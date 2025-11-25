Telewizory w potężnych promocjach. Te przekonały mnie najbardziej
Które telewizory mają faktycznie wysokie obniżki cen? Które z tego zbioru są warte kupienia, a nie byle czym? Tego wszystkiego - i nieco więcej - dowiesz się z naszego zestawienia.
Black Friday 2025 to wyjątkowy moment dla rynku telewizorów. Po raz pierwszy od lat w jednym koszyku cenowym spotykają się trzy światy: OLED-y nowej generacji, świeża fala QLED-ów z sensownym HDR oraz niedrogie, ale już naprawdę solidne LED-y 4K.
LG OLED AI B5 (48") - najlepszy kompaktowy OLED do grania i filmów
Cena regularna: 3999 zł → Black Friday: 2999 zł
LG B5 to tegoroczny entry-level OLED - najniższa półka w rodzinie, ale wciąż pełnoprawny OLED. Samoemisyjne piksele, perfekcyjna czerń, brak efektu blooming, błyskawiczny czas reakcji i typowa dla OLED-ów płynność ruchu. Wersja 48-calowa to naturalny wybór do mniejszych salonów, pokoju gracza albo nawet jako monitor PC.
Sercem telewizora jest procesor α8 AI Processor Gen2, odpowiedzialny za upscaling 4K, redukcję szumów i optymalizację obrazu. Obsługa HDR10 i Dolby Vision zapewnia szeroką kompatybilność, choć - jak to u LG - bez HDR10+. Najważniejsze jednak dla graczy: pełne HDMI 2.1 na wszystkich czterech portach, z obsługą 4K120, VRR, ALLM i chroma 4:4:4. Input lag przy 4K120 to zaledwie kilkanaście ms, a ostrość ruchu jest wzorcowa. W tej cenie to jeden z najtańszych sposobów na wejście w świat prawdziwego OLED-a do gier 4K120. Idealny wybór dla kogoś, kto ma ograniczoną przestrzeń, ale nie chce iść na kompromisy.
Samsung Crystal UHD DU7170 (50") - niedrogi wybór pod streaming i telewizję
Cena regularna: 2200 zł → Black Friday: 1581 zł
Seria DU7170 to podstawowe Crystal UHD od Samsunga - klasyczny LED 4K z podświetleniem Edge LED i matrycą 50 Hz. Idealny do Netflixa, YouTube’a, meczów czy kablówki. Procesor Crystal Processor 4K odpowiada za upscaling i podstawową poprawę kolorów. Obsługuje HDR10 i HDR10+, ale przy tej jasności to raczej kosmetyka niż prawdziwy efekt HDR.
Mimo braku 120 Hz i HDMI 2.1 Samsung dorzuca ALLM i funkcję Motion Xcelerator, które poprawiają płynność i redukują opóźnienia. Input lag przy 4K60 jest niski, więc do casualowego grania nadaje się świetnie. Za nieco ponad 1500 zł dostajemy duży ekran 4K, system Tizen z pełnym zestawem aplikacji i sensowną jakość obrazu. To idealny drugi telewizor albo główny ekran dla kogoś, kto nie potrzebuje QLED-ów i 120 Hz, ale chce mieć komplet funkcji smart.
Sony X75WL (50") - kompromis między naturalnym obrazem a ograniczonym HDR
Cena regularna: 2749 zł → Black Friday: 2187 zł
Sony X75WL to telewizor z niższej średniej półki, ale z bardzo dobrym procesorem obrazu 4K Processor X1. Efekt? Naturalny wygląd, świetne skalowanie źródeł 720p/1080p, dobra kontrola szumów i przyzwoity kontrast. Obsługuje HDR10, HLG i Dolby Vision, choć jasność nie dorównuje wyższym seriom.
System Google TV to ogromny plus - pełna integracja z usługami Google, Chromecast i szeroki wybór aplikacji. Dla graczy: 4K60, brak HDMI 2.1, ale jest tryb gry, VRR w ograniczonym zakresie i niski input lag. W tej cenie to ciekawa alternatywa dla tanich Samsungów - mniej efektowny HDR, ale lepsze przetwarzanie obrazu i otwarty ekosystem.
Samsung QLED Q6FA (55") - pierwszy krok w świat QLED
Cena regularna: 2299 zł → Black Friday: 1799 zł
Samsung Q6FA to entry-level QLED z bieżącego roku. Panel 4K 60 Hz z technologią Quantum Dot zapewnia pełne pokrycie przestrzeni DCI-P3 - kolory są żywsze i bardziej nasycone niż w klasycznych LED-ach. Procesor Q4 Lite odpowiada za upscaling i podstawową optymalizację obrazu. Obsługa Quantum HDR z HDR10+ pozwala już poczuć różnicę w treściach HDR.
Nie jest to sprzęt dla hardkorowych graczy - brak 120 Hz - ale ma ALLM, niski input lag i pełen zestaw funkcji Tizena. Za 1799 zł dostajemy 55-calowego QLED-a, który świetnie sprawdzi się w streamingu 4K HDR i sporcie. Idealny wybór dla kogoś, kto chce wejść w świat QLED-ów bez wydawania fortuny.
LG QNED AI QNED80 (65") - duży, uniwersalny ekran do salonu
Cena regularna: 3199 zł → Black Friday: 2499 zł
Seria QNED80 to LCD z warstwą NanoCell i technologią QNED Color. 65-calowy panel 4K 60 Hz oferuje szeroką paletę barw i przyzwoity kontrast. Procesor α5 4K Gen7 AI odpowiada za obróbkę obrazu i dźwięku. Obsługa HDR (HDR10, HLG, w wielu rynkach także Dolby Vision) oraz świetne tryby kinowe i Filmmaker Mode czynią z niego uniwersalny ekran do filmów, seriali i sportu.
System webOS 24 zapewnia nowoczesny interfejs i pełną obsługę aplikacji VOD. Dla graczy - 4K60, niski input lag, VRR w części konfiguracji. To telewizor dla tych, którzy chcą po prostu dobry duży ekran bez zabawy w OLED-y czy premium miniLED-y.
TCL C6KS (75") - bezczelnie opłacalny QD-Mini LED
Cena regularna: 3499 zł → Black Friday: 2999 zł
TCL C6KS to zupełnie inna liga niż tanie LED-y. QD-Mini LED z QLED-em i strefowym wygaszaniem (ok. 312 stref w wersji 75") daje prawdziwy HDR z wysoką jasnością i świetną kontrolą halo. Kontrast na poziomie 5000-6000:1, obsługa HDR10, HDR10+ i Dolby Vision, a do tego procesor AiPQ, który agresywnie podbija kontrast i nasycenie. Efekt wow gwarantowany.
Na pokładzie mamy Google TV, HDMI 2.1, ALLM, VRR do 120 Hz i zestaw głośników Onkyo 2.1 z subwooferem. Za 2999 zł dostajemy 75-calowy ekran z prawdziwym HDR i świetną obsługą gier. To jedna z najbardziej opłacalnych ofert Black Friday - idealna dla tych, którzy chcą duży ekran, mocny HDR i gamingowe funkcje.
TCL P8K (75") - QLED dla gracza 4K144 w rozsądnej cenie
Cena regularna: 4799 zł → Black Friday: 3999 zł
Seria TCL P8K to telewizory projektowane z myślą o graczach. 75-calowy model oferuje panel 4K z natywnym odświeżaniem 120 Hz i VRR do 144 Hz, a dodatkowe tryby Game Accelerator pozwalają nawet na 240/288 Hz przy niższej rozdzielczości. Procesor AiPQ Pro odpowiada za obróbkę obrazu, a HVA panel zapewnia wysoki kontrast (ok. 6000:1). Jasność w SDR to 350 nitów, w HDR wyższa - wystarczająca, by treści w HDR10+ i Dolby Vision wyglądały dobrze. To nie jest miniLED, ale dzięki QLED-owi i kontrastowi obraz jest wyraźnie lepszy niż w prostych LED-ach.
Gamingowo P8K to jeden z najbardziej sensownych wyborów w tym zestawieniu: pełne HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync, niski input lag i rozbudowany tryb Game Master. Dźwiękowo wyróżnia się zestawem Onkyo 2.1 z Dolby Atmos/DTS:X. Za 3999 zł dostajemy 75-calowy ekran z QLED, 4K144 i HDMI 2.1 - idealny do konsoli i PC w dużym pokoju. Jeśli priorytetem jest granie, a nie perfekcyjna czerń OLED-a, P8K ma więcej sensu niż droższe alternatywy.
Sony Bravia XR X90L (85") - referencyjny LCD 120 Hz do kina i grania
Cena regularna: 8995 zł → Black Friday: 7799 zł
Sony Bravia XR X90L to pełnoprawny Full-Array LED z lokalnym wygaszaniem i procesorem Cognitive Processor XR. 85-calowy panel VA z XR Contrast Booster 10 i XR Triluminos Pro oferuje wysoki kontrast, świetne odwzorowanie barw i dobrą kontrolę halo. W treściach HDR10 i Dolby Vision obraz faktycznie nabiera kinowego charakteru - wysoka jasność, detale w cieniach, naturalna charakterystyka.
Od strony gier: 4K120, VRR, ALLM, Auto HDR Tone Mapping pod PS5, Auto Genre Picture Mode, cztery HDMI (dwa w standardzie 2.1) i niski input lag. Do tego Google TV, Bravia Core i Netflix Calibrated Mode. Cena 7799 zł jest wysoka, ale jeśli priorytetem jest jakość obrazu w filmach i grach na ogromnym ekranie to X90L to jeden z najbezpieczniejszych wyborów - szczególnie dla tych, którzy cenią naturalne podejście Sony do obrazu.
TCL P7K (85") - największy ekran w najniższej cenie
Cena regularna: 4499 zł → Black Friday: 3999 zł
TCL P7K to budżetowa seria QLED, nastawiona na maksymalną przekątną za minimalne pieniądze. 85-calowy model oferuje panel HVA z kontrastem ok. 5000:1, obsługę HDR10/HDR10+/Dolby Vision i procesor AiPQ. Podświetlenie jest klasyczne (Direct LED), więc nie ma tylu stref co droższe miniLED-y, ale obraz nadal jest przyzwoity.
Największy atut? Rozmiar i cena. 3999 zł za 85 cali QLED-a z Google TV, szeroką paletą barw i funkcjami gamingowymi (HDMI 2.1, ALLM, VRR do 120 Hz) to propozycja dla tych, którzy chcą kino ścienne do sportu, streamingu i gier, bez obsesji na punkcie perfekcyjnego HDR. To najlepszy wybór dla kogoś, kto przy ograniczonym budżecie chce po prostu jak największy ekran z sensownym obrazem.
Krótkie rekomendacje
- OLED do filmów i gier w mniejszym pokoju → LG OLED B5 (48") za 2999 zł
- Tani 50-calowy TV do streamingu → Samsung DU7170 za 1581 zł
- 50 cali z lepszym przetwarzaniem obrazu i Google TV → Sony X75WL za 2187 zł
- 55-calowy QLED do VOD i sportu → Samsung Q6FA za 1799 zł
- Uniwersalny 65-calowy TV → LG QNED80 za 2499 zł
- 75-calowy TV z realnym HDR → TCL C6KS za 2999 zł
- 75-calowy TV pod granie 4K144 → TCL P8K za 3999 zł
- Topowy LCD 85" do kina i PS5 → Sony X90L za 7799 zł
- Największy ekran w najniższej cenie → TCL P7K (85") za 3999 zł
Podsumowanie
Black Friday 2025 to wyjątkowa okazja: za 3-4 tys. zł można kupić OLED-a, 75-calowego QD-Mini LED-a albo 75-calowego QLED-a z 4K144. Tanie LED-y 4K schodzą poniżej 1600 zł, a 85-calowe kolosy od TCL i Sony trafiają wreszcie do zasięgu zwykłych entuzjastów.
Klucz jest prosty: najpierw wybierz priorytet - kontrast i czerń (OLED/FALD), rozmiar (75–85 cali) czy gaming 4K120/144 - a dopiero potem markę i system. W tym zestawieniu każdy znajdzie coś dla siebie, bez poczucia, że Black Friday to tylko marketing. Jeśli planujesz wymianę telewizora na lata to ten weekend 2025 jest jednym z najlepszych momentów, by to zrobić.