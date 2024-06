Jak dostarczać tlen astronautom? Polacy mają świetny pomysł

Te małe organizmy to prawdziwe fabryki potrafiące przetwarzać nawet glebę na Księżycu i Marsie. Obecnie prowadzone są już badania nad użyciem mikroglonów do pozyskiwania minerałów z regolitu księżycowego i marsjańskiego, co może być kluczowe dla eksploracji i prowadzenia badań tych ciał niebieskich. Okazuje się jednak, że te organizmy można także wykorzystać na przykład do produkcji tlenu.