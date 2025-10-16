REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rząd tworzy narodowego satelitę. Będziemy kosmicznie niepodlegli

Polska nie chce już wyłącznie polegać na amerykańskich satelitach. Rząd zapowiada własny system łączności.

Marcin Kusz
Polska nie chce już USA. Będzie mieć własnego satelitę
REKLAMA

Polska szykuje się do jednego z najambitniejszych projektów technologicznych w swojej historii obronnej. Rząd zapowiedział stworzenie narodowego satelity komunikacyjnego, który uniezależni system łączności Sił Zbrojnych od zagranicznej infrastruktury, zwłaszcza amerykańskiej. To krok, który może na nowo zdefiniować bezpieczeństwo państwa w erze cyfrowej i orbitalnej.

REKLAMA

Koniec technologicznej zależności?

Podczas swojego wystąpienia w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk potwierdził, że celem rządu jest wejście w posiadanie własnego satelity komunikacyjnego. Najważniejszą motywacją jest uniezależnienie się od satelitów należących do Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył Tomczyk, plan jest możliwy do realizacji, ale wymaga znaczących inwestycji.

Obecnie Polska korzysta z amerykańskiej infrastruktury satelitarnej m.in. do przesyłania danych i łączności w sytuacjach kryzysowych. Własny satelita miałby zapewnić nie tylko autonomię, ale także pełną kontrolę nad systemami komunikacyjnymi, oczywiście z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Łączność z klauzulą top secret

Jak poinformował Tomczyk, MON już teraz wdraża bezpieczne systemy łączności satelitarnej wyposażone w zaawansowane moduły szyfrujące. Nowa infrastruktura ma pozwalać na przetwarzanie informacji niejawnych do poziomu ściśle tajne. Tego typu certyfikacja nie była wcześniej dostępna w Polsce. Oznacza to więc znaczący skok jakościowy w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych strategicznych.

Systemy te są stale testowane w ramach ćwiczeń z udziałem najważniejszych instytucji państwa – od Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przez kancelarię premiera, po różne resorty. W siłach zbrojnych odpowiedzialność za ich rozwój spoczywa na Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

To początek orbitalnej suwerenności?

Choć Polska nie ma jeszcze własnego satelity komunikacyjnego, pierwsze kroki w tym kierunku już zostały wykonane. Jeszcze w listopadzie na orbitę trafią pierwsze wojskowe satelity – wprawdzie rozpoznawcze, ale stanowiące element budowy zdolności kosmicznych. Za ich realizację odpowiada konsorcjum złożone z polsko-fińskiej firmy ICEYE oraz Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

Te satelity będą wykorzystywały technologię radaru z syntetyczną aperturą (SAR), która umożliwia uzyskiwanie szczegółowych obrazów niezależnie od warunków atmosferycznych czy pory dnia. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów rozpoznania satelitarnego dostępnych obecnie na rynku.

Więcej niż technologia. To głębsza strategia

Projekt budowy własnej konstelacji satelitarnej to nie tylko kwestia technologiczna, ale przede wszystkim strategiczna. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz już wcześniej zapowiadał, że przyszłość bezpieczeństwa Polski leży w nowoczesnych technologiach: w cyberprzestrzeni, w kosmosie, w sztucznej inteligencji i w dronach.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Własny satelita komunikacyjny może w tym kontekście stanowić ważne ogniwo szerszego planu unowocześnienia systemu obrony narodowej. Jeśli projekt się powiedzie, to Polska dołączy do grona państw posiadających niezależną infrastrukturę orbitalną, co w czasach rosnącego napięcia geopolitycznego może okazać się bezcenne.

REKLAMA
Marcin Kusz
16.10.2025 17:45
Tagi: ministerstwo obrony narodowejSatelitysejm
Najnowsze
17:22
Tak wygląda Galaxy S26 Ultra. Potężna wtopa producenta etui
Aktualizacja: 2025-10-16T17:22:02+02:00
16:40
Vivo V60 Lite 5G - kandydat na króla, nie dajcie się zwieść nazwie
Aktualizacja: 2025-10-16T16:40:48+02:00
16:34
Nie będzie Galaxy S26 Edge. Zabiliśmy smukłe smartfony
Aktualizacja: 2025-10-16T16:34:00+02:00
16:00
AI nabiera się na nigeryjskiego księcia. Microsoft czaruje: będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-10-16T16:00:13+02:00
15:20
Mamy Oppo Find X9 Pro. Takie zdjęcia robi nowy król fotografii
Aktualizacja: 2025-10-16T15:20:58+02:00
15:02
Laptop widzi i słyszy jak człowiek. Mocna nowość Windows 11
Aktualizacja: 2025-10-16T15:02:10+02:00
14:27
Lidl pozwoli wyjść z zakupami bez wykładania. Skaner masz w kieszeni
Aktualizacja: 2025-10-16T14:27:19+02:00
13:41
Niemieckie myśliwce z bazą w Malborku. Tym razem będą po naszej stronie
Aktualizacja: 2025-10-16T13:41:08+02:00
13:14
Dziś nie wyobrażam sobie życia bez światłowodu. Ty też nie powinieneś
Aktualizacja: 2025-10-16T13:14:43+02:00
12:55
NordVPN przecenia się o 75 proc. Jak kupować, to teraz
Aktualizacja: 2025-10-16T12:55:18+02:00
12:37
mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę
Aktualizacja: 2025-10-16T12:37:02+02:00
12:02
Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią
Aktualizacja: 2025-10-16T12:02:54+02:00
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
10:07
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera
Aktualizacja: 2025-10-16T10:07:59+02:00
9:42
Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe
Aktualizacja: 2025-10-16T09:42:50+02:00
9:13
Wyciek ze znanego sklepu z ubraniami. Już ostrzegają przed oszustwami
Aktualizacja: 2025-10-16T09:13:34+02:00
8:04
Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta
Aktualizacja: 2025-10-16T08:04:29+02:00
7:19
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-16T07:19:47+02:00
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
20:09
Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc
Aktualizacja: 2025-10-15T20:09:34+02:00
19:23
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie
Aktualizacja: 2025-10-15T19:23:18+02:00
19:04
Apple ma nowy garnek na głowę. Wyczuwam porażkę
Aktualizacja: 2025-10-15T19:04:21+02:00
18:33
Battlefield 6 - finalna recenzja. Fatalne mapy, świetna strzelanina
Aktualizacja: 2025-10-15T18:33:51+02:00
18:10
Unia bierze się za ładowarki. Zmiana, za którą podziękujesz
Aktualizacja: 2025-10-15T18:10:31+02:00
17:44
Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości
Aktualizacja: 2025-10-15T17:44:33+02:00
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA