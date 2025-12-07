Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu

Ładowanie...

Na podium haseł najdynamiczniej rosnących w popularności znalazły się trzy słowa, które dobrze streszczają polski rok 2025: wybory prezydenckie, tajemnicze dla wielu Labubu oraz wyniki wyborów – pisała Malwina.

Dopiero za tym polityczno-popkulturowym TOP5 pojawia się Heweliusz - serial Netfliksa opisujący zatonięcie polskiego promu - oraz nazwiska, które nie schodziły z czołówek: zmarłej aktorki kabaretowej Joanny Kołaczkowskiej, nowego prezydent Polski czy zabitego aktywisty amerykańskiej prawicy Charliego Kirka.

Czyli trochę polityki, trochę kultury, trochę wydarzeń ze świata. Zero zaskoczeń. Ludzka pamięć jest dobra, ale krótka, więc postanowiłem sprawdzić, jak było przed laty. Świat pędzi nieubłaganie, nasza rzeczywistość wydaje się znacząco różnić od tej sprzed trzech lat, a co dopiero mówić o wydarzeniach i poglądach z wcześniejszych okresów.

Granicę postawiłem na 2020 r. Wiadomo, że wówczas wszystko, co dobrze znane, skończyło się i od tego nic nie jest takie, jak przedtem.

Wśród haseł najszybciej zyskujących popularność w 2019 r. znajdziemy m.in. strajk nauczycieli, wyniki wyborów, katedrę Notre Dame (konsekwencja pożaru), tytuły filmów i seriali oraz nazwiska osób, które wówczas odeszły. Jakby nie patrzeć te same radości i problemy, nic, co rzucało się w oczy, przyciągało uwagę.

2018 to mistrzostwa świata w piłce nożnej, wybory, znane osoby, które zmarły, i popularne filmy oraz seriale: "Kler" oraz "Korona królów". 2017 – nie inaczej, jest Eurowizja, "Ucho prezesa" i… San Escobar. Czyli nazwa nieistniejącego państwa użyta przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Swoją drogą jestem w szoku, bo miałem wrażenie, że to znacznie starsza sprawa. Były też skoki narciarskie i wybory miss polski.

2017 był więc jak 2007, a może i nawet 1997 r.

W 2016 r. żyliśmy wyborami w USA, Donaldem Trumpem, Pokemonami czy premierą iPhone'a 7. Brzmi znajomo? Wprawdzie kolejne premiery sprzętów Apple już tak nie ekscytują, ale mogę sobie wyobrazić, że właśnie taki zestaw haseł, nie licząc wyborów, mógłby być aktualny również w 2026 r.

Mniej więcej wiadomo, do czego to zmierza, więc kolejne wyliczanki sobie darujmy. Odświeżenie przynosi dopiero rok 2012, kiedy oprócz rozgrywanego w Polsce i Ukrainie Euro królowały takie hasła jak Kwejk, tablica.pl (portal, który w 2014 przemianowany został na olx.pl), Besty, Wiocha.pl czy ACTA. Zupełnie inny, zapomniany i w zasadzie nieistniejący świat. Owszem, Kwejk dalej funkcjonuje, podobnie jak wiocha.pl, ale raczej trudno dziś stwierdzić, że to serce współczesnego internetowego humoru.

Czego się spodziewałem? Paradoksalnie większej różnorodności. Tymczasem przeświadczenie, że ostatnie lata zlewają się w jedną całość, wcale nie jest mylące. Trudno tu jednak o satysfakcję, skoro kręcimy się w kółko. Można odnieść wrażenie, że ciągle żyjemy tymi samymi hasłami. Lekko się zmieniają, ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo.

Adam Bednarek 07.12.2025 16:40

