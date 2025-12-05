Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać

Ładowanie...

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, Komisja Europejska nałożyła na X karę w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Stwierdzone przez Komisję naruszenia dotyczą sposobu zaprojektowania niebieskiego znacznika. Zdaniem urzędników wprowadza on użytkowników w błąd, bo każdy może zapłacić za uzyskanie statusu "zweryfikowanego". Tymczasem firma tak naprawdę nie weryfikuje autentyczności kont. Oznacza to, że użytkownicy mogą naciąć się na oszustów kupujących sobie niebieski znaczek, podczas gdy w rzeczywistości nie będą osobami, za które się podają.

REKLAMA

Naraża to użytkowników na oszustwa, w tym podszywanie się pod inne osoby, a także na manipulację ze strony podmiotów działających w złej wierze – uważa Komisja Europejska.

Unijny organ stwierdził również, że X stosuje "rozwiązania i bariery dostępu, które utrudniają badaczom i opinii publicznej samodzielne sprawdzanie potencjalnych zagrożeń związanych z reklamą internetową". Repozytorium reklam X nie zawiera kluczowych informacji, takich jak temat reklamy czy nazwa podmiotu prawnego, który za nią płaci – wyjaśniono.

Oprócz tego "X nie wypełnia obowiązków wynikających z DSA dotyczących zapewnienia badaczom dostępu do publicznych danych platformy". Oznacza to, że prowadzenie badań nad wieloma rodzajami systemowych zagrożeń w Unii Europejskiej jest utrudnione.

"Platformy nie mogą oszukiwać użytkowników"

- Kara 120 milionów euro za łamanie przepisów unijnych to jasny sygnał, że platformy internetowe nie mogą oszukiwać użytkowników. X nadawał niebieskie znaczki weryfikacji również kontom oszukującym użytkowników lub fałszywym. W Unii Europejskiej użytkownicy powinni być chronieni przed oszustwami. To długo oczekiwana decyzja Komisji - komentuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

X musi teraz poinformować Komisję Europejską o działaniach, które podejmie w związku ze stwierdzonymi naruszeniami. W sprawie niebieskich znaczników ma na to 60 dni, a w przypadku reklam i dostępu do danych publicznych urzędnicy muszą dostać odpowiedź w ciągu 90 dni.

Później plan działań X trafi do Rady ds. usług cyfrowych, która wyda w tej sprawie opinię w ciągu miesiąca. Następnie Komisja będzie miała kolejny miesiąc na wydanie ostatecznej decyzji i określenie, w jakim terminie X musi naprawić naruszenia – wyjaśnia resort cyfryzacji.

REKLAMA

Więcej z uniwersum Elona Muska:

REKLAMA

Adam Bednarek 05.12.2025 16:15

Ładowanie...