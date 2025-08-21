Polska otwiera centrum kontroli misji orbitalnych. To nasz przełom

Ładowanie...

W trakcie wydarzenia zaprezentowana zostanie infrastruktura Segmentu Naziemnego uczelni oraz odbędzie się połączenie na żywo z przelatującym nad Polską satelitą konstelacji Iceye. Może to być jeden z najważniejszych kroków w rozwoju krajowych kompetencji kosmicznych.

Technologia pod pełną kontrolą

Segment Naziemny WAT, który zostanie zaprezentowany podczas tego wydarzenia, to kompleksowa infrastruktura umożliwiająca obsługę misji satelitarnych o charakterze obserwacyjnym. W jego skład wchodzi m.in. antena Legion400 o średnicy 3,9 m, która będzie osłonięta kopułą chroniącą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. To dzięki niej możliwe jest prowadzenie stabilnych połączeń z satelitami pracującymi w pasmach S i X.

W Centrum Kontroli Misji znajdą się 4 stanowiska operatorskie i zaawansowane oprogramowanie Terma Ground Segment Suite. System umożliwia prowadzenie pełnej kontroli nad satelitami, od planowania manewrów orbitalnych, po reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

Satelitarne ambicje WAT – od edukacji do operacji na orbicie

Budowa Segmentu Naziemnego trwała w latach 2024-2025 i była możliwa dzięki współpracy uczelni z renomowanymi partnerami z Polski i Europy, takimi jak KenBIT, Safran Data Systems, Leaf Space i Terma GmbH. WAT stanie się pierwszą polską instytucją akademicką posiadającą zdolność samodzielnego prowadzenia operacji satelitarnych.

Centrum będzie służyć nie tylko celom badawczym, lecz także szkoleniowym. Ma przygotowywać przyszłych operatorów systemów kosmicznych. Stacja naziemna WAT może w przyszłości zostać zintegrowana z szerszą krajową siecią komunikacji satelitarnej. Otwarcie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych może być przełomowe, jednak wszystko tak naprawdę zależy od budżetów i tego, jakie jednostki zostaną zaangażowane w jego prowadzenie. Jeśli projekt zostanie rozwinięty zgodnie z ambicjami uczelni, Polska może zyskać trwałe miejsce w europejskim ekosystemie operacji orbitalnych.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: WAT / X

Marcin Kusz 21.08.2025 21:08

