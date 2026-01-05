Obraz z laptopa trafia na TV bez kabli, WiFi i Bluetooth. Ale praktyczny gadżet

Ładowanie...

Mowa o Belkinie, który w ramach targów CES 2026 pokazał system bezprzewodowego przesyłania obrazu działający jak zwykły kabel. Bez WiFi, Bluetooth i dodatkowego oprogramowania. Wystarczy jedna przejściówka, która nie odstrasza skomplikowaniem i ceną.

REKLAMA

Jest sposób na rozwiązanie problemu mnóstwa kabli na biurku

Nowa propozycja marki nazwana HDMI ConnectAir Wireless to połączenie przejściówki, kabla i adaptera. Działa jako bezprzewodowy nadajnik sygnału HDMI. Łączy się z urządzeniem nadającym za pomocą kabla USB-C, a więc wymaga wsparcia laptopa lub innego urządzenia obsługującego DisplayPort Alt Mode.

Zadziała zatem na MacBookach i innych nowoczesnych laptopach z Windowsem bądź tabletach czy telefonach, w których zastosowano wsparcie USB 4 lub Thunderbolt 3, 4 lub 5. Drugą częścią zestawu jest odbiornik składający się z kabla HDMI połączonego z USB-A - najprawdopodobniej w celu zasilania. Odbiornik podłączamy do monitora, telewizora lub innego wyświetlacza wyposażonego w HDMI.

Według producenta urządzenie ma przesyłać bezprzewodowo obraz na odległość do 40 m. Jeśli chodzi jednak o transmisję, jest ona mocno ograniczona - pozwala na obsługę rozdzielczości 1080p i częstotliwości 60 Hz z opóźnieniem poniżej 80 ms. Wynik nijak ma się do klasycznego podłączenia przewodowego. Pierwsze wersje HDMI takie jak 1.0 czy 1.1 wspierały 1080p przy 60 Hz, natomiast nowocześniejsze wersje typu 1.4 są w stanie obsłużyć tę samą rozdzielczość i wyższe odświeżanie rzędu 144 Hz.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

Wygoda ponad jakość i wydajność

Dlaczego ktoś chciałby używać takiego bezprzewodowego nadajnika? Oczywiście dla wygody. Tam, gdzie nie liczy się najwyższa rozdzielczość, odświeżanie, odwzorowanie kolorów czy dodatki typu HDR - np. w zastosowaniach biurowych to może mieć sens. Nie bez powodu wcześniej takie gadżety trafiały głównie na rynek profesjonalny stworzony dla firm. W takich warunkach łatwiej jest podłączyć jeden nadajnik do laptopa i móc przesyłać obraz niż siłować się z przeciąganiem kabla, prawda?

Jednocześnie w Chinach na AliExpress i innych sklepach mogliśmy zakupić podobne sprzęty, ale często wymagały połączenia z WiFi. Połączenie się z do sieci z takim gadżetem może nie być najlepszym pomysłem. Belkin natomiast jest znany i sprawdzony. Transmiter HDMI ConnectAir ma być od razu gotowy do działania po podłączeniu. Sprzęt ma też umożliwiać udostępnianie obrazu wielu użytkownikom.

REKLAMA

Cena? 150 dolarów. Tanio zatem nie jest, szczególnie patrząc na to, że zwykłe kable HDMI 2.0 kosztują ok. 50 zł-100 zł w zależności od długości. Jeśli szukacie stałego i szybszego połączenia klasyczny przewód wciąż będzie lepszym pomysłem.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Albert Żurek 05.01.2026 17:58

Ładowanie...