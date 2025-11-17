Polski Fiat 126p nowym Hot Wheelsem. Zmiażdżył konkurencję

Ładowanie...

Małe metalowe samochodziki przeżywają obecnie mały renesans. Zabawki, które wielu kojarzy głównie z dzieciństwem, ponownie stały się obiektem pożądania, ale tym razem głównie dorosłych. W mediach społecznościowych grupy kolekcjonerskie pękają w szwach, a weekendowe polowania na nowe modele w supermarketach stały się niemal sportem. Dorośli kolekcjonerzy z pasją poszukują nie tylko modeli z głównej linii, ale przede wszystkim limitowanych serii, takich jak Treasure Hunt (TH) czy znacznie rzadszych Super Treasure Hunt (STH).

Ten odradzający się boom napędza rynek, który jest znacznie głębszy, niż mogłoby się wydawać. Poza modelami dostępnymi za kilka złotych w sklepach, istnieje potężny świat kolekcjonerski. Mattel zaspokaja ten popyt poprzez Hot Wheels Premium oraz, co najważniejsze, elitarny Red Line Club (RLC). Jest to płatny klub członkowski dla najbardziej zagorzałych fanów, oferujący dostęp do ekskluzywnych, limitowanych modeli o znacznie wyższej szczegółowości, często z metalowym podwoziem, gumowymi oponami i specjalnymi lakierami.

REKLAMA

Czym jest Hot Wheels Legends Tour?

Jednak istnieje jeden, wyjątkowy sposób, aby to nie kolekcjoner kupił auto, ale aby jego własny, prawdziwy samochód trafił do globalnej sprzedaży jako model Hot Wheels. Służy temu coroczny konkurs Hot Wheels Legends Tour.

To ogólnoświatowe poszukiwania najbardziej oryginalnego, kreatywnego i najlepiej oddającego ducha garażu zmodyfikowanego pojazdu. Proces jest wieloetapowy: tysiące konstruktorów zgłasza swoje auta do krajowych eliminacji. Zwycięzcy regionalni przechodzą do finałów kontynentalnych, a ich zwycięzcy walczą w wielkim finale.

Nagrodą główną jest uwiecznienie zwycięskiego pojazdu jako odlewu w skali 1:64 i włączenie go do regularnej linii Hot Wheels, sprzedawanej na całym świecie.

Zwycięzca Hot Wheels Legends Tour 2025: Paweł Czarnecki i FIAT Delta XS

Właśnie poznaliśmy zwycięzcę edycji 2025. Został nim Paweł Czarnecki z Polski, a jego projektem jest rajdowy FIAT 126B (znany u nas jako 126p Bis). Projekt o nazwie Delta XS najpierw wygrał polski finał, następnie finał regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), by ostatecznie 15 listopada zostać ukoronowanym podczas wirtualnego Globalnego Wielkiego Finału.

Zwycięski Fiat to ucieleśnienie garażowego ducha, którego poszukiwali sędziowie. Paweł Czarnecki poświęcił na jego budowę ponad 2500 godzin pracy fizycznej oraz dodatkowe 800 godzin na projektowanie i drukowanie komponentów w 3D.

Idea była prosta: stworzyć auto, które wyglądałoby, jakby Polska organizowała w latach 80. własne rajdy Grupy B w Karpatach. Ten Fiat to odpowiedź na pytanie, jak mógłby wyglądać taki potwór.

Choć z zewnątrz przypomina Malucha, pod karoserią to zupełnie inna maszyna. Auto jest małe, ale potężne. Oryginalny silnik zastąpiono jednostką 1.4 Turbo z Fiata Uno, którą umieszczono centralnie (za fotelami kierowcy i pasażera).

Po modyfikacjach, m.in. przy użyciu turbosprężarki z Nissana 200SX GT28, silnik generuje około 200 koni mechanicznych.

Modyfikacje nadwozia są równie ekstremalne. Samochód został poszerzony aż o 47 cm, aby poprawić stabilność i zmieścić szerokie opony na felgach HTN Motorsport. Wiele detali to maestria kreatywności.

Konkurencja? Była spora

Konkurencja w 2025 r. była wyjątkowo silna. W tym roku Mattel wprowadził nowy, trzyetapowy proces finałowy. Regionalni mistrzowie z USA, regionu EMEA (który wygrał Paweł) oraz Ameryki Łacińskiej (LATAM) zmierzyli się w ścisłym finale.

Polski projekt pokonał dwóch pozostałych finalistów. Byli nimi Clint DeVine ze Stanów Zjednoczonych, który zaprezentował Chevroleta S10 z 1990 r. z charakterystyczną patyną i zabudową w stylu westernowym, oraz Jesus Daniel Payan Gastelum z Meksyku, który zgłosił VW Beetle (Garbusa) przerobionego na potężnego pick-upa off-road z 37-calowymi oponami.

Kiedy model Malucha, Fiata 126p Delta XS trafi do sklepów?

Najważniejsze pytanie dla kolekcjonerów brzmi: kiedy model Fiata 126p Delta XS trafi na półki sklepowe? Oficjalnie Mattel (właściciele Hot Wheels) nie podaje żadnych dat, jednak proces przekształcenia prawdziwego auta w model w skali 1:64 jest czasochłonny.

Zespół projektantów Hot Wheels, w tym kluczowi designerzy jak Bryan Benedict i Craig Callum, musi teraz przenieść projekt do świata cyfrowego, zaprojektować odlew i zaplanować produkcję.

Bazując na doświadczeniach z poprzednimi zwycięzcami, proces ten trwa zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy. Dla przykładu, zwycięzca z 2023 r. (Mazda MX-5 Chimera) trafił do sprzedaży w 2025 r. Oznacza to, że Fiata Pawła Czarneckiego powinniśmy realistycznie wypatrywać w sklepach najwcześniej w 2026 r. lub nawet w 2027 r.

REKLAMA

Przeczytaj więcej o Hot Wheelsach:

REKLAMA

Oliwier Nytko 17.11.2025 07:00

Ładowanie...