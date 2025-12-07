Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu

Wiemy już, jakie hasła wpisywali Polacy w kończącym się 2025 r. najczęściej, więc postanowiłem sprawdzić, jak bardzo nasza ciekawość różni się od tej sprzed lat.

Adam Bednarek
krecimy sie w kolko
REKLAMA

Na podium haseł najdynamiczniej rosnących w popularności znalazły się trzy słowa, które dobrze streszczają polski rok 2025: wybory prezydenckie, tajemnicze dla wielu Labubu oraz wyniki wyborów – pisała Malwina.

Dopiero za tym polityczno-popkulturowym TOP5 pojawia się Heweliusz - serial Netfliksa opisujący zatonięcie polskiego promu - oraz nazwiska, które nie schodziły z czołówek: zmarłej aktorki kabaretowej Joanny Kołaczkowskiej, nowego prezydent Polski czy zabitego aktywisty amerykańskiej prawicy Charliego Kirka.

REKLAMA

Czyli trochę polityki, trochę kultury, trochę wydarzeń ze świata. Zero zaskoczeń. Ludzka pamięć jest dobra, ale krótka, więc postanowiłem sprawdzić, jak było przed laty. Świat pędzi nieubłaganie, nasza rzeczywistość wydaje się znacząco różnić od tej sprzed trzech lat, a co dopiero mówić o wydarzeniach i poglądach z wcześniejszych okresów.

Granicę postawiłem na 2020 r. Wiadomo, że wówczas wszystko, co dobrze znane, skończyło się i od tego nic nie jest takie, jak przedtem.

Wśród haseł najszybciej zyskujących popularność w 2019 r. znajdziemy m.in. strajk nauczycieli, wyniki wyborów, katedrę Notre Dame (konsekwencja pożaru), tytuły filmów i seriali oraz nazwiska osób, które wówczas odeszły. Jakby nie patrzeć te same radości i problemy, nic, co rzucało się w oczy, przyciągało uwagę.

2018 to mistrzostwa świata w piłce nożnej, wybory, znane osoby, które zmarły, i popularne filmy oraz seriale: "Kler" oraz "Korona królów". 2017 – nie inaczej, jest Eurowizja, "Ucho prezesa" i… San Escobar. Czyli nazwa nieistniejącego państwa użyta przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Swoją drogą jestem w szoku, bo miałem wrażenie, że to znacznie starsza sprawa. Były też skoki narciarskie i wybory miss polski.

2017 był więc jak 2007, a może i nawet 1997 r.

W 2016 r. żyliśmy wyborami w USA, Donaldem Trumpem, Pokemonami czy premierą iPhone'a 7. Brzmi znajomo? Wprawdzie kolejne premiery sprzętów Apple już tak nie ekscytują, ale mogę sobie wyobrazić, że właśnie taki zestaw haseł, nie licząc wyborów, mógłby być aktualny również w 2026 r.

Mniej więcej wiadomo, do czego to zmierza, więc kolejne wyliczanki sobie darujmy. Odświeżenie przynosi dopiero rok 2012, kiedy oprócz rozgrywanego w Polsce i Ukrainie Euro królowały takie hasła jak Kwejk, tablica.pl (portal, który w 2014 przemianowany został na olx.pl), Besty, Wiocha.pl czy ACTA. Zupełnie inny, zapomniany i w zasadzie nieistniejący świat. Owszem, Kwejk dalej funkcjonuje, podobnie jak wiocha.pl, ale raczej trudno dziś stwierdzić, że to serce współczesnego internetowego humoru.

Czego się spodziewałem? Paradoksalnie większej różnorodności. Tymczasem przeświadczenie, że ostatnie lata zlewają się w jedną całość, wcale nie jest mylące. Trudno tu jednak o satysfakcję, skoro kręcimy się w kółko. Można odnieść wrażenie, że ciągle żyjemy tymi samymi hasłami. Lekko się zmieniają, ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Adam Bednarek
07.12.2025 16:40
Tagi: Google
Najnowsze
16:20
Gwiazdy eksplodują w czasie rzeczywistym. Mamy niezwykła zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-07T16:20:00+01:00
16:10
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:10:00+01:00
16:00
Elon Musk to szkodnik. Chciałbym, żeby politycy w końcu zaczęli działać
Aktualizacja: 2025-12-07T16:00:00+01:00
15:00
YouTube pęka od AI slopu. Straszne, czym karmią naszą młodzież
Aktualizacja: 2025-12-07T15:00:00+01:00
13:00
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało
Aktualizacja: 2025-12-07T13:00:00+01:00
11:06
Czy 3I/Atlas to przyjazny ogrodnik, czy seryjny morderca? Zaskakujący zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-12-07T11:06:51+01:00
7:50
Yale stworzył mały - wielki zamek. 5 minut i gotowe
Aktualizacja: 2025-12-07T07:50:00+01:00
7:40
Chiński Falcon zamienił się w kulę ognia. Elon Musk i tak ma się czego bać
Aktualizacja: 2025-12-07T07:40:00+01:00
7:30
Produkowali fake newsy o wojnie, żeby się dorobić. Przerażająca pazerność
Aktualizacja: 2025-12-07T07:30:00+01:00
7:20
Wygląda jak normalna walizka. W samolocie przechodzi jako darmowy plecak
Aktualizacja: 2025-12-07T07:20:00+01:00
7:10
Etykieta przypilnuje temperatury paczki. Genialny wynalazek
Aktualizacja: 2025-12-07T07:10:00+01:00
7:00
ChatGPT jest słaby w hasła. Można odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-07T07:00:00+01:00
16:50
Złoty Pociąg znów rozpala wyobraźnię. "Znalazłem go"
Aktualizacja: 2025-12-06T16:50:00+01:00
16:40
Pół miliarda ludzi do relokacji. Dalej wątpisz, że psujemy klimat?
Aktualizacja: 2025-12-06T16:40:00+01:00
16:30
Służbowy samochód tylko na prąd. Europa szykuje drakońskie prawo
Aktualizacja: 2025-12-06T16:30:00+01:00
16:20
Telefony będą bardziej różnorodne. Niestety głównie w teorii
Aktualizacja: 2025-12-06T16:20:00+01:00
16:10
Wycena SpaceX szybuje do gwiazd. Elon Musk jeszcze bogatszy
Aktualizacja: 2025-12-06T16:10:00+01:00
16:00
iPhone Fold jak iPhone Air. Koniec reliktu przeszłości?
Aktualizacja: 2025-12-06T16:00:00+01:00
11:46
3I/ATLAS to nie tylko kometa. To nasienie życia i cywilizacji
Aktualizacja: 2025-12-06T11:46:06+01:00
9:00
Szukasz prezentu? Sprawdziłem, co może dać ci HAMMER
Aktualizacja: 2025-12-06T09:00:00+01:00
7:50
Przenośna konsola jak laptop do gier. Przesunęli granice tego, co możliwe
Aktualizacja: 2025-12-06T07:50:00+01:00
7:44
Pomiary emisji z kosmosu są do bani. Polacy znaleźli słaby punkt
Aktualizacja: 2025-12-06T07:44:00+01:00
7:33
Słońce zabiło łączność radiową nad Australią. Potężny rozbłysk
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
7:22
Będą drukować kości. Polacy uszyją implanty na miarę
Aktualizacja: 2025-12-06T07:22:00+01:00
7:11
Rządowa aplikacja randkowa? Chcą nas cofnąć do XIX wieku
Aktualizacja: 2025-12-06T07:11:00+01:00
7:01
Twórca ChataGPT spanikował. "Efekt wyjątkowości wyparował"
Aktualizacja: 2025-12-06T07:01:00+01:00
20:30
Zapomniana teoria ciemnej materii wraca. UFO ma być kluczem
Aktualizacja: 2025-12-05T20:30:16+01:00
19:54
Samsung ma się czego obawiać. Pojawi się nowy TriFold
Aktualizacja: 2025-12-05T19:54:08+01:00
19:46
Nowy Windows 11 już jest. Zastanów się, czy go chcesz
Aktualizacja: 2025-12-05T19:46:42+01:00
19:32
Tę kamerkę będziesz chciał na święta. Widzi wszystko, nagrywa wszystko
Aktualizacja: 2025-12-05T19:32:58+01:00
19:05
Nowe kontenery niewiele pomogą. Ekspert wprost: musimy płacić więcej
Aktualizacja: 2025-12-05T19:05:59+01:00
19:04
Opera na Androida z potężną aktualizacją. Teraz to twój asystent
Aktualizacja: 2025-12-05T19:04:55+01:00
19:00
Vespa w polskiej armii. Tego drona Rosji nie uda się zagłuszyć
Aktualizacja: 2025-12-05T19:00:34+01:00
18:45
Jaki laptop dla gracza na święta 2025? OMEN i Victus z NVIDIA GeForce RTX z serii 50 wyglądają świetnie
Aktualizacja: 2025-12-05T18:45:59+01:00
17:53
NASA wysyła w kosmos potężny teleskop. Będzie szukał obcych
Aktualizacja: 2025-12-05T17:53:08+01:00
17:49
Polskie lotnisko wróciło po przerwie. Przyjmie więcej samolotów
Aktualizacja: 2025-12-05T17:49:31+01:00
17:25
Skąd wziąć choinkę na święta? Miasto ma oryginalny pomysł
Aktualizacja: 2025-12-05T17:25:21+01:00
17:24
Total War wraca do średniowiecza. Biorę urlop
Aktualizacja: 2025-12-05T17:24:58+01:00
16:15
Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać
Aktualizacja: 2025-12-05T16:15:17+01:00
15:55
Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę
Aktualizacja: 2025-12-05T15:55:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA