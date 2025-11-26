Telewizory na Black Friday 2025. Uważaj na to, za co płacisz

Ładowanie...

Niniejszy poradnik to kompendium wiedzy na temat wyboru telewizora - od rozróżnienia technologii ekranu, przez konkretne przykłady modeli, po checklistę cech, na których nie opłaca się nadmiernie oszczędzać. Pokazuje też, do czego warto dopłacić, nawet jeśli dysponujemy ograniczonym budżetem, by Black Friday był rzeczywiście świętem jakości, nie tylko niskiej ceny.

Technologia matrycy - gdzie nie warto schodzić poniżej pewnego poziomu

Wybór technologii wyświetlania stanowi fundamentalną decyzję przy zakupie telewizora. Dostępne na polskim rynku rozwiązania dzielą się na kilka kategorii, z czego każda ma swoje uzasadnienie i przeznaczenie.

Porównanie technologii wyświetlania: OLED vs QLED/Mini LED vs klasyczny LED

Tradycyjne telewizory LED stanowią wciąż najpopularniejszą opcję z tych niedrogich. Mają podświetlenie umieszczone za panelem LCD, które nie jest sterowane lokalnie. W cenie poniżej 1500 zł za model 55-calowy takie urządzenia mogą być sensownym wyborem dla osób oglądających głównie telewizję naziemną. Problem pojawia się, gdy chcemy cieszyć się treściami HDR - jasny obraz będzie wówczas wciąż jasny, a ciemne partie praktycznie niemożliwe do zobaczenia. Za dodatkowe 500-800 złotych możemy przejść do bardziej zaawansowanego rozwiązania, które okaże się znacznie bardziej uniwersalne.

Telewizory QLED - wykorzystujące technologię kropek kwantowych - to rozwiązanie, które zasługuje na poważniejszą uwagę. Panel LCD z kropkami kwantowymi osiąga znacznie wyższą jasność niż tradycyjny LED, co czyni go idealnym do jasno oświetlonych pomieszczeń. QLED oferuje świetne kolory, bardzo wysoką jasność (często ponad 2000 nitów w trybie HDR) i nie ma ryzyka wypalenia obrazu, które teoretycznie grozi telewizorom OLED. Telewizory QLED są popularne u producentów takich jak Samsung, LG i Hisense, a ceny podczas Black Friday potrafią spaść znacząco. Jeśli salon lub sypialnia są dobrze oświetlone lub patrzycie głównie sport i treści dynamiczne to QLED to solidny wybór.

Hisense ULED U8Q

Telewizory Mini LED reprezentują ewolucję podświetlenia LCD. Zamiast szerokiego, jednolitego podświetlenia za panelem używają tysięcy miniaturowych LED-ów sterowanych w niezależnych strefach. W praktyce oznacza to znacznie lepszą kontrolę nad czernią i kontrastem - zbliżoną do tego, co oferuje OLED, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jasności. Model Hisense ULED U8Q wykorzystuje 2048 stref wygaszania na matrycy VA, co w praktyce przekłada się na osiągnięcie około 2000 nitów w realnym HDR, przy jednoczesnym zachowaniu głębokich czerni. Mini LED jest szczególnie interesujący dla osób, które chcą najlepszego z obu światów - kinowego kontrastu i wysokiej jasności. Warto tutaj dopłacić kilkaset złotych więcej niż za klasyczne QLED-y, bo doświadczenie jest istotnie lepsze.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Hisense ULED U8Q Media Expert

Telewizory OLED - zarówno klasyczne WOLED (białe diody), jak i nowsze QD-OLED (z kropkami kwantowymi) - stanowią szczyt dostępnej technologii wyświetlania. Każdy piksel świeci niezależnie, co daje idealną czerń (rzeczywistym czarnym są całkowicie wyłączone piksele). Samsung OLED S95F, najnowszy sztandarowiec koreańskiego producenta, wykorzystuje panel QD-OLED czwartej generacji i osiąga oszałamiające 2200 nitów w praktycznym zastosowaniu HDR - o 30 prov. więcej niż poprzedni model. Dzięki technologii Glare Free 2.0 Samsung zmniejszył refleksy światła o 40 procent w porównaniu do starej generacji, co oznacza, że OLED teraz sprawdza się również w jasnych pomieszczeniach. LG OLED Evo AI G5 z nową matrycą Tandem OLED również potrafi osiągać jasność porównywalną z najbardziej zaawansowanymi Mini LED-ami.

LG OLED Evo AI G5

Tutaj jednak pojawiają się już spore kwott. OLED w Black Friday może kosztować 3-4 tysiące złotych za 55 cali, ale doświadczenie wizualne jest rzeczywiście na innym poziomie. Jeśli możesz sobie pozwolić na dopłatę względem Mini LED-a to OLED zapewni przyjemność oglądania, która będzie odczuwalna każdego dnia przez lata.

Procesor obrazu i sztuczna inteligencja - nie są to zbędne bajery

Może się wydawać, że procesor obrazu to zaledwie element marketingowy, ale w rzeczywistości wykonuje istotną pracę. Nowoczesne telewizory wyposażone w zaawansowane procesory AI analizują zawartość wyświetlaną na ekranie w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowują parametry obrazu i dźwięku do rodzaju sceny.

Samsung OLED S90F

Samsung w modelach OLED S95F i OLED S90F zastosował procesor AI NQ4 Gen3, obsługiwany przez 128 sieci neuronowych. Funkcja Skalowania AI 4K Pro udoskonala treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K, co szczególnie docenimy przy oglądaniu starszych filmów czy treści z niższą rozdzielczością. W praktyce oznacza to, że serial z lat 90. czy stara gra wideo będą wyglądać zdecydowanie lepiej. LG wykorzystuje w modelach G5 i C5 procesor Alpha 11 AI Gen2, który potrafi generować obraz trzykrotnie jaśniejszy niż standardowe OLED-y poprzedniej generacji.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Samsung OLED S90F Media Markt

Nie powinniśmy oszczędzać na przetwarzaniu obrazu – bo to działa cały czas, niezależnie od tego, czy oglądamy Netflixa, kanały naziemne czy stare materiały YouTube'owe. Model z zaawansowanym procesorem będzie wyglądać lepiej w każdym scenariuszu.

Częstotliwość odświeżania i funkcje gamingowe – rzeczywiście ważne dla graczy

Samsung OLED S95F

Dla osób, które grają na konsolach lub komputerach, częstotliwość odświeżania ma szczególnie istotne znaczenie. Tradycyjne 60 Hz wystarczą do oglądania filmów i seriali, ale dla graczy standard to 120 Hz, a topowe modele oferują 144 Hz lub nawet 165 Hz w trybie gry. Samsung OLED S95F oferuje natywne odświeżanie 165 Hz, co stanowi nie lada gratkę dla entuzjastów e-sportu i dynamicznych tytułów takich jak CS2 czy Valorant.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Samsung OLED S95F Media Expert

Jednak na tym nie koniec - najważniejsze są funkcje VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode). VRR synchronizuje częstotliwość odświeżania telewizora z liczbą klatek generowanych przez grę, eliminując efekt rozrywania obrazu. ALLM automatycznie przełącza telewizor w tryb o najniższym opóźnieniu wejścia, gdy rozpozna urządzenie gamingowe. Obie te funkcje są praktycznie standardem w telewizorach wyższej półki, ale warto sprawdzić, czy są rzeczywiście dostępne.

Hisense U8Q obsługuje VRR w pełnym zakresie i ALLM, a opóźnienie wejścia wynosi około 10 ms w trybie 120 Hz. To wyniki, które spokojnie konkurują z sztandarowcami. Jeśli grasz regularnie - to zbiór cech, gdzie nie warto oszczędzać - dobrze wyposażony telewizor gamingowy faktycznie poprawia komfort gry.

Systemy dźwiękowe -tu należy zrozumieć, że rozwiązania wbudowane mają ograniczenia

Większość telewizorów, szczególnie tych cieńszych, posiada wbudowane głośniki o mocy 10-20 W, które brzmią, cóż, dość miernie. Choć te większe telewizory mogą być wyposażone w systemy audio 2.1 lub nawet 2.2 z wbudowanymi subwooferami to na dłuższą metę i tak są to rozwiązania kompromisowe.

Sony Bravia XR A95L

Sony Bravia XR A95L wykorzystuje innowacyjną technologię Acoustic Surface Audio+, gdzie specjalne siłowniki wprawiają ekran w wibrację, dzięki czemu dźwięk dobiega z całego ekranu. To eleganckie rozwiązanie i rzeczywiście zdecydowanie lepsze od standardowych głośników, ale jeśli jesteś audiofilem - pamiętaj, że telewizor to nie soundbar.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Sony Bravia XR A95L Media Markt

Nie powinniśmy kupować telewizora głównie ze względu na dźwięk - zamiast tego lepiej zainwestować w zewnętrzny soundbar. Nawet proste rozwiązanie 2.1 z Dolby Atmos za 1000-1500 złotych przyniesie doświadczenie znacznie bliższe kinowemu niż najdroższe wbudowane systemy. Jeśli jednak dysponujesz napiętym budżetem i nie chcesz inwestować w soundbary - wybierz telewizor z obsługą Dolby Atmos i systemem audio co najmniej 2.1.

HDR - format ma znaczenie, ale nie jest decydujący

Współcześnie na rynku dominują trzy główne standardy HDR: HDR10, HDR10+ i Dolby Vision. HDR10 to najpopularniejszy format obsługiwany przez wszystkie nowoczesne telewizory. Oferuje 10-bitową głębię kolorów i statyczne metadane, co oznacza, że ustawienia jasności i kontrastu są stałe przez cały materiał. To solidny standard, którym nie warto się specjalnie przejmować.

HDR10+ to rozwinięcie HDR10 z dynamicznym przetwarzaniem - ustawienia optymalizują się scena po scenie, co pozwala na lepsze dostosowanie w dramatycznych zmianach oświetlenia (np. przejście ze słonecznej sceny do ciemnej jaskini). Samsung konsekwentnie stawia na HDR10+ w swoich telewizorach i nie obsługuje Dolby Vision. Jest to rozsądny wybór ze względu na szerszą dostępność treści - HDR10+ obsługiwany jest aktualnie przez Netflixa, Amazon Prime i inne platformy.

LG OLED Evo AI C5

Dolby Vision to standard najwyższej półki, obsługiwany przez Sony, LG i inne marki. Oferuje 12-bitową głębie kolorów i maksymalną jasność do 10 000 nitów w teorii. Jednak w praktyce różnica między Dolby Vision a HDR10+ jest dla większości widzów niezauważalna. LG OLED Evo AI C5 obsługuje Dolby Vision, co z pewnością będzie plusem dla fanów filmów na platformach takich jak Netflix czy Disney+. Tu jednak możesz oszczędzić - jeśli telewizor obsługuje HDR10+, to wystarczy.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na LG OLED Evo AI C5 Media Expert

Szerokie kąty widzenia - często niedoceniana cecha

Gdy siedzimy na kanapie z rodziną lub zapraszamy przyjaciół to nie wszyscy będą siedzieć idealnie na wprost ekranu. Kąty widzenia mają wtedy rzeczywiste znaczenie. OLED-y ze względu na konstrukcję (każdy piksel świeci niezależnie) oferują szerokie kąty widzenia - do 178 stopni bez większych zniekształceń barw czy spadku jasności.

Telewizory z panelami VA (typowe dla Mini LED) mają gorsze kąty widzenia - już przy niewielkim kącie (20-30 stopni) zauważa się zmianę nasycenia i głębi czerni. Jeśli salon jest duży i ludzie będą siadać z różnych pozycji, to cecha, na której naprawdę warto dopłacić.

Ranking modeli Black Friday 2025 - co najlepsze w każdym budżecie?

Podczas Black Friday można sięgnąć po każdą półkę cenową i każdą z nich warto dobrze prześwietlić. W każdej klasie sprzętu są cechy, za które warto dopłacić, by w przyszłości nie żałować wyboru.

Samsung QLED Q67D

Podczas Black Week średnia promocja wynosi 15-25 proc., ale niektóre modele są agresywnie przeceniane i mają rabaty sięgające 30-40 procent. 65-calowy Samsung QLED Q67D z technologią QLED i HDR10+ kosztuje zwykle 2899 złotych, ale w Black Friday spada do 2599 złotych. 65-calowa Sony Bravia 8 XR80 z OLED-em kosztuje normalnie około 10 111 złotych, a promocja obniża go o 11 procent do 8999 złotych.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Samsung QLED Q67D Media Markt

Modele premium - dla kinomaniaków i wymagających graczy

W tym segmencie królują między innymi Samsung OLED S95F (QD-OLED, matowa powłoka, nawet 165 Hz, obsługa G-Sync), LG OLED G5 czy wysokie modele Mini LED. To wybór dla tych, którzy nie akceptują kompromisów w jakości obrazu, szerokości palety kolorów, obsłudze HDR i funkcjach gamingowych.

Średnia półka - jakość dostępna szerokiej publiczności

Sony Bravia 8 XR80

W okolicach 4000 zł Black Friday pozwala sięgnąć po modele OLED (Samsung OLED S85F), a także ogromne ekrany QLED/Mini LED (np. TCL P8K - świetny stosunek rozmiaru i technologii do ceny), dając ogromną przewagę nad typowymi tanimi LED-ami na półkach sklepowych.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Sony Bravia 8 XR80 RTV EURO AGD

Niedrogie - kiedy cena gra pierwsze skrzypce, ale nie kosztem komfortu

Segment najtańszy to telewizory LED i od czasu do czasu bardzo podstawowy QLED, jednak warto czatować na promocje jaśniejszych modeli (np. Samsung QLED Q60D), które wygrywają, jeśli zależy nam na komforcie oglądania w dzień. Z kolei Sony X75WL to jedno z najlepszych połączeń dużego ekranu i HDMI 2.1 w niskiej cenie. W tym budżecie preferowane są marki sprawdzone, oferujące minimum dwa porty HDMI 2.1.

Ranking modeli telewizorów Black Friday 2025 w różnych segmentach cenowych

Cechy, na których nie warto oszczędzać - checklista dla rozsądnych

W promocjach Black Friday łatwo ulec pokusie najniższej ceny, ale są aspekty, na których oszczędzać zdecydowanie nie warto. Właśnie od nich zależy, czy codzienne użytkowanie telewizora będzie źródłem frustracji, czy frajdy - przez kolejne lata.

Porty HDMI 2.1, matowa powłoka, dobra jasność i aktualny system Smart TV

TCL P8K

Brak HDMI 2.1 zamyka drzwi do grania w 4K przy 120 Hz, nawet jeśli kiedyś kupisz nową konsolę. Warto mieć minimum dwa takie porty. Matowa powłoka pozwala komfortowo grać przy świetle dziennym i chroni przed refleksami - szczególnie ważne, jeśli masz jasny salon lub ekran stoi naprzeciwko okna. Jasność poniżej 500 nitów w jasnym pomieszczeniu bardzo szybko stanie się irytująca.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na TCL P8K RTV EURO AGD

System operacyjny Tizen (Samsung), webOS (LG) czy Google TV zapewniają płynność i aktualizacje - stary, wolny system zablokuje korzystanie z najnowszych aplikacji streamingowych.

Wsparcie systemu, gwarancja, Dolby Atmos - niuanse, które robią różnicę

Warto wybierać marki oferujące dłuższe wsparcie - kilkuletnie aktualizacje (np. 5 lat dla LG OLED G5) oraz przyjazną politykę gwarancyjną dają spokój użytkownika. Dźwięk z Dolby Atmos i zaawansowane algorytmy wygładzania obrazu (Motion Xcelerator, AI Upscaling) to bonusy, których znaczenie rośnie z czasem i wraz z lepszym sprzętem audio.

Checklista: Na czym nie warto oszczędzać kupując telewizor

Technologiczne niuanse i przydatne innowacje

HDR10+, Dolby Vision, FreeSync, G-Sync, VRR - standardy, które mają znaczenie

Sony X75WL

Nie każdy telewizor HDR to automatycznie świetny wybór. Jeśli masz do wyboru obsługę HDR10+ (Samsung, Amazon Prime) lub Dolby Vision (LG, Philips, Sony, Netflix) zdecyduj pod kątem platformy, z której częściej korzystasz. VRR/ALLM i obsługa FreeSync/G-Sync czynią z telewizora przyszłościową inwestycję dla konsolowców i graczy PC.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Sony X75WL Media Markt

Matowa powłoka i technologia Glare Free - sposób na komfort w każdym wnętrzu

To szczegół coraz częściej spotykany w wyższych modelach (m.in. Samsung OLED S95F/S90F, Neo QLED QN90F) i realnie poprawiający doświadczenie – nawet w ciągu dnia, podczas dynamicznych scen w grach lub serialach, ekran pozostaje czytelny.

Smart TV - ekosystem oraz wygoda sterowania

Samsung Neo QLED QN90F

Intuicyjny, regularnie aktualizowany system Smart TV to nieoceniona wygoda – szybki dostęp do VOD, obsługa głosowa, integracja z platformami smart home oraz płynność działania są kluczowe dla codziennego komfortu. Samsung Tizen, LG webOS czy Google TV są pewnym wyborem.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Samsung Neo QLED QN90F Sferis.pl

Szanuj swoje pieniądze. Ale nie oszczędzaj głupio

Rozsądnym podejściem do zakupu telewizora podczas Black Friday nie jest pogoń za najniższą ceną, lecz świadoma inwestycja w technologie, które realnie poprawiają codzienne doświadczenia: jasność, wszechstronne porty HDMI, zaawansowany system Smart TV i matową powłokę.

W różnych segmentach cenowych można znaleźć rozwiązania, które wystarczą na lata – wystarczy wybrać model, który nie tylko wygrywa promocją, lecz także funkcjonalnością i dopracowaniem. Szukaj modeli polecanych w branżowych rankingach (szczególnie Samsung OLED S95F, Neo QLED QN77F, OLED S85F, LG OLED G5 i TCL P8K), aby z każdej wydanej złotówki czerpać maksimum satysfakcji z domowej rozrywki.

Maciej Gajewski 26.11.2025 16:48

