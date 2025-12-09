Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Unia dociska Facebooka. "Przestańcie śledzić użytkowników"

Po naciskach ze strony Komisji Europejskiej, Meta ogranicza zbieranie danych o użytkownikach z Unii Europejskiej. Dla użytkowników to długo wyczekiwany oddech od nachalnego śledzenia.

Malwina Kuśmierek
Meta pod presją UE. Koncern będzie mniej śledził użtykowników
REKLAMA

Meta zgodziła się ograniczyć zakres danych wykorzystywanych do targetowania reklam na Facebooku i Instagramie w Unii Europejskiej. To efekt wielomiesięcznej presji Komisji Europejskiej, która uznała dotychczasowy model "płać albo wyraź zgodę" za niezgodny z przepisami ustawy o rynkach cyfrowych (DMA). Wobec czego od stycznia 2026 r. użytkownicy w UE otrzymają możliwość korzystania z platform przy mniejszym stopniu śledzenia.

REKLAMA

Meta zmienia zasady w UE. Nadchodzi koniec agresywnej personalizacji reklam

Nowy mechanizm oznacza wprowadzenie trzeciej opcji, której do tej pory brakowało. Zamiast wyboru pomiędzy pełną zgodą na personalizację a płatną wersją bez reklam, Meta udostępni wariant, w którym użytkownikom Facebooka i Instagrama w Unii Europejskiej będą wyświetlane reklamy, lecz profilowane na znacznie ograniczonym zestawie danych. Komisja zwraca uwagę, że to pierwsza taka zmiana w usługach społecznościowych firmy, a jej celem jest przywrócenie użytkownikom kontroli nad decyzjami dotyczą­cymi przetwarzania informacji o ich aktywności.

Bruksela nie przyjęła jednak propozycji Meta jako ostatecznego rozwiązania. Nowy model będzie przedmiotem monitoringu i szczegółowych ocen, a Komisja zapowiedziała zebranie opinii od koncernu i pozostałych graczy rynku reklamy cyfrowej. Ma to pozwolić ustalić, czy zaproponowana alternatywa faktycznie działa, jest dostępna dla użytkowników i nie stanowi jedynie kosmetycznej zmiany. Jak podkreślił rzecznik Komisji Thomas Regnier, opcja z ograniczoną personalizacją musi być "skuteczna, solidna i widoczna".

Nie wiadomo jeszcze, jaki zakres danych będzie przetwarzany w nowej konfiguracji. Przedstawiciele Komisji nie precyzują, które kategorie informacji mogą trafić do systemów reklamowych Meta, co budzi wątpliwości organizacji zajmujących się ochroną prywatności. Te od dawna wskazują, że użytkownicy powinni mieć możliwość korzystania z platform społecznościowych bez konieczności poddawania się jakiejkolwiek formie profilowania.

Meta przyjęła komunikat Komisji tonem wyważonym, podkreślając w oświadczeniach, że reklamy oparte na danych pozostają istotnym elementem europejskiej gospodarki. Według firmy kampanie prowadzone w jej ekosystemie odpowiadały w ubiegłym roku za 213 mld euro aktywności ekonomicznej oraz 1,44 mln miejsc pracy na terenie UE. Jednocześnie spółka potwierdziła, że płatne wersje Facebooka i Instagrama bez reklam pozostaną dostępne, choć ich popularność jest niska.

Wprowadzenie styczniowych zmian może przełożyć się na mniej intensywne targetowanie użytkowników i mniejszą liczbę reklam dopasowanych do zachowań użytkowników. Jednak o tym, czy nowe rozwiązania przyniosą oczekiwany efekt - zarówno z perspektywy prywatności, jak i konkurencyjności rynku reklamy cyfrowej - zdecydują dopiero analizy i konsultacje prowadzone przez Komisję w kolejnych miesiącach. Meta nadal może być narażona na kary okresowe, jeśli regulator uzna, że firma wciąż nie spełnia wymogów DMA.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
09.12.2025 10:11
Tagi: FacebookInstagramMetaOchrona prywatnościReklamyUnia Europejska
Najnowsze
9:34
Szklane butelki namieszają w systemie kaucyjnym. Producenci znów kombinują
Aktualizacja: 2025-12-09T09:34:19+01:00
9:07
Robili gry przeglądarkowe na czas. Każdy może ograć tytuły zwycięzców
Aktualizacja: 2025-12-09T09:07:49+01:00
8:52
Najlepsze zestawy LEGO dla dorosłych na święta. Prawdopodobnie zaraz kupię połowę z nich
Aktualizacja: 2025-12-09T08:52:38+01:00
8:46
To nie pryszcz, to kamera. Nowe okulary Google'a to koszmarek
Aktualizacja: 2025-12-09T08:46:20+01:00
8:37
Kasy samoobsługowe osłabią strajk przepracowanych ludzi. Ale mroczne czasy
Aktualizacja: 2025-12-09T08:37:21+01:00
7:55
Mieszkańcy boją się samolotów nad Balicami. Krążą godzinami
Aktualizacja: 2025-12-09T07:55:01+01:00
6:51
Sprzęt z USA na horyzoncie. MON: nasze projekty nie ucierpią
Aktualizacja: 2025-12-09T06:51:00+01:00
6:41
Windows wycofuje irytujący dodatek. Microsoft wreszcie odpuszcza 
Aktualizacja: 2025-12-09T06:41:00+01:00
6:31
Mamy nowe największe miasto świata. Wystarczyło zmienić sposób liczenia
Aktualizacja: 2025-12-09T06:31:00+01:00
6:21
Chiny chciały zatrzymać pustynie. Skutki okazały się opłakane
Aktualizacja: 2025-12-09T06:21:00+01:00
6:11
Wiemy, ile butelek zwrócono w polskim systemie kaucyjnym. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-09T06:11:00+01:00
21:58
Internet w Play niewyobrażalnie przyspieszył. Ale to nie dla nas
Aktualizacja: 2025-12-08T21:58:15+01:00
21:36
NASA o krok od cyberkatastrofy. To cud, że do niczego nie doszło
Aktualizacja: 2025-12-08T21:36:40+01:00
20:49
Windows z ważną zmianą. Bezpieczniej i wygodniej niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-12-08T20:49:11+01:00
20:20
Samsung namiesza w najnowszych Galaxy. Na taką rewolucję czekam
Aktualizacja: 2025-12-08T20:20:30+01:00
20:02
Abonament RTV zniknie, ale jeszcze nie teraz. Najpierw podwyżka
Aktualizacja: 2025-12-08T20:02:56+01:00
19:38
Słońce gasi łączność na Ziemi. A kolejne uderzenia w drodze
Aktualizacja: 2025-12-08T19:38:45+01:00
19:21
iPhone ukryje ważny element. To byłby koniec dawnego designu
Aktualizacja: 2025-12-08T19:21:41+01:00
18:14
Polski F-35 pręży muskuły. W kraju trwa gorączka przygotowań
Aktualizacja: 2025-12-08T18:14:08+01:00
17:43
One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić
Aktualizacja: 2025-12-08T17:43:10+01:00
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
13:59
Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację
Aktualizacja: 2025-12-08T13:59:34+01:00
13:42
AGD w górę przez nową opłatę? Unia mówi, że będzie uczciwiej
Aktualizacja: 2025-12-08T13:42:03+01:00
12:53
Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów
Aktualizacja: 2025-12-08T12:53:40+01:00
12:51
Pomysł na prezent: laptop dla gracza pod choinkę. Poznaj Lenovo Legion Pro 7i
Aktualizacja: 2025-12-08T12:51:50+01:00
12:15
Masz słup energetyczny na działce? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy
Aktualizacja: 2025-12-08T12:15:39+01:00
11:59
Będą mieszkać koło polskiej elektrowni jądrowej. Mówią, co ich przeraża
Aktualizacja: 2025-12-08T11:59:07+01:00
10:52
Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur
Aktualizacja: 2025-12-08T10:52:57+01:00
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
8:04
Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins
Aktualizacja: 2025-12-08T08:04:25+01:00
8:01
Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem
Aktualizacja: 2025-12-08T08:01:07+01:00
7:55
Satelity zrujnują zdjęcia Hubble’a. Symulacje są druzgocące
Aktualizacja: 2025-12-08T07:55:37+01:00
7:14
Wyciekła instrukcja Galaxy Z TriFolda. Wszystkie tajemnice ujawnione
Aktualizacja: 2025-12-08T07:14:43+01:00
6:47
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku
Aktualizacja: 2025-12-08T06:47:38+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA