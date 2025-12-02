Logo
Sony szykuje wielką premierę. Nowy telewizor to kompletnie inna bajka

Niedawno miałem przywilej oglądać w działaniu pierwszy prototyp telewizora Sony typu LED RGB. To, że jestem podekscytowany zbliżającą się premierą, to mało powiedziane.

Maciej Gajewski
Sony True RGB
Kilka miesięcy temu, podczas berlińskich targów IFA, miałem okazję zobaczyć prototyp telewizora Sony z technologią RGB LED. Już wtedy wiedziałem, że to nie jest zwykły pokaz. Sony nie rzuca pomysłów na rynek w pośpiechu. Japońska firma buduje napięcie, prowadzi narrację i przygotowuje grunt pod coś, co może zmienić układ sił w segmencie premium. Najnowszy dowód? Rejestracja trademarku True RGB.

Sony właśnie go zarejestrowało w Japonii i Kanadzie. True RGB brzmi jak obietnica: prawdziwy kolor, autentyczna reprodukcja, brak kompromisów. Czy będzie to nazwa nowej linii Bravia, czy hasło kampanii reklamowej? Tego jeszcze nie wiemy. Ale jedno jest pewne: Sony nie rejestrowałoby znaku bez planu. To komunikat dla inwestorów, mediów i konkurencji: w 2026 r. szykujemy się do ofensywy.

Czytaj też:

Sony kontra konkurencja: różne drogi do RGB LED

Ogólny schemat Sony LED RGB

Samsung i Hisense pokazali swoje alternatywne rozwiązania. Hisense chwalił się gigantycznym, 116‑calowym ekranem. Samsung wprowadził termin RGB microLED, co wywołało sporo zamieszania. Obie firmy działały szybko, ale chaotycznie. 

Sony obrało inną drogę. Najpierw zamknięty pokaz dla wybranych mediów, potem cisza i kontrolowane przecieki analityków. Teraz - trademark. To typowe dla Sony: zamiast fajerwerków na CES firma przychodzi z gotową strategią. 

Według prognoz Omdii w przyszłym roku zobaczymy co najmniej dwie serie telewizorów z RGB LED: sztandarową Bravia 9 II oraz bardziej przystępną Bravia 7 II. Warto pamiętać, że Sony pracuje nad RGB LED od ponad dwóch dekad.

Co zmienia RGB LED w praktyce?

Z perspektywy użytkownika różnice są ogromne: 

  • Jasność: 4000 nitów (szczytowo), czyli dwukrotnie więcej niż większość Mini LED‑ów.
  • Kolory: 90 proc. BT.2020 i 99 proc. DCI‑P3, bez ryzyka wypalania obrazu.
  • Energooszczędność: dynamiczne wyłączanie kanałów kolorów w zależności od sceny. 

Największym zaskoczeniem może być Bravia 7 II. Jeśli ta seria dostanie RGB LED to oznacza to, że Sony wprowadzi technologię premium do segmentu średniej półki. To ruch, którego konkurencja jeszcze nie odważyła się zrobić. 

Sony potrzebuje takiego przełomu. QD‑OLED i Mini LED mocno podgryzły pozycję Bravii. Marka premium przestała wystarczać. RGB LED daje Sony szansę na stworzenie nowej kategorii, w której przez rok lub dwa nie będzie bezpośredniej konkurencji. 

A ja nie mogę się doczekać, by sprawdzić finalny produkt. Bo jeśli to, co widziałem na pokazie było tylko przedsmakiem, to przyszłość domowego kina zapowiada się naprawdę ekscytująco. 

Maciej Gajewski
02.12.2025 06:14
