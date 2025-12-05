Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać

Skończyło się pobłażanie, trzeba odpowiadać za swoje czyny, panie Musk.

Adam Bednarek
elon musk
REKLAMA

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, Komisja Europejska nałożyła na X karę w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Stwierdzone przez Komisję naruszenia dotyczą sposobu zaprojektowania niebieskiego znacznika. Zdaniem urzędników wprowadza on użytkowników w błąd, bo każdy może zapłacić za uzyskanie statusu "zweryfikowanego". Tymczasem firma tak naprawdę nie weryfikuje autentyczności kont. Oznacza to, że użytkownicy mogą naciąć się na oszustów kupujących sobie niebieski znaczek, podczas gdy w rzeczywistości nie będą osobami, za które się podają.

REKLAMA

Naraża to użytkowników na oszustwa, w tym podszywanie się pod inne osoby, a także na manipulację ze strony podmiotów działających w złej wierze – uważa Komisja Europejska.

Unijny organ stwierdził również, że X stosuje "rozwiązania i bariery dostępu, które utrudniają badaczom i opinii publicznej samodzielne sprawdzanie potencjalnych zagrożeń związanych z reklamą internetową". Repozytorium reklam X nie zawiera kluczowych informacji, takich jak temat reklamy czy nazwa podmiotu prawnego, który za nią płaci – wyjaśniono.

Oprócz tego "X nie wypełnia obowiązków wynikających z DSA dotyczących zapewnienia badaczom dostępu do publicznych danych platformy". Oznacza to, że prowadzenie badań nad wieloma rodzajami systemowych zagrożeń w Unii Europejskiej jest utrudnione.

"Platformy nie mogą oszukiwać użytkowników"

- Kara 120 milionów euro za łamanie przepisów unijnych to jasny sygnał, że platformy internetowe nie mogą oszukiwać użytkowników. X nadawał niebieskie znaczki weryfikacji również kontom oszukującym użytkowników lub fałszywym. W Unii Europejskiej użytkownicy powinni być chronieni przed oszustwami. To długo oczekiwana decyzja Komisji - komentuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. 

X musi teraz poinformować Komisję Europejską o działaniach, które podejmie w związku ze stwierdzonymi naruszeniami. W sprawie niebieskich znaczników ma na to 60 dni, a w przypadku reklam i dostępu do danych publicznych urzędnicy muszą dostać odpowiedź w ciągu 90 dni.

Później plan działań X trafi do Rady ds. usług cyfrowych, która wyda w tej sprawie opinię w ciągu miesiąca. Następnie Komisja będzie miała kolejny miesiąc na wydanie ostatecznej decyzji i określenie, w jakim terminie X musi naprawić naruszenia – wyjaśnia resort cyfryzacji. 

REKLAMA

Więcej z uniwersum Elona Muska:

REKLAMA
Adam Bednarek
05.12.2025 16:15
Tagi: Elon MuskUnia EuropejskaX (Twitter)
Najnowsze
16:15
Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać
Aktualizacja: 2025-12-05T16:15:17+01:00
15:55
Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę
Aktualizacja: 2025-12-05T15:55:01+01:00
15:32
Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony
Aktualizacja: 2025-12-05T15:32:42+01:00
14:52
Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać
Aktualizacja: 2025-12-05T14:52:12+01:00
14:20
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery. Streaming wchodzi w nową erę
Aktualizacja: 2025-12-05T14:20:15+01:00
13:35
Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-12-05T13:35:11+01:00
13:21
Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach
Aktualizacja: 2025-12-05T13:21:11+01:00
13:14
Niemieckie myśliwce nad Polską. Będą pilnować kluczowego regionu
Aktualizacja: 2025-12-05T13:14:38+01:00
12:50
Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok
Aktualizacja: 2025-12-05T12:50:35+01:00
11:48
Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-12-05T11:48:55+01:00
11:17
Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory
Aktualizacja: 2025-12-05T11:17:19+01:00
10:25
Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne
Aktualizacja: 2025-12-05T10:25:24+01:00
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
8:34
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?
Aktualizacja: 2025-12-05T08:34:55+01:00
8:05
Zombie w laboratorium NASA. Bakterie, które przeraziły badaczy
Aktualizacja: 2025-12-05T08:05:55+01:00
8:00
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu
Aktualizacja: 2025-12-05T08:00:31+01:00
7:51
Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-12-05T07:51:43+01:00
7:50
iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć
Aktualizacja: 2025-12-05T07:50:09+01:00
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
6:06
PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-05T06:06:59+01:00
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt wystartował z usługą "Lokalnie". Chcesz Polaka - proszę bardzo
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
17:33
Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:33:45+01:00
16:53
Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-12-04T16:53:24+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA