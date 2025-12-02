REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

YouTube Recap 2025 już tu jest. Będzie na bogato

YouTube od lat wstrzymywał się od tworzenia w swojej aplikacji rocznych podsumowań aktywności użytkowników. W tym roku będzie inaczej. I to na bogato.

Maciej Gajewski
YouTube Recap 2025
REKLAMA

YouTube od dawna wie o nas więcej, niż chcielibyśmy przyznać. Algorytmy analizują każdy klik, każdą minutę spędzoną na filmach, każdy nasz zachwyt i każde szybkie przewinięcie. Ale w tym roku platforma postanowiła zrobić z tej wiedzy coś więcej niż tylko kolejną rekomendację. Oto YouTube Recap 2025 - funkcja, która zamienia twoją roczną historię oglądania w interaktywną narrację o tym, kim jesteś jako odbiorca treści.

REKLAMA

Co to właściwie jest YouTube Recap

YouTube Recap 2025

Recap to zestaw do 12 interaktywnych kart, które podsumowują twój rok na YouTubie. Nie jest to zwykłe top 10, ale raczej osobisty portret cyfrowy. Każda karta pokazuje inny aspekt twojej obecności na platformie - od najczęściej oglądanych kanałów, przez ścieżki ciekawości, aż po typ osobowości, który YouTube przypisał na podstawie twoich wyborów.

Czytaj też:

Funkcja wystartowała dziś w Ameryce Północnej, a w ciągu kilku dni ma być dostępna globalnie. Znajdziesz ją na stronie głównej lub w zakładce Ty, zarówno na desktopie, jak i w aplikacji mobilnej.

Każda karta to inny sposób spojrzenia na twoją aktywność:

  • Top kanały - lista twórców, którzy zdominowali twoją watchlistę.
  • Zainteresowania i deep dive’y - ścieżki ciekawości, które prowadziły cię od przypadkowego kliknięcia do pełnoprawnej pasji. 
  • Typ osobowości - zabawny element psychoanalityczny. YouTube wyróżnił siedem typów widzów.
  • Muzyka -  podsumowanie twoich playlist, ulubionych artystów i gatunków, także z YouTube Music. 
YouTube Recap 2025

YouTube po wielu rundach testów wyłonił siedem typów osobowości widzów. Oto najciekawsze z nich:

  • Sunshiner - optymiści, którzy wybierają treści pozytywne, inspirujące i podnoszące na duchu. 
  • Wonder Seeker - odkrywcy, pochłaniający dokumenty, ciekawostki i edukacyjne materiały. 
  • Connector - cyfrowi społecznicy, obecni na streamach, wyzwaniach i kolaboracjach twórców. 
  • Philosopher -  miłośnicy głębszych pytań, esejów wideo i analiz. 
  • Dreamer - wizjonerzy, którzy szukają sztuki, muzyki i kreatywności. 

Pozostałe dwa typy są bardziej niszowe, ale całość pokazuje, że YouTube nie traktuje nas jak jednowymiarowych odbiorców. Najczęściej spotykane są Sunshiner, Wonder Seeker i Connector, podczas gdy Philosopher i Dreamer tworzą elitę - widzów, którzy myślą głębiej lub bardziej twórczo niż przeciętna społeczność.

REKLAMA

Jak powstawał Recap?

Za Recapem stoi poważna praca badawcza. Dziewięć rund testów, ponad 50 koncepcji - wszystko po to, by uchwycić fakt, że nikt z nas nie jest stały. W marcu mogłeś wpaść w króliczą norę klawiatur mechanicznych, w kwietniu w fandom koreańskiego boysbandu, a w maju oglądać setki unboxingów figurek. Recap pokazuje tę różnorodność, zamiast sprowadzać cię do jednego algorytmicznego schematu.

Większość Year in Review bywa banalna. Ale YouTube Recap 2025 to coś więcej - narzędzie do osobistej refleksji. Możesz spojrzeć wstecz na swoje pasje, ścieżki ciekawości i muzyczne odkrycia. A potem podzielić się tym ze znajomymi.

REKLAMA
Maciej Gajewski
02.12.2025 16:39
Tagi: GoogleStreamingYouTube
Najnowsze
16:37
Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka
Aktualizacja: 2025-12-02T16:37:32+01:00
16:36
Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo
Aktualizacja: 2025-12-02T16:36:11+01:00
15:58
Zatrzymali awaryjnie pociąg. Winna nazwa hotspotu
Aktualizacja: 2025-12-02T15:58:25+01:00
15:41
Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm
Aktualizacja: 2025-12-02T15:41:31+01:00
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
12:54
Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?
Aktualizacja: 2025-12-02T12:54:13+01:00
12:45
Internet kpi z lotniska w Balicach. Padła okrutna propozycja nowej nazwy
Aktualizacja: 2025-12-02T12:45:15+01:00
11:53
Bot Muska wybiłby połowę ludzkości. Żeby chronić swojego pana
Aktualizacja: 2025-12-02T11:53:21+01:00
11:30
Nowość w aplikacji Biedronki. Możesz zbierać kasę za butelki
Aktualizacja: 2025-12-02T11:30:08+01:00
11:00
Kometa 3I/ATLAS może eksplodować. Nowe odkrycie na powierzchni obiektu
Aktualizacja: 2025-12-02T11:00:01+01:00
10:51
Prezent dla Niego na Święta. "Mam już wszystko" tu nie działa
Aktualizacja: 2025-12-02T10:51:59+01:00
10:44
Samolotem tylko z Samsungiem. Wprowadzają bardzo przydatną usługę
Aktualizacja: 2025-12-02T10:44:13+01:00
9:04
Dzwonią z banku i pokazują legitymację. Uwierzysz, dobiorą się do konta
Aktualizacja: 2025-12-02T09:04:37+01:00
8:31
Recenzja realme GT 8 Pro: najjaśniejszy smartfon i największa zmiana w serii
Aktualizacja: 2025-12-02T08:31:44+01:00
7:59
Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. Rozkładasz i oczom nie wierzysz
Aktualizacja: 2025-12-02T07:59:30+01:00
7:17
Gigantyczne obniżki na sprzęt do pielęgnacji zwierząt. Sam biegnę na zakupy
Aktualizacja: 2025-12-02T07:17:08+01:00
7:01
Polskie Apache postrachem dronów. Pokazali, co potrafią te maszyny
Aktualizacja: 2025-12-02T07:01:18+01:00
6:15
Musk ma plan na dług USA. "Przypadkiem" zyska najwięcej
Aktualizacja: 2025-12-02T06:15:12+01:00
6:14
Sony szykuje wielką premierę. Nowy telewizor to kompletnie inna bajka
Aktualizacja: 2025-12-02T06:14:32+01:00
6:14
Kraków będzie miał tramwaje-stonogi. Wchodzisz i nie wiesz, gdzie się kończy
Aktualizacja: 2025-12-02T06:14:03+01:00
6:13
Android z dziwnym błędem. Telefon sam uruchamia aplikacje
Aktualizacja: 2025-12-02T06:13:28+01:00
6:11
Oszustwo na mObywatela. Czekam na twardą reakcję rządu
Aktualizacja: 2025-12-02T06:11:00+01:00
20:38
iPhone 17 bije rekordy. Nic dziwnego, że był nie do kupienia
Aktualizacja: 2025-12-01T20:38:54+01:00
19:58
ChatGPT ma 3 lata. Namieszał bardziej, niż myślimy
Aktualizacja: 2025-12-01T19:58:32+01:00
19:15
Windows 11 będzie kłamał. Microsoft sam to przyznaje
Aktualizacja: 2025-12-01T19:15:33+01:00
18:37
Samsung zrobi porządek z powiadomieniami. Koniec nękania
Aktualizacja: 2025-12-01T18:37:23+01:00
18:03
Zakażą korzystania z Androida. "Ryzyko jest zbyt duże"
Aktualizacja: 2025-12-01T18:03:55+01:00
17:32
Netflix usuwa przydatną funkcję. A było tak wygodnie
Aktualizacja: 2025-12-01T17:32:28+01:00
17:20
Telewizory na Cyber Monday - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-12-01T17:20:38+01:00
17:06
Uszczelniamy niebo przy granicy. Są ograniczenia lotów
Aktualizacja: 2025-12-01T17:06:31+01:00
16:52
Cyber Monday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-01T16:52:41+01:00
16:31
iPhone 17e kończy z tanim wyglądem. Oczywiście jest haczyk
Aktualizacja: 2025-12-01T16:31:49+01:00
16:04
ChatGPT z irytującym elementem w interfejsie. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-12-01T16:04:17+01:00
15:49
Cyber Monday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-12-01T15:49:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA