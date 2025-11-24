Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać

Ładowanie...

Z udziałem 29 podmiotów z 15 państw Unii Europejskiej rozpoczęto właśnie prace nad iMUGS2 – zintegrowanym systemem nowej generacji bezzałogowych platform lądowych. Liderem konsorcjum jest estońska firma Milrem Robotics, a całkowity budżet projektu wynosi 55 mln euro, z czego blisko 50 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Obronnego.

Projekt stanowi kontynuację zakończonego z sukcesem programu iMUGS z lat 2020-2023. Nowa edycja idzie jednak znacznie dalej – jej celem jest nie tylko opracowanie technologii dla bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV), ale stworzenie całego ekosystemu współpracujących maszyn i systemów wsparcia dowodzenia.

Polska wchodzi do gry. PIAP i HSW z konkretnym wkładem

Jak czytamy na łamach Defence24, wśród uczestników iMUGS2 znalazły się także dwie polskie instytucje: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Huta Stalowa Wola S.A. Ich udział nie ogranicza się jedynie do biernej obecności. Mają odegrać istotną rolę w rozwoju autonomii, integracji systemów i wdrażaniu rozwiązań dla piechoty.

Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform wspierających działania żołnierzy w czasie rzeczywistym, współpracujących z załogowymi pojazdami i dronami powietrznymi. Maszyny mają być wyposażone w zaawansowane systemy komunikacyjne, sztuczną inteligencję oraz architekturę umożliwiającą interoperacyjność, czyli zdolność do współpracy pomiędzy systemami różnych krajów.

Armia robotów na europejskim polu walki

Efektem projektu ma być stworzenie pierwszych w Europie skalowalnych, w pełni zintegrowanych sił robotycznych. To nie tylko kwestia technologii, ale również suwerenności. Europa nie chce polegać wyłącznie na rozwiązaniach zza oceanu. iMUGS2 obejmuje rozwój gotowych do działania systemów, które będą wspierać bataliony piechoty w działaniach operacyjnych.

Równolegle powstaną koncepcje wykorzystania zarówno naziemnych, jak i powietrznych bezzałogowców w zintegrowanych operacjach wielodomenowych – czyli takich, które obejmują jednocześnie ląd, powietrze, cyberprzestrzeń i przestrzeń elektromagnetyczną.

Założeniem projektu jest także stworzenie otwartej, modułowej architektury, którą będzie można wdrażać i aktualizować przez cały cykl życia danego systemu. Oznacza to, że przyszłe roboty będą mogły być łatwo modernizowane i dostosowywane do zmieniających się warunków pola walki. Pierwsza faza iMUGS2 skupi się na pracach koncepcyjnych i opracowaniu wspólnych standardów. W kolejnych etapach planowane są testy demonstracyjne i przygotowania do masowej produkcji – również z udziałem polskich firm zbrojeniowych.

Projekt iMUGS2 jawi się jako strategiczny krok ku zwiększeniu europejskiej autonomii obronnej. Szczególnie w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej. Dzięki niemu Europa może stać się nie tylko konsumentem, ale również producentem najnowocześniejszych rozwiązań wojskowych – a Polska może znaleźć się w gronie technologicznych liderów tego przełomu.

Marcin Kusz 24.11.2025 17:55

