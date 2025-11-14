REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Zabawki z AI to hit, ale nie dawaj ich dziecku. "Uczą zabaw z nożem"

Zabawki ze sztuczną inteligencją brzmią jak naturalny krok naprzód w czynieniu całego świata AI-centrycznym. Jednak jak wynika z najnowszego raportu, póki co są one niczym więcej jak zagrożeniem dla dzieci. No chyba, że ktoś chce uczyć dziecko obsługi zapałek z pomocą interaktywnej lalki.

Malwina Kuśmierek
Zabawki AI zagrożenia
REKLAMA

AI zawitała już do telewizorów, lodówek, aplikacji bankowych a nawet zakupów spożywczych. Dlatego naturalnym wręcz krokiem wydaje się zaimplementowanie jej w interaktywnych zabawkach dla dzieci. Choć jestem w stanie dostrzec zalety takiego rozwiązania - choćby w zabawkach imitujących zwierzęta - to póki co mój optymizm zabijany jest przez raport pokazujący, jak bardzo nieprzewidywalnie potrafią zachowywać się modele językowe zamknięte w pluszakach i robotach dla najmłodszych.

REKLAMA

Zabawki z AI to najgorszy prezent sezonu

Najnowsze badania organizacji konsumenckiej USPIRG pokazują, że generatywna AI używana w zabawkach potrafi bez trudu wymknąć się spod kontroli. Na potrzeby corocznego raportu "Trouble in Toyland", członkowie organizacji pochylili się - pośród innych produktów - nad kilkoma zabawkami reklamowanymi jako "zintegrowane z AI", dostępnymi na rynku amerykańskim. Podczas dłuższych rozmów - takich, jakie dzieci prowadzą w trakcie swobodnej zabawy - wszystkie testowane przez USPRIG urządzenia stopniowo traciły czujność. Zabawki, które początkowo sprawiały wrażenie bezpiecznych i dobrze zabezpieczonych, po kilkunastu minutach zaczynały udzielać odpowiedzi, których żaden rodzic nie chciałby usłyszeć z głośnika w pluszowym misiu.

Organizacja przytoczyła przykład zabawki, która po kilkudziesięciu minutach powiedziała testującemu, gdzie znaleźć noże w kuchni i jak krok po kroku zapalić zapałkę. Inna, domyślnie korzystająca z popularnego modelu GPT-4o, potrafiła wejść w rozmowy o tematyce seksualnej, absolutnie nieprzeznaczone dla dzieci.

Według członków organizacji, tego typu sytuacje to nie abstrakcyjne błędy algorytmu ani rzadkie wypadki przy pracy. W trakcie dłuższej interakcji modele językowe zaczynają popadać w stan, który specjaliści określają jako "psychozy AI" - utraty spójności i stabilności działania będącej wynikiem ciągłości rozmowy z chatbotem. Ta z kolei prowadzi do generowania treści nieadekwatnych, ryzykownych, a czasem wręcz niebezpiecznych. W świecie dorosłych psychoza AI prowadzi do puszczenia hamulców i tendencji bota do coraz śmielszych rozmów na tematy kontrowersyjne, takie jak choćby teorie spiskowe czy porady medyczne. W przypadku dzieci problem jest jeszcze poważniejszy, bo najmłodsi nie posiadają doświadczenia życiowego i nie dysponują narzędziami, które pozwoliłyby im trafnie zakończyć interakcje, gdy zabawce odjedzie pociąg razem z peronem.

Nie mniej alarmujące są wnioski dotyczące samej konstrukcji tych urządzeń. USPRIG stwierdziło, że większość analizowanych zabawek nasłuchuje dzieci bez przerwy lub przez długi okres czasu po wypowiedzeniu słowa-klucz, specyficznego dla różnego typu zabawek. Zabawki nagrania głosu, a niektóre - jak wykazały testy - reagują nawet na rozmowy prowadzone w otoczeniu dziecka. Ich zdaniem te dane w niewłaściwych rękach mogą posłużyć do stworzenia syntetycznej wersji głosu dziecka.

Zabawki z AI i media społecznościowe dzieli znacznie mniej niż myślisz

Zagrożenia nie ograniczają się jednak tylko do treści. W rozmowie z badaczami niektóre zabawki próbowały zatrzymywać użytkowników, gdy ci deklarowali chęć zakończenia zabawy - tworząc emocjonalną zależność typową dla systemów projektowanych w duchu "engagement by design". To zupełnie nowy rodzaj ryzyka: zabawka, która wciąga, nie dlatego że świeci i gra, lecz dlatego że wykorzystuje psychologiczne mechanizmy rodem z aplikacji społecznościowych.

Niepokój członków organizacji budzi też tempo, w jakim branża zabawkarska wdraża generatywną AI. W tym roku Mattel ogłosił współpracę z OpenAI, a mniejsze firmy masowo korzystają z gotowych modeli, których producenci sami nie rekomendują dzieciom. Zabawki oznaczane jako odpowiednie dla dzieci w wieku 3-12 lat oparte są na tej samej technologii, która w wersji dla dorosłych wciąż ma problemy z halucynacjami, stabilnością i zabezpieczeniami przed generowaniem niebezpiecznych treści.

Europejscy regulatorzy dopiero zaczynają przyglądać się tej kategorii produktów. A powinni - bo w przeciwieństwie do klasycznych zagrożeń, takich jak toksyczne materiały czy małe elementy, ryzyka związane z AI mogą mieć skutki odroczone o dekadę. Dopiero pierwsze pokolenie wychowujące się na "przyjaciołach z AI" pokaże, jak stała interakcja z modelem językowym wpływa na rozwój emocjonalny, językowy i społeczny.

W tym wszystkim rodzice zostają sami, skazani na marketingowe obietnice "inteligentnych kompanów zabawy" i brak jednoznacznych regulacji. Nie da się ukryć AI, że może pewnego dnia pozwolić tworzyć mądrzejsze, bardziej empatyczne zabawki - takie, które prawdziwie uczą, wspierają i rozwijają. Ale dziś, gdy nawet najlepsze modele potrafią w ciągu kilkunastu minut zamienić zwykłą zabawę w instruktaż obchodzenia się z zapałkami, trudno traktować te deklaracje poważnie.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
14.11.2025 09:57
Tagi: dzieciSztuczna inteligencja (AI)zabawki
Najnowsze
9:45
Walczą o drugą elektrownię jądrową w Polsce. "Wybór między mamą a tatą"
Aktualizacja: 2025-11-14T09:45:09+01:00
7:59
ChatGPT jak Messenger. Od teraz bzdur nie będziesz generować samotnie
Aktualizacja: 2025-11-14T07:59:21+01:00
7:42
Tesla idzie w Apple’a. Pikująca sprzedaż złamała Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-14T07:42:15+01:00
7:29
Red Dead Redemption na telefony. Netflix tym rozbił bank
Aktualizacja: 2025-11-14T07:29:35+01:00
6:31
Odkryto największy współczesny krater na Ziemi. Rozmiar powala
Aktualizacja: 2025-11-14T06:31:33+01:00
6:30
Stworzyli silnik, który działa bez paliwa. "Wystarczy zimno kosmosu"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:45+01:00
6:30
Na Marsie odkryto jaskinie, które stworzyła woda. To przełom
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:06+01:00
6:21
Będziemy pić nie z plastiku, a z grzyba. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-14T06:21:00+01:00
6:11
Odkryli robaki z dwoma głowami. "Przyroda właśnie złamała własne zasady"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:11:00+01:00
21:53
Czarna dziura, której nie powinno być. Odkryto, jak to możliwe
Aktualizacja: 2025-11-13T21:53:24+01:00
21:29
Google odpala potężną nowość. Zakupy już nie będą takie same
Aktualizacja: 2025-11-13T21:29:22+01:00
21:01
Asus ostrzega: laptopy mocno podrożeją. Winny jest jeden
Aktualizacja: 2025-11-13T21:01:36+01:00
20:36
Ksiądz publikuje zdjęcia śmiecących. "Cyfrowe piętnowanie"
Aktualizacja: 2025-11-13T20:36:58+01:00
20:16
Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał
Aktualizacja: 2025-11-13T20:16:31+01:00
19:44
Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe
Aktualizacja: 2025-11-13T19:44:52+01:00
19:15
Metro w centrum Warszawy wyłączone. Ogromne utrudnienie, ale konieczne
Aktualizacja: 2025-11-13T19:15:40+01:00
18:40
Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"
Aktualizacja: 2025-11-13T18:40:54+01:00
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
16:20
Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system
Aktualizacja: 2025-11-13T16:20:22+01:00
15:44
Ten robot sam muruje ściany. Oto jak działa
Aktualizacja: 2025-11-13T15:44:17+01:00
15:33
OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc
Aktualizacja: 2025-11-13T15:33:44+01:00
13:54
iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz
Aktualizacja: 2025-11-13T13:54:46+01:00
13:21
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
Aktualizacja: 2025-11-13T13:21:08+01:00
10:52
Wchodzą kary za drony. 4000 zł piechotą nie chodzi i tłumaczę, jak tego uniknąć
Aktualizacja: 2025-11-13T10:52:47+01:00
10:50
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy
Aktualizacja: 2025-11-13T10:50:16+01:00
10:20
Kometa 3I/Atlas rozpadła się na części. Są zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-13T10:20:48+01:00
9:34
Śmietniki jak twierdze. Nawet to musimy sobie utrudniać
Aktualizacja: 2025-11-13T09:34:00+01:00
8:51
Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów
Aktualizacja: 2025-11-13T08:51:05+01:00
8:00
Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór
Aktualizacja: 2025-11-13T08:00:09+01:00
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA