksowe rozwiązanie, które reguluje obowiązki platform i innych gigantów technologicznych działających w krajach UE. Prawo również ma wprowadzić narzędzia ochrony dzieci w internecie, o ile zostanie wprowadzone w naszym kraju. Specjaliści obawiają się, że zostanie zawetowane przez obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, więc kierują się do jego żony.

REKLAMA

Piszą do Marty Nawrockiej o ustawę chroniącą dzieci w sieci

Akt o Usługach Cyfrowych mocno wpłynęły na świat technologii w całej Unii Europejskiej. Przepisy uderzył w wielu gigantów technologicznych takich jak Facebook, Google czy Apple’a, który został zmuszony do otwarcia swojego systemu operacyjnego i ekosystemu. Prawo również ma zapewnić narzędzia ułatwiające blokowanie najniebezpieczniejszych treści w sieci: np. pedofilii, totalitaryzmu, gróźb karalnych.

Poza tym wdrożenie DSA w Polsce ma również walczyć z oszustwami internetowymi, kradzieżą tożsamości, dezinformacją. Wymaga też od gigantów technologicznych, aby przestrzegały regulaminów i nie pozwalano korzystać dzieciom poniżej 13. roku życia z platform społecznościowych. Zabrania się również kierowania treści sponsorowanych do osób poniżej 16 lat.

Ustawa została uchwalona już pod koniec listopada 2025 r., ale jej wdrożenie zależy też od Karola Nawrockiego. Prezydent w ostatnich miesiącach zawetował wiele innych ustaw, wobec czego eksperci obawiają się odrzucenia DSA. Dlatego fundacja Panoptykon wysłała list z 132 podpisami do Pierwszej Damy Marty Nawrockiej - żony Karola Nawrockiego apel o poparcie nowelizacji ustawy wprowadzającej Akt o Usługach Cyfrowych do Polski.

Specjaliści uważają, iż zawetowanie unijnych przepisów narazi dzieci na dalszy kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi, niedostosowanymi treściami. Podkreśla się również inne możliwe skutki wynikające z faktu niezastosowania blokady - uzależnienia, a nawet problemy psychiczne.

Więcej o bezpieczeństwie dzieci w sieci przeczytasz na Spider's Web:

Przygotowany przez Panoptykon apel zawiera 132 podpisów ekspertek i ekspertów na co dzień zajmujących się nowymi technologiami, edukacją, prawami człowieka czy zdrowiem publicznym. Specjaliści skupiają się przede wszystkim na dobru dzieci korzystających z platform społecznościowych oraz zagrożeniach, które wynikają z dostępu do sieci: mechanizmów uzależniających, hejtu, cyberprzemocy czy szkodliwych treści.

Nie wiemy, co zdecyduje prezydent, ale uważamy, że temat wymaga pilnego działania i nagłośnienia. Dlatego postanowiliśmy zaapelować do Marty Nawrockiej, która publicznie wiele razy mówiła, że negatywny wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci oraz walka z hejtem są dla niej ważne - wyjaśnia Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon.

REKLAMA

Dlaczego prośba została skierowana do Marty Nawrockiej? To żona prezydenta Karola Nawrockiego, która już wcześniej publicznie wypowiadała się w kwestiach negatywnego wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Albert Żurek 05.01.2026 18:29

Ładowanie...