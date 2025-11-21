REKLAMA
Rząd bierze się za ochronę Polaków w sieci. Jest nowa ustawa

Polski rząd uchwalił ustawę, która pozwoli na skuteczniejszą walkę z nielegalnymi treściami w internecie. Dzięki temu mamy być bezpieczniejsi w internecie. Co się zmieni?

Albert Żurek
Polska ustawa bezpieczeństwo w sieci
Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wdraża w Polsce unijny Akt o usługach cyfrowych. Przepisy zakładają blokadę "27 czynów zabronionych". Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, celem zmian jest "stworzenie bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego środowiska cyfrowego zgodnego z europejskimi standardami".

Rząd uchwalił istotną ustawę. Chroni Polaków w internecie 

Projekt wprowadza krajową procedurą wydawania nakazów blokowania treści ściśle określonych przestępstw. Oznacza to, że władze będą bezpośrednio współpracowały z właścicielami serwisów internetowych - nie tylko mediów społecznościowych. Blokadą objęte są przestępstwa takie jak oszustwa internetowe, kradzież tożsamości, dezinformacja i wiele innych.

Procedura nakazowa ma obejmować 27 czynów zabronionych, ściśle określonych w kodeksie karnym i innych przepisach.

Dzięki uchwalonej ustawie internet będzie bezpieczniejszym miejscem, a użytkownicy będą mieli silniejszą pozycję, kiedy platformy zdecydują się usunąć ich materiały. Państwo będzie miało realne narzędzia do walki z nielegalnymi treściami, oszustwami finansowymi w sieci i dezinformacją.  - wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Polacy otrzymają też możliwość odwołania się od decyzji platform o usunięciu ich materiałów. Będą mieć prawo do składania skarg do właściwych instytucji, jeśli tylko uznają, że platforma naruszyła ich prawa. Przepisy nakładają na platformy obowiązek wprowadzenia trybu przywracania treści, które zostały usunięte bezpodstawnie lub błędnie.

Za egzekwowanie przepisów odpowiedzialni będą: UKE, UOKiK oraz KRRiT:

  • UKE ma odpowiadać za nadzór nad platformami internetowymi w zakresie skarg od użytkowników,
  • UOKiK będzie sprawował nadzór w zakresie platform e-commerce;
  • KRRiT natomiast zajmie się usługami udostępniania wideo. 

Nowe przepisy przewidują też regulację systemu certyfikacji organów pozasądowego rozstrzygania sporów. Postępowania dotyczące treści mają być wyjątkowo szybkie: jeśli wniosek złoży policja lub prokurator - 2 dni, a gdy za wniosek będzie odpowiadać obywatel - 7 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych postępowanie może wydłużyć się do 21 dni.

Sejm dopiero uchwalił omawianą ustawę, ale nie jest jasne, kiedy nowe przepisy wejdę w życie. Ministerstwo Cyfryzacji uważa, iż termin zależy od prac parlamentarnych.

Albert Żurek
21.11.2025 16:35
Tagi: CyberbezpieczeństwopolskarządsejmUnia Europejska
