Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Reddit pozwał cały kraj. Stawka jest ogromna

Reddit, jedna z największych platform dyskusyjnych świata, postanowił sięgnąć po najcięższe działa: pozwał rząd Australii w tamtejszym Sądzie Najwyższym. Stawka jest ogromna i wykracza daleko poza wycenę firmy liczoną w miliardach dolarów.

Maciej Gajewski
reddit pozywa Australię
REKLAMA

10 grudnia Australia wprowadziła pierwszy na świecie ustawowy zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Od tego dnia wszystkie największe platformy - od Facebooka i Instagrama, przez TikToka, YouTube, X i Snapchata, aż po Reddita i Twitcha - muszą aktywnie blokować konta nastolatków. 

Za złamanie przepisów grożą gigantyczne kary: nawet 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 28 mln euro). Nowe prawo, nazwane Social Media Minimum Age Act (SMMA), nakłada na firmy obowiązek podjęcia rozsądnych kroków w celu eliminacji kont nieletnich. Nie karze samych nastolatków ani ich rodziców, ale przerzuca pełną odpowiedzialność na platformy. 

REKLAMA

Czytaj też:

To regulacja bez precedensu. Nic dziwnego, że na liście pozwanych obok Reddita znalazły się Meta, Google, ByteDance i X Elona Muska.

Reddit odpowiada pozwem: konstytucja kontra bezpieczeństwo

Już dwa dni po wejściu zakazu w życie Reddit złożył pozew w Sądzie Najwyższym Australii. Argument? Ustawa narusza konstytucyjną zasadę wolności komunikacji politycznej. 

Według Reddita odcięcie młodzieży od dyskusji online to pozbawienie przyszłych obywateli głosu. Za kilka lat osoby poniżej 16 lat staną się wyborcami. Ich decyzje będą kształtowane przez rozmowy polityczne, w które angażują się jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności - podkreślono w dokumentach sądowych. 

To mocny cios: platforma nie mówi bronimy zysków, lecz bronimy prawa młodych ludzi do uczestnictwa w debacie publicznej.

Reddit twierdzi, że… nie jest medium społecznościowym

Na wypadek, gdyby argument konstytucyjny nie wystarczył, Reddit przygotował plan B. W alternatywnym wniosku prosi o wyłączenie z listy platform objętych zakazem twierdząc, że nie spełnia definicji mediów społecznościowych w australijskim prawie. 

Serwis, który od dwóch dekad buduje społeczności wokół dyskusji nagle twierdzi, że nie jest social media. Reddit podkreśla też, że w App Store ma rating 17+, co jego zdaniem powinno wystarczyć jako filtr wiekowy - odpowiedzialność spoczywałaby na sklepie, nie na samej aplikacji.

Australijskie prawo stawia platformy w trudnej sytuacji. Nie mogą żądać od użytkowników dokumentów tożsamości, więc muszą sięgnąć po inne metody. Rząd wskazał trzy: 

  • wnioskowanie wieku, 
  • analizę twarzy ze zdjęcia (selfie),
  • korzystanie z istniejących danych.

Każda z nich budzi poważne obawy o prywatność i skuteczność. Już pierwsze raporty pokazały, że nastolatkowie potrafią oszukać systemy biometryczne, deklarując się jako dorośli. Dla młodych to frustrujące, dla obrońców prywatności - dowód na ryzyko związane z masową analizą danych biometrycznych.

Digital Freedom Project: młodzi w obronie wolności

Reddit nie jest sam. W listopadzie pozew złożyła libertariańska organizacja Digital Freedom Project reprezentująca dwóch 15-letnich Australijczyków. Ich argumentacja jest podobna: ustawa narusza konstytucyjną wolność komunikacji politycznej. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na koniec lutego. Nie wiadomo jeszcze, czy oba procesy zostaną połączone, ale jasne jest jedno: temat trafił na najwyższy szczebel wymiaru sprawiedliwości.

Australijski rząd odpowiada ostro. Minister komunikacji Anika Wells podkreśla, że stoi po stronie rodziców i dzieci, a nie platform. Minister zdrowia Mark Butler poszedł jeszcze dalej, porównując działania Reddita do taktyk koncernów tytoniowych walczących z regulacjami antynikotynowymi. Według rządu wielkie firmy technologiczne bronią przede wszystkim swoich zysków, a nie dobra młodych ludzi.

Sedno sporu jest jasne: czy wolność słowa i dostęp do debaty publicznej mogą zostać ograniczone w imię ochrony zdrowia psychicznego? Reddit twierdzi, że młodzież potrzebuje przestrzeni do kształtowania poglądów i krytycznego myślenia. Rząd odpowiada badaniami wskazującymi na negatywny wpływ social mediów: depresję, lęki, uzależnienie od lajków i algorytmów projektowanych tak, by maksymalizować czas spędzony w aplikacji. 

REKLAMA

Prawda leży gdzieś pośrodku. Reddit faktycznie bywa miejscem wartościowych dyskusji, ale jednocześnie jego algorytmy - podobnie jak algorytmy Facebooka czy TikToka - nie zawsze służą zdrowiu psychicznemu użytkowników. Jeśli Reddit wygra, to będzie to precedens otwierający drogę innym platformom do kwestionowania podobnych regulacji.

Już wiadomo, że Meta, Google czy ByteDance lobbowały przeciwko australijskiemu prawu. Jeśli jednak sąd podtrzyma zakaz, inne państwa mogą pójść w ślady Australii. Unia Europejska i Wielka Brytania uważnie obserwują ten eksperyment legislacyjny. Czy wolność słowa jest ważniejsza od zdrowia nieletnich? To pytanie, na które australijski Sąd Najwyższy musi odpowiedzieć. A jego decyzja może zmienić oblicze Internetu na całym świecie.

REKLAMA
Maciej Gajewski
12.12.2025 17:39
Tagi: dzieci w sieciReddit
Najnowsze
17:27
PKP Intercity oburzone. "Działania podważają zaufanie do kolei"
Aktualizacja: 2025-12-12T17:27:16+01:00
17:26
Superziemia miała być martwa. Odkryli, że ma atmosferę
Aktualizacja: 2025-12-12T17:26:08+01:00
16:26
Trzy prezenty, które zmienią dom w centrum rozrywki
Aktualizacja: 2025-12-12T16:26:23+01:00
16:15
YouTube Premium naprawiony. Nie musisz anulować subskrypcji
Aktualizacja: 2025-12-12T16:15:36+01:00
15:45
Ziemia karmi Księżyc. Atmosfera buduje tam zapasy dla ludzi
Aktualizacja: 2025-12-12T15:45:49+01:00
15:11
Android utrudnia kasowanie aktualizacji. Kompletna porażka
Aktualizacja: 2025-12-12T15:11:17+01:00
14:59
Komputer gamingowy na święta? Ostatnia taka okazja, będzie tylko gorzej
Aktualizacja: 2025-12-12T14:59:29+01:00
14:41
Rząd stworzył serwis-apteczkę. Długo czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-12T14:41:37+01:00
14:39
Słońce ma punkt bez powrotu. Wreszcie go namierzono
Aktualizacja: 2025-12-12T14:39:44+01:00
14:07
CPK ma nową nazwę. Nie pomyl z centrum handlowym
Aktualizacja: 2025-12-12T14:07:38+01:00
13:53
Badała kometę 3I/Atlas i się wyłączyła. Szalona teoria w sprawie sondy MAVEN
Aktualizacja: 2025-12-12T13:53:36+01:00
13:29
Minister pokazał za dużo. Pochwalił inwestycję, a w komentarzach burza
Aktualizacja: 2025-12-12T13:29:10+01:00
13:00
Co potrafi Hisense M2 Pro? Salę kinową zabierzesz wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-12T13:00:06+01:00
12:22
Polska armia dostaje drony kamikadze. Rusza gigantyczna dostawa
Aktualizacja: 2025-12-12T12:22:34+01:00
11:59
Hogwarts Legacy za darmo. Masz mało czasu
Aktualizacja: 2025-12-12T11:59:44+01:00
11:44
W Polsce powstała tajemnicza fabryka amunicji. Produkcja wzrośnie lawinowo
Aktualizacja: 2025-12-12T11:44:32+01:00
11:09
Dyski HDD wrócą do komputerów. Powrót microSD to przy tym pikuś
Aktualizacja: 2025-12-12T11:09:00+01:00
10:18
Orange ulepsza najfajniejszą ofertę. Teraz będzie łatwiej
Aktualizacja: 2025-12-12T10:18:44+01:00
9:46
OpenAI udostępnia GPT-5.2. Jest dziwnie
Aktualizacja: 2025-12-12T09:46:11+01:00
8:57
Ten adres w Warszawie budził grozę. Upada symbol radzieckiej dominacji
Aktualizacja: 2025-12-12T08:57:47+01:00
8:51
Wypełnisz dom muzyką. Jedno kliknięcie i wszystko gra
Aktualizacja: 2025-12-12T08:51:26+01:00
8:10
Android pokaże ratownikom to, czego nie umiesz opisać. Genialna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-12T08:10:24+01:00
7:55
Google pokazał nową przeglądarkę. Koniec Chrome?
Aktualizacja: 2025-12-12T07:55:53+01:00
7:00
The Game Awards 2025. Wszystkie zwiastuny i najważniejsze premiery
Aktualizacja: 2025-12-12T07:00:45+01:00
6:30
Żadne Spotify czy YouTube. Koleo ma najlepsze podsumowanie roku
Aktualizacja: 2025-12-12T06:30:38+01:00
6:29
NASA ujawnia plan dla Marsa. Pionierzy zapolują na życie
Aktualizacja: 2025-12-12T06:29:52+01:00
6:23
SpaceX wyniósł na orbitę tajny ładunek. Co wiemy o sekrecie USA
Aktualizacja: 2025-12-12T06:23:00+01:00
6:12
Wojsko Polskie z wielkim kontraktem bez detali, ale z jasnym sygnałem
Aktualizacja: 2025-12-12T06:12:00+01:00
6:01
Niszczymy najciemniejsze niebo Ziemi. Będzie już tylko na filmach
Aktualizacja: 2025-12-12T06:01:00+01:00
20:09
Ups, polskie Mapy Google pokazują, czego nie powinny. Obudźmy się
Aktualizacja: 2025-12-11T20:09:22+01:00
20:02
Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis
Aktualizacja: 2025-12-11T20:02:28+01:00
19:57
Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek
Aktualizacja: 2025-12-11T19:57:46+01:00
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
16:36
Do czego świat używa AI? Kapitalny raport o nas samych
Aktualizacja: 2025-12-11T16:36:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA