Robot LG składa pranie i robi śniadanie. No i to jest przełom

Robot, który wyciąga mleko z lodówki, wkłada rogalika do piekarnika, a gdy wyjdziesz z domu, sam włącza pranie i później składa ubrania? LG właśnie pokazało na CES 2026 maszynę, która ma robić dokładnie to. CLOiD nie jest kolejnym głośnikiem z asystentem, ale humanoidalnym robotem na kołach, który ma fizycznie przejąć część domowych obowiązków i stać się ruchomym centrum inteligentnego domu.

Zero Labour Home w praktyce

CLOiD jest wizytówką większej wizji nazwanej Zero Labour Home, czyli domu, w którym codzienne czynności mają być maksymalnie zautomatyzowane. Na targach w Las Vegas firma nie ogranicza się do slajdów i haseł, ale pokazuje konkretne scenariusze.

W jednym z nich robot budzi dom, podjeżdża do lodówki, wyciąga karton mleka, a następnie sięga po rogalika i umieszcza go w piekarniku. Całość ma wyglądać jak spokojny poranny rytuał, w którym człowiek po prostu siada do stołu, a nie krąży między blatami, szafkami i kuchenką.

W drugim scenariuszu domownicy wychodzą z mieszkania, a CLOiD dostaje sygnał, że może zająć się praniem. Robot uruchamia pralkę, później suszarkę, a gdy cykle się zakończą, wyciąga ubrania, składa je i układa w stosy. To już nie jest klasyczne smart AGD reagujące na aplikację, ale system, w którym fizyczny robot i inteligentne urządzenia działają jak jeden organizm.

Ważne jest to, że CLOiD nie tylko wykonuje pojedyncze polecenia, lecz ma uczyć się rutyn domowników. LG podkreśla, że robot analizuje rozkład dnia, przyzwyczajenia i układ mieszkania, a później sam proponuje automatyzację kolejnych zadań – od porannych śniadań po popołudniowe porządki.

Humanoidalny pomocnik na kołach

CLOiD to robot, który łączy cechy humanoida z praktyczną konstrukcją jeżdżącego pomocnika. Zamiast efektownych, ale trudnych do ogarnięcia nóg, LG postawiło na stabilną bazę na kołach. CLOiD ma ruchomy tułów, dwie zaawansowane ręce i dłonie zdolne do precyzyjnego chwytania – od kubków i opakowań po drzwiczki i zwykłe przyciski.

Jego sylwetka dostosowuje się do zadań – może pochylać się i sięgać od wysokości kolan wzwyż, co sprawia, że sprawdzi się w domowych przestrzeniach: kuchni, łazience czy salonie. Dzięki 7 stopniom swobody w każdym ramieniu robot porusza się płynnie i naturalnie, a szeroka, niska podstawa zapewnia mu stabilność – nawet w dynamicznym, rodzinnym otoczeniu. LG stawia nie na widowiskowy chód, ale na bezpieczeństwo i funkcjonalność.

CLOiD ma być mobilnym centrum inteligentnego domu

CLOiD to tak naprawdę ruchome centrum dowodzenia całym smart domem LG. W jego głowie ukryto wyświetlacz, kamery, czujniki, głośnik i procesor, który obsługuje generatywną AI do płynnej rozmowy z użytkownikiem. W przeciwieństwie do statycznych asystentów głosowych, CLOiD może do nas podjechać, obrócić się twarzą i zareagować ruchem, jednocześnie wysyłając polecenia do innych urządzeń przez platformy ThinQ i ThinQ ON.

Robot LG CLOiD został zaprojektowany tak, by w naturalny sposób wchodzić w interakcje z domownikami i ich rozumieć, zapewniając realne wsparcie w codziennych zadaniach. Będziemy konsekwentnie rozwijać wizję domu bez pracy, by użytkownicy mogli poświęcać czas temu, co naprawdę ma znaczenie – mówi Steve Baek, prezes LG Home Appliance Solution Company.

Steruje lodówką, pralką, piekarnikiem czy oczyszczaczem powietrza – może zaplanować cykl prania, przypomnieć o zmywarce i otworzyć drzwi lodówki w jednej sekwencji. LG widzi przyszłość w połączeniu dwóch trendów: mobilnych robotów i inteligentnego AGD, które samo wykonuje fizyczne czynności. CLOiD ma być ogniwem łączącym oba światy – domowym dyrygentem z kołami i twarzą.

Choć dziś CLOiD prezentuje swoje możliwości w idealnych warunkach targowych, a nie w realiach zatłoczonych mieszkań, wizja LG jest wprost wspaniała, szczególnie dla leniów: zamiast kolejnego smart sprzętu w roli głównej, pojawia się mobilny pomocnik, który rzeczywiście przejmuje część domowych obowiązków. Jeśli idea Zero Labour Home ma się kiedyś ziścić, to właśnie takie roboty będą jej najbardziej namacalnym przykładem. Nawet jeśli przez pierwsze lata zamiast pełnego śniadania zaserwują tylko mleko z rogalikiem i zajmą się praniem, to i tak będzie to moment przełomowy.

Jest tego więcej

Marcin Kusz 05.01.2026 18:15

