REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

OpenAI ma model dla wojska. W USA już z niego korzystają

Po latach dystansowania się od zastosowań militarnych OpenAI się ugięło. Firma stworzyła nowy model AI, który może działać całkowicie offline. Pentagon już testuje go w warunkach bojowych.

Marcin Kusz
Armia USA testuje AI bez chmury. Rewolucja w wojsku
REKLAMA

Nowe modele OpenAI o nazwach gpt-oss-120b i gpt-oss-20b to pierwsze od lat narzędzia tej firmy, które można uruchamiać lokalnie – bez dostępu do chmury, bez połączenia z siecią, bez konieczności logowania. Dzięki temu armia USA może je instalować na zamkniętych serwerach wrażliwych systemów wojskowych, gdzie jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym jest zabroniony. To tzw. środowisko air-gapped. Oznacza to, że jest całkowicie odizolowane od internetu.

Taki model może działać na pokładzie drona, w komputerze satelity lub w systemie analitycznym na polu bitwy. W razie konfliktu lub ataku cybernetycznego, który odcina łączność, tego typu AI nadal może działać – przewidywać, wspierać decyzje i tłumaczyć dokumenty bez dostępu do chmury.

REKLAMA

Armia USA już testuje nowe modele

Zainteresowanie Pentagonu było niemal natychmiastowe. Agencje wojskowe podpisały roczne kontrakty na rozwój zastosowań modeli generatywnych ze wszystkimi najważniejszymi firmami: OpenAI, xAI Elona Muska, Anthropic i Google. Każda z firm ma opracować własny zestaw narzędzi dopasowanych do konkretnych potrzeb – od systemów doradczych po automatyczne tłumaczenie danych wywiadowczych.

Nowy model OpenAI trafił już m.in. do firmy EdgeRunner AI, która buduje osobistego asystenta AI dla żołnierzy i analityków wojskowych. Po dostrojeniu go na podstawie dokumentów armii USA, system osiągnął wydajność wystarczającą do rozpoczęcia testów przez U.S Army i Siły Powietrzne. Celem jest stworzenie asystenta, który może działać niezależnie od sieci i jednocześnie zachować pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Nowe możliwości, ale i spore wyzwania

Mimo dużego entuzjazmu nowa technologia ma też swoje ograniczenia. Modele OpenAI w obecnej wersji przetwarzają tylko tekst – nie potrafią analizować obrazów, dźwięku czy wideo, które są niezbędne np. w systemach rozpoznawania celów. W sytuacjach, gdzie potrzeba wszechstronności, armia nadal musi korzystać z rozwiązań Google czy Meta. Kolejnym problemem są halucynacje, czyli przypadki, gdy system zmyśla odpowiedzi lub błędnie interpretuje dane. To ryzyko, którego wojsko nie może zignorować. Właśnie dlatego modele OpenAI nie są jeszcze powszechnie wdrożone, lecz testowane w warunkach kontrolowanych.

Jak czytamy na łamach WIRED, jeszcze rok temu firma OpenAI zakazywała używania swoich narzędzi w zastosowaniach wojskowych. Decyzja o udostępnieniu modelu open-weight jest znaczącym krokiem w zupełnie innym kierunku. Dzięki temu OpenAI może omijać formalne kontrakty i pozostawać w cieniu, gdy modele są używane w kontrowersyjnych projektach.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Takie otwarcie pozwala firmie zaistnieć w sektorach, które wcześniej były poza jej zasięgiem – od bezpieczeństwa państwowego po medycynę i badania naukowe wymagające pełnej kontroli nad przetwarzaniem danych. Wygląda na to, że wchodzimy w nową erę, gdzie AI będzie tłumaczyć tajne dokumenty, analizować komunikację wroga, wspierać decyzje na froncie i zarządzać logistyką w czasie rzeczywistym. To wszystko bez kontaktu z internetem, w pełni lokalnie i z pełną kontrolą nad danymi.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: TY Lim / Shutterstock.com

REKLAMA
Marcin Kusz
17.11.2025 06:19
Tagi: ChatGPTOpenAIpentagonSztuczna inteligencja (AI)USAWojsko
Najnowsze
6:15
Leki będą w nas pływać. "To przyszłość medycyny"
Aktualizacja: 2025-11-17T06:15:00+01:00
6:00
Budujemy własny komputer Steam. Ile to będzie kosztować?
Aktualizacja: 2025-11-17T06:00:00+01:00
19:15
Lotnisko postawiło kontener. Pasażerowie drwią: "przecież ze starą drukarką nie lecę"
Aktualizacja: 2025-11-16T19:15:00+01:00
18:45
To nic, że chcą nas oszukać. Gorzej, że nas nie słuchają
Aktualizacja: 2025-11-16T18:45:00+01:00
17:37
Cristiano Ronaldo sprzedaje hot-doga. Tak realizujemy fantazję o sprawiedliwości
Aktualizacja: 2025-11-16T17:37:57+01:00
16:10
Pentagon z własnym Amazonem dla łowców dronów. "Będzie nawet sekcja komentarzy"
Aktualizacja: 2025-11-16T16:10:00+01:00
16:00
Polska armia robi historyczny krok. Pomaga nam Elon Musk
Aktualizacja: 2025-11-16T16:00:00+01:00
13:30
Amerykański Stratofortress krąży nad Europą. “Próba uderzeniowa na Wschód”
Aktualizacja: 2025-11-16T13:30:00+01:00
11:01
Kometa 3I/Atlas z kolejną - 12 już - anomalią. NASA opublikuje szczegółowe zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-16T11:01:35+01:00
7:50
mObywatelowi brakuje tylko jednej rzeczy. Mają ją w USA
Aktualizacja: 2025-11-16T07:50:00+01:00
7:40
Skończą się koncerty autobusowych DJ-ów. Miasto w końcu mówi dość
Aktualizacja: 2025-11-16T07:40:00+01:00
7:30
Wolność aplikacji na Androida uratowana. Google ustąpił
Aktualizacja: 2025-11-16T07:30:00+01:00
7:22
ChatGPT nie potrafi mówić "nie". To gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-11-16T07:22:00+01:00
7:11
Potrzeba ratowników dla kosmonautów. Grozi im tragedia
Aktualizacja: 2025-11-16T07:11:00+01:00
7:01
Tanie granie, ale z dubbingiem? Czekam na polskie PlayStation
Aktualizacja: 2025-11-16T07:01:00+01:00
19:06
mObywatel czeka kolejna zmiana. Emeryci ją pokochają
Aktualizacja: 2025-11-15T19:06:31+01:00
16:50
Człowiek spadający przez Słońce. To nie fotomontaż, to zdjęcie dekady
Aktualizacja: 2025-11-15T16:50:00+01:00
16:40
iPhone w Europie coraz lepszy. Mamy dane, których reszta świata zazdrości
Aktualizacja: 2025-11-15T16:40:00+01:00
16:30
Dramat na orbicie. Chińscy taikonauci w pułapce kosmosu
Aktualizacja: 2025-11-15T16:30:00+01:00
16:20
Elon Musk z alternatywą dla WhatsAppa. Dziękuję, nie skorzystam
Aktualizacja: 2025-11-15T16:20:00+01:00
16:10
Nowy Xbox to sprzedażowy hit. To wcale nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-15T16:10:00+01:00
16:00
Nowe Call of Duty to ponury żart. I nie chodzi o gust
Aktualizacja: 2025-11-15T16:00:00+01:00
11:32
W śledzeniu 3I/ATLAS pomagają Marsjanie. To próba generalna dla obrony planetarnej 
Aktualizacja: 2025-11-15T11:32:37+01:00
7:51
MacBook Pro (2025) z Apple M5 - test. Najpotężniejszy z najtańszych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:51:00+01:00
7:40
Kontrolerzy biletów jak policjanci. Coraz mniej mi się to podoba
Aktualizacja: 2025-11-15T07:40:00+01:00
7:30
Zrobiłem ranking 6 smartfonowych potworów do gier. Mogłem od razu dać koronę OnePlusowi 15
Aktualizacja: 2025-11-15T07:30:00+01:00
7:20
Zrobią paliwo z wody i słońca. Koniec z tankowaniem rakiet na Ziemi
Aktualizacja: 2025-11-15T07:20:00+01:00
7:10
Zeszli pod Arktykę. Szukają dowodów na istnienie obcych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:10:00+01:00
7:00
iPhone Air 2 z dwoma aparatami? Wolałbym drugie pół telefonu
Aktualizacja: 2025-11-15T07:00:00+01:00
21:35
A w nosie mam już te WhatsAppy. Wystarczą mi SMS-y i iMessage
Aktualizacja: 2025-11-14T21:35:01+01:00
21:01
Tak śmiecimy, że stawiają bariery na rzekach. Przykro patrzeć
Aktualizacja: 2025-11-14T21:01:16+01:00
20:34
Play miażdży rynek nową ofertą. Sprawdziliśmy, czy ktoś go przebija
Aktualizacja: 2025-11-14T20:34:54+01:00
20:06
Nasza zbrojeniówka idzie po zagraniczne fabryki. "To ustawi nas na lata"
Aktualizacja: 2025-11-14T20:06:15+01:00
19:30
Deweloperzy ratują miasta. A ja pytam: po co nam politycy?
Aktualizacja: 2025-11-14T19:30:45+01:00
18:53
Nikt nie chce iPhone'a 16e. I szczerze, trudno się dziwić
Aktualizacja: 2025-11-14T18:53:20+01:00
18:38
Były dobre, teraz są dobre i tanie. Dreame odpaliło wyprzedaż na roboty sprzątające
Aktualizacja: 2025-11-14T18:38:24+01:00
17:42
Największy bank w Polsce zapowiada kłopoty z apką. Wyjmuj gotówkę
Aktualizacja: 2025-11-14T17:42:38+01:00
16:44
mObywatel z kluczową usługą dla kierowców. Ale to będzie dobre
Aktualizacja: 2025-11-14T16:44:06+01:00
16:13
Satelity szpiegowskie dla Polski na stole. I tak, to światowa czołówka
Aktualizacja: 2025-11-14T16:13:26+01:00
15:42
Dostaliśmy niezwykle ważną dostawę czołgów. A to dopiero rozgrzewka
Aktualizacja: 2025-11-14T15:42:27+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA