Czas budować nad Wisłą kosmodrom. ESA właśnie sypnęła kasą na polską rakietę

Choć Perun jest pomyślany tak, aby zapewnić mu mobilność, to czas chyba pomyśleć o czymś więcej. Jeśli będziemy mieli własne rakiety, to powinniśmy mieć także własny kosmodrom i poligon rakietowy (póki co SpaceForest korzysta z poligonu wojskowego w Ustce). Czy to marzenie może stać się kiedyś faktem?