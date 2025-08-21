/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Polska otwiera centrum kontroli misji orbitalnych. To nasz przełom

Już w przyszły czwartek, 28 sierpnia, Wojskowa Akademia Techniczna oficjalnie otworzy Centrum Kontroli Misji Satelitarnych.

Marcin Kusz
WAT otworzy Centrum Kontroli Misji Satelitarnych
REKLAMA

W trakcie wydarzenia zaprezentowana zostanie infrastruktura Segmentu Naziemnego uczelni oraz odbędzie się połączenie na żywo z przelatującym nad Polską satelitą konstelacji Iceye. Może to być jeden z najważniejszych kroków w rozwoju krajowych kompetencji kosmicznych.

REKLAMA

Technologia pod pełną kontrolą

Segment Naziemny WAT, który zostanie zaprezentowany podczas tego wydarzenia, to kompleksowa infrastruktura umożliwiająca obsługę misji satelitarnych o charakterze obserwacyjnym. W jego skład wchodzi m.in. antena Legion400 o średnicy 3,9 m, która będzie osłonięta kopułą chroniącą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. To dzięki niej możliwe jest prowadzenie stabilnych połączeń z satelitami pracującymi w pasmach S i X.

W Centrum Kontroli Misji znajdą się 4 stanowiska operatorskie i zaawansowane oprogramowanie Terma Ground Segment Suite. System umożliwia prowadzenie pełnej kontroli nad satelitami, od planowania manewrów orbitalnych, po reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

Satelitarne ambicje WAT – od edukacji do operacji na orbicie

Budowa Segmentu Naziemnego trwała w latach 2024-2025 i była możliwa dzięki współpracy uczelni z renomowanymi partnerami z Polski i Europy, takimi jak KenBIT, Safran Data Systems, Leaf Space i Terma GmbH. WAT stanie się pierwszą polską instytucją akademicką posiadającą zdolność samodzielnego prowadzenia operacji satelitarnych.

Zobacz także:

REKLAMA

Centrum będzie służyć nie tylko celom badawczym, lecz także szkoleniowym. Ma przygotowywać przyszłych operatorów systemów kosmicznych. Stacja naziemna WAT może w przyszłości zostać zintegrowana z szerszą krajową siecią komunikacji satelitarnej. Otwarcie Centrum Kontroli Misji Satelitarnych może być przełomowe, jednak wszystko tak naprawdę zależy od budżetów i tego, jakie jednostki zostaną zaangażowane w jego prowadzenie. Jeśli projekt zostanie rozwinięty zgodnie z ambicjami uczelni, Polska może zyskać trwałe miejsce w europejskim ekosystemie operacji orbitalnych.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: WAT / X

REKLAMA
Marcin Kusz
21.08.2025 21:08
Tagi: kosmodromministerstwo obrony narodowejWojsko
Najnowsze
20:22
Konsola Steam złapana w sieci. Zbyt mocna, by działała mobilnie
Aktualizacja: 2025-08-21T20:22:31+02:00
19:21
Twoją rozmowę z AI Muska może czytać każdy w sieci. Potężna wtopa
Aktualizacja: 2025-08-21T19:21:04+02:00
18:58
Vivo uderza w Apple Vision Pro. Widziałem gogle tańsze o połowę
Aktualizacja: 2025-08-21T18:58:05+02:00
18:45
Google Pixel 10 u polskich operatorów. Sprawdzam, gdzie najtaniej
Aktualizacja: 2025-08-21T18:45:43+02:00
17:55
Realme ma potwora z baterią 10000+ mAh. Smartfon zmieni rynek
Aktualizacja: 2025-08-21T17:55:40+02:00
17:22
Wybija czas Huawei Watch GT 6. Czekaj z zakupami, będzie tanio
Aktualizacja: 2025-08-21T17:22:28+02:00
16:58
Wypełnisz ankietę w rządowej apce, idziesz za darmo do lekarza. Takie czasy
Aktualizacja: 2025-08-21T16:58:35+02:00
16:12
Apple planuje mocną nowość w zegarkach. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-08-21T16:12:03+02:00
15:54
Samsung zwróci ci kasę, jeśli kupisz smartfon. Oszczędzam tak tysiaka
Aktualizacja: 2025-08-21T15:54:17+02:00
15:44
Asystent Google już tylko w sercu. Google usuwa go z naszych domów
Aktualizacja: 2025-08-21T15:44:30+02:00
14:43
Tyle macie z tego AI w firmie. Piękny dowód owczego pędu po straty
Aktualizacja: 2025-08-21T14:43:54+02:00
14:20
Znaleźli sposób na lotniskową drożyznę. To wyłom w cenowym szantażu
Aktualizacja: 2025-08-21T14:20:21+02:00
13:50
Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie
Aktualizacja: 2025-08-21T13:50:41+02:00
12:55
Otworzysz Paczkomat samochodem. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-21T12:55:43+02:00
12:45
15 lat temu na skwerku we Wrocławiu nic się nie wydarzyło. I dlatego każdy o tym pamięta
Aktualizacja: 2025-08-21T12:45:45+02:00
11:38
Potrafisz się wysłowić? To skorzystasz z nowej funkcji w Zdjęciach Google
Aktualizacja: 2025-08-21T11:38:35+02:00
10:47
Ktoś powiedział stop szaleństwu Zuckerberga. Spalarnia pieniędzy działała pełną parą
Aktualizacja: 2025-08-21T10:47:06+02:00
10:02
Elektronika w szkolnej wyprawce. Praktyczne urządzenia dla ucznia
Aktualizacja: 2025-08-21T10:02:21+02:00
9:51
Koniec wiatraków i fotowoltaiki. "Czas głupoty dobiegł końca"
Aktualizacja: 2025-08-21T09:51:35+02:00
9:17
Samoloty przestaną latać, bo przeszkadzały. Uziemił je hałas
Aktualizacja: 2025-08-21T09:17:11+02:00
8:39
Smartfon Trumpa na nowej grafice. Koń by się uśmiał
Aktualizacja: 2025-08-21T08:39:20+02:00
8:00
NVIDIA tnie ceny kart graficznych GeForce. W Polsce też
Aktualizacja: 2025-08-21T08:00:08+02:00
7:12
Leciałem Ryanairem i ostrzegam. Obsługa wpadła w szał mierzenia bagażu
Aktualizacja: 2025-08-21T07:12:43+02:00
7:00
Samsung ulepszy Galaxy S25 Ultra. Potrzebna będzie tylko aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-21T07:00:00+02:00
6:13
Polska rakieta poleci w kosmos. Wiemy, co zabierze ze sobą Perun
Aktualizacja: 2025-08-21T06:13:00+02:00
6:09
Na kółkach przenieśli kościół, bo miejscowość się zapada. Ale szalona akcja
Aktualizacja: 2025-08-21T06:09:00+02:00
6:06
Odkryli nowy księżyc Urana. Ale maluszek
Aktualizacja: 2025-08-21T06:06:00+02:00
6:00
Polskie niebo będzie lepiej chronione. Nowe samoloty rozpoczną dyżury bojowe
Aktualizacja: 2025-08-21T06:00:00+02:00
21:00
Duma: hitem Gamescom jest polskie Valor Mortis o horrorze w armii Napoleona
Aktualizacja: 2025-08-20T21:00:04+02:00
20:20
Wszedłem do studia CANAL+ Sport. 5 rzeczy, które mnie zszokowały
Aktualizacja: 2025-08-20T20:20:45+02:00
19:00
Dino pozazdrościło Lidlowi i Biedronce. Łatwiej wyhaczysz promocje
Aktualizacja: 2025-08-20T19:00:01+02:00
18:00
Słuchawki ANC za 649 zł? Takie są Google Pixel Buds 2a
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Google Pixel Watch 4 - polska cena i wszystkie nowości. Apple Watch ma problem
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Składany Pixel 10 Pro Fold to petarda. Ale Polak zapłacze
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Pixel 10 Pro i Pro XL oficjalnie. Drogi, ale potężny
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
18:00
Oto Google Pixel 10. Pełna specyfikacja i polska cena
Aktualizacja: 2025-08-20T18:00:00+02:00
16:21
Ten telefon rośnie wraz z dzieckiem. I ma je chronić
Aktualizacja: 2025-08-20T16:21:38+02:00
15:40
Google przestraszył się Brukseli. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-20T15:40:42+02:00
15:02
Miał być hit, jest niewypał. Apple wywali z iPhone'a funkcję, którą się chwalił
Aktualizacja: 2025-08-20T15:02:44+02:00
14:31
Koniec z szukaniem kasy. Łatwiej zapłacisz w polskich urzędach
Aktualizacja: 2025-08-20T14:31:49+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA