Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio

To będzie najważniejszy moment w historii polskich technologii kosmicznych. W jednej misji rakiety Falcon 9 polecą 4 satelity z Polski. Nasz kraj coraz śmielej zaznacza swoją obecność na orbicie.

Marcin Kusz
ICEYE, PIAST i SatRev to polski desant na orbitę
26 listopada na orbitę zostaną wyniesione aż 4 polskie satelity w ramach misji Transporter-15 rakiety Falcon 9. Na pokładzie znajdzie się m.in. radarowy satelita ICEYE, należący do konsorcjum ICEYE Polska i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1. Urządzenie oparte na technologii syntetycznej apertury SAR umożliwia całodobową obserwację powierzchni Ziemi – niezależnie od pogody i pory dnia. Może wykrywać ruchy wojsk, analizować infrastrukturę i oceniać zniszczenia w czasie rzeczywistym.

Oprócz jednostki orbitalnej konsorcjum stworzyło także mobilną antenę satelitarną oraz naziemny system łączności, który pozwala prowadzić obserwacje bez udziału podmiotów zagranicznych. Cały kontrakt wart jest 860 mln zł i przewiduje opcję rozszerzenia o kolejne 3 satelity i dodatkowy segment naziemny.

Trzy satelity PIAST – optoelektroniczne oczy na orbicie

Obok ICEYE na orbitę trafią 3 nanosatelity z programu PIAST – S1, S2 i M. To pierwszy w Polsce system optoelektronicznego rozpoznania obrazowego, w całości zbudowany na rodzimych technologiach. Satelity bazują na platformie HyperSat firmy Creotech Instruments i są efektem współpracy Wojskowej Akademii Technicznej, CBK PAN, PCO S.A., Scanway oraz Creotech.

PIAST to nie tylko sprzęt, ale też infrastruktura. Dzięki niemu powstało polskie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych WAT, które pozwala samodzielnie odbierać dane z orbity i analizować je bez potrzeby korzystania z zagranicznych stacji. To olbrzymi krok w stronę suwerenności satelitarnej Polski.

SatRev – prywatny gracz ze światowymi ambicjami

Kolejnym urządzeniem, które poleci na orbitę w ramach misji Transporter-15, będzie nanosatelita firmy SatRev oznaczony jako PW6U. Zostanie wykorzystany do pozyskiwania danych obrazowych dla rolnictwa, leśnictwa, energetyki i monitorowania infrastruktury. SatRev od 2016 r. rozwija technologie satelitarne, zbudowała własne centrum kontroli we Wrocławiu i ma już na koncie kilkanaście satelitów wysłanych w kosmos – własnych i partnerskich.

Misja Transporter-15 była wielokrotnie przekładana. Pierwotnie planowana na 11 listopada, została przesunięta najpierw na 22, a później na 26 listopada. Dla Polski opóźnienie okazało się korzystne – dzięki niemu ICEYE, PIAST i SatRev polecą razem w jednej, historycznej misji.

Marcin Kusz
20.11.2025 18:12
Tagi: Falcon 9polskaSatelitySpaceX
