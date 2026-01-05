REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Robot LG składa pranie i robi śniadanie. No i to jest przełom

Nowy robot ma podać mleko, włożyć rogalika do piekarnika i zająć się praniem. Tak Koreańczycy wyobrażają sobie dom jutra.

Marcin Kusz
Ten robot zrobi śniadanie i wstawi pranie za ciebie
REKLAMA

Robot, który wyciąga mleko z lodówki, wkłada rogalika do piekarnika, a gdy wyjdziesz z domu, sam włącza pranie i później składa ubrania? LG właśnie pokazało na CES 2026 maszynę, która ma robić dokładnie to. CLOiD nie jest kolejnym głośnikiem z asystentem, ale humanoidalnym robotem na kołach, który ma fizycznie przejąć część domowych obowiązków i stać się ruchomym centrum inteligentnego domu.

REKLAMA

Zero Labour Home w praktyce

CLOiD jest wizytówką większej wizji nazwanej Zero Labour Home, czyli domu, w którym codzienne czynności mają być maksymalnie zautomatyzowane. Na targach w Las Vegas firma nie ogranicza się do slajdów i haseł, ale pokazuje konkretne scenariusze.

W jednym z nich robot budzi dom, podjeżdża do lodówki, wyciąga karton mleka, a następnie sięga po rogalika i umieszcza go w piekarniku. Całość ma wyglądać jak spokojny poranny rytuał, w którym człowiek po prostu siada do stołu, a nie krąży między blatami, szafkami i kuchenką.

W drugim scenariuszu domownicy wychodzą z mieszkania, a CLOiD dostaje sygnał, że może zająć się praniem. Robot uruchamia pralkę, później suszarkę, a gdy cykle się zakończą, wyciąga ubrania, składa je i układa w stosy. To już nie jest klasyczne smart AGD reagujące na aplikację, ale system, w którym fizyczny robot i inteligentne urządzenia działają jak jeden organizm.

Ważne jest to, że CLOiD nie tylko wykonuje pojedyncze polecenia, lecz ma uczyć się rutyn domowników. LG podkreśla, że robot analizuje rozkład dnia, przyzwyczajenia i układ mieszkania, a później sam proponuje automatyzację kolejnych zadań – od porannych śniadań po popołudniowe porządki.

Humanoidalny pomocnik na kołach

CLOiD to robot, który łączy cechy humanoida z praktyczną konstrukcją jeżdżącego pomocnika. Zamiast efektownych, ale trudnych do ogarnięcia nóg, LG postawiło na stabilną bazę na kołach. CLOiD ma ruchomy tułów, dwie zaawansowane ręce i dłonie zdolne do precyzyjnego chwytania – od kubków i opakowań po drzwiczki i zwykłe przyciski.

Jego sylwetka dostosowuje się do zadań – może pochylać się i sięgać od wysokości kolan wzwyż, co sprawia, że sprawdzi się w domowych przestrzeniach: kuchni, łazience czy salonie. Dzięki 7 stopniom swobody w każdym ramieniu robot porusza się płynnie i naturalnie, a szeroka, niska podstawa zapewnia mu stabilność – nawet w dynamicznym, rodzinnym otoczeniu. LG stawia nie na widowiskowy chód, ale na bezpieczeństwo i funkcjonalność.

CLOiD ma być mobilnym centrum inteligentnego domu

CLOiD to tak naprawdę ruchome centrum dowodzenia całym smart domem LG. W jego głowie ukryto wyświetlacz, kamery, czujniki, głośnik i procesor, który obsługuje generatywną AI do płynnej rozmowy z użytkownikiem. W przeciwieństwie do statycznych asystentów głosowych, CLOiD może do nas podjechać, obrócić się twarzą i zareagować ruchem, jednocześnie wysyłając polecenia do innych urządzeń przez platformy ThinQ i ThinQ ON.

Robot LG CLOiD został zaprojektowany tak, by w naturalny sposób wchodzić w interakcje z domownikami i ich rozumieć, zapewniając realne wsparcie w codziennych zadaniach. Będziemy konsekwentnie rozwijać wizję domu bez pracy, by użytkownicy mogli poświęcać czas temu, co naprawdę ma znaczenie – mówi Steve Baek, prezes LG Home Appliance Solution Company.

Steruje lodówką, pralką, piekarnikiem czy oczyszczaczem powietrza – może zaplanować cykl prania, przypomnieć o zmywarce i otworzyć drzwi lodówki w jednej sekwencji. LG widzi przyszłość w połączeniu dwóch trendów: mobilnych robotów i inteligentnego AGD, które samo wykonuje fizyczne czynności. CLOiD ma być ogniwem łączącym oba światy – domowym dyrygentem z kołami i twarzą.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć dziś CLOiD prezentuje swoje możliwości w idealnych warunkach targowych, a nie w realiach zatłoczonych mieszkań, wizja LG jest wprost wspaniała, szczególnie dla leniów: zamiast kolejnego smart sprzętu w roli głównej, pojawia się mobilny pomocnik, który rzeczywiście przejmuje część domowych obowiązków. Jeśli idea Zero Labour Home ma się kiedyś ziścić, to właśnie takie roboty będą jej najbardziej namacalnym przykładem. Nawet jeśli przez pierwsze lata zamiast pełnego śniadania zaserwują tylko mleko z rogalikiem i zajmą się praniem, to i tak będzie to moment przełomowy.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Marcin Kusz
05.01.2026 18:15
Tagi: LGRobotyRobotyka
Najnowsze
17:58
Obraz z laptopa trafia na TV bez kabli, WiFi i Bluetooth. Ale praktyczny gadżet
Aktualizacja: 2026-01-05T17:58:48+01:00
17:33
Koniec reklam śmieciowego jedzenia. Ban w sieci, w TV godzina policyjna
Aktualizacja: 2026-01-05T17:33:44+01:00
16:43
Ile ludzi ucieka z Warszawy na święta? Operator policzył "zbiegów"
Aktualizacja: 2026-01-05T16:43:18+01:00
16:26
Dzięki Lex Doda nie trafisz do paki za obrazę uczuć religijnych. Będzie szambo
Aktualizacja: 2026-01-05T16:26:29+01:00
16:15
Garmin idzie po Fitatu. Zegarek powie, czemu jesz za czterech
Aktualizacja: 2026-01-05T16:15:58+01:00
15:42
Nie ukradną ci roweru elektrycznego. Najlepsze zabezpieczenie już działa
Aktualizacja: 2026-01-05T15:42:36+01:00
15:11
PKP kontra RegioJet. Doszło do przejęcia najważniejszych połączeń w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-05T15:11:04+01:00
12:58
Zrobili smartfon inny niż wszystkie. Chcę takiego
Aktualizacja: 2026-01-05T12:58:26+01:00
11:18
Wreszcie możesz powiedzieć lodowce, by się zamknęła
Aktualizacja: 2026-01-05T11:18:34+01:00
10:48
Zapomnijcie o 3I/Atlas. W naszą stronę leci nowa kometa
Aktualizacja: 2026-01-05T10:48:00+01:00
10:44
Sweekar to nowe Tamagotchi. Ta zabawka chce podbić portfele dorosłych
Aktualizacja: 2026-01-05T10:44:14+01:00
9:01
Rynek smartfonów uszczupli się. Asus zapowiada swoje plany na 2026
Aktualizacja: 2026-01-05T09:01:05+01:00
8:18
Samsung pokazał potwora. 130-calowy telewizor miażdży
Aktualizacja: 2026-01-05T08:18:58+01:00
8:12
Microsoft zażenował internet. Doczekał się nowej ksywki
Aktualizacja: 2026-01-05T08:12:28+01:00
6:00
W końcu "zobaczymy" niewidzialne. Ciemna materia nie ma już gdzie się schować
Aktualizacja: 2026-01-05T06:00:00+01:00
16:20
Zagadkowa kolizja wojskowego satelity. Uderzyło w niego coś tajemniczego
Aktualizacja: 2026-01-04T16:20:00+01:00
16:10
Loty na orbitę to już codzienność, padł kolejny rekord. Jednak w kosmosie rządzi duopol
Aktualizacja: 2026-01-04T16:10:00+01:00
11:57
To oni uprowadzili dyktatora. Amerykanie wysłali swoją elitę
Aktualizacja: 2026-01-04T11:57:45+01:00
11:23
Tak wyglądała akcja amerykańskich komandosów w Wenezueli. Tajemnicze drony i sekundy grozy
Aktualizacja: 2026-01-04T11:23:19+01:00
10:27
Tajny, niewidzialny dron użyty przez USA w Wenezueli. To maszyna do polowania na ludzi
Aktualizacja: 2026-01-04T10:27:00+01:00
7:50
PowerToys to najlepsza aplikacja na Windowsa, którą zainstalowałam. Zdecydowanie za późno
Aktualizacja: 2026-01-04T07:50:00+01:00
7:40
Dwa potwory w jednej galaktyce. Jeden ucztuje, drugi głoduje
Aktualizacja: 2026-01-04T07:40:00+01:00
7:30
Samsung będzie skanował twój mózg. Pozwolisz na to
Aktualizacja: 2026-01-04T07:30:00+01:00
7:20
Wynaleźli unerwioną skórę. Sztuczny człowiek coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-04T07:20:00+01:00
7:10
Amerykanie wydadzą miliony, by nasi piloci byli lepsi. Tak wzmacniają sojusz
Aktualizacja: 2026-01-04T07:10:29+01:00
7:00
Spotify na magnetofonie. Może i bezużyteczne, ale cudowne
Aktualizacja: 2026-01-04T07:00:00+01:00
16:50
Kości mówią więcej niż DNA. Nauka tego nie przewidziała
Aktualizacja: 2026-01-03T16:50:24+01:00
16:47
Hubble zagląda do kosmicznej wylęgarni. Kadr robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-03T16:47:50+01:00
16:38
Małpa chodziła jak człowiek. Wygodna historia zburzona
Aktualizacja: 2026-01-03T16:38:19+01:00
16:32
Miał być wybuch w 2025 r. Natura zrobiła psikusa
Aktualizacja: 2026-01-03T16:32:51+01:00
16:11
ChatGPT wybrał imię dla dziecka. Internet zapłonął
Aktualizacja: 2026-01-03T16:11:00+01:00
16:00
Policyjne Black Hawki w akcji. Tak kolej walczy z zimą
Aktualizacja: 2026-01-03T16:00:00+01:00
13:23
Nocny atak na Wenezuelę. Tusk potwierdza informacje o Polakach
Aktualizacja: 2026-01-03T13:23:46+01:00
7:50
Pociągasz za sznurek i wyrasta krzesło. Stworzyli materiał jak z bajki
Aktualizacja: 2026-01-03T07:50:00+01:00
7:40
Gadżety kuchenne to strata czasu i pieniędzy. Ten kupiłbym w ciemno
Aktualizacja: 2026-01-03T07:40:00+01:00
7:30
Czarna dziura wieje jak Słońce. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-03T07:30:00+01:00
7:20
Zawilce na Rosomakach wchodzą do gry. "Mobilne mózgi na polu walki"
Aktualizacja: 2026-01-03T07:20:00+01:00
7:10
Apple przegrał w najważniejszym wyścigu. "Za pieniądze nie kupisz wszystkiego"
Aktualizacja: 2026-01-03T07:10:00+01:00
7:00
Czytnik e-booków kurzył się przez cały rok. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2026-01-03T07:00:00+01:00
21:44
Polska wchodzi do ekstraklasy. Nikt nas nie podsłucha
Aktualizacja: 2026-01-02T21:44:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA