Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor

Po nieco ponad trzech miesiącach od premiery, OpenAI wydało pierwszą większą aktualizację dla wydanego w sierpniu modelu GPT-5. Zgodnie z deklaracjami firmy, GPT 5.1 jest "cieplejszy, inteligentniejszy i lepszy w stosowaniu się do instrukcji użytkownika", a przy tym bardziej rozmowny i lepiej przystosowany do indywidualnych preferencji użytkownika.

OpenAI udostępnia GPT 5.1

OpenAI na swoim blogu podkreśla, że głównym kierunkiem zmian w GPT-5.1 było poprawienie jakości rozmowy. GPT-5.1 Instant, domyślny wariant AI w ChatGPT, ma od teraz domyślnie brzmieć bardziej naturalnie i swobodnie. Model lepiej rozumie polecenia i częściej odpowiada wprost na pytanie, zamiast wymijająco rozbijać odpowiedzi na długie listy.

Firma po raz pierwszy wprowadza też tzw. adaptacyjne rozumowanie, czyli mechanizm, dzięki któremu model sam decyduje, czy "zastanowić się dłużej", zanim udzieli bardziej złożonej odpowiedzi. Ma to przełożyć się na dokładniejsze wyniki w zadaniach wymagających precyzyjnego myślenia - od matematyki po analizę kodu programistycznego.

Drugi wariant, GPT 5.1 Thinking, koncentruje się na zadaniach wymagających zaawansowanego rozumowania i wieloetapowej analizy. W porównaniu z wersją z sierpnia działa bardziej dynamicznie - skraca czas odpowiedzi przy prostych poleceniach, a wydłuża go wtedy, gdy użytkownik oczekuje szczegółowej analizy. Jednocześnie jego wypowiedzi mają zawierać mniej żargonu, co - według OpenAI - czyni model bardziej przystępnym również dla osób, które na co dzień nie zajmują się daną dziedziną. Zmiany wprowadzono także w warstwie językowej: Thinking ma brzmieć cieplej i bardziej empatycznie, co do tej pory nie było charakterystyczne dla najbardziej "zaawansowanych" modeli.

Premiera GPT-5 była średnio udana:

Aktualizacja GPT 5.1 idzie w parze z szerszą przebudową podejścia firmy do personalizacji pracy z ChatGPT. Wraz z aktualizacją w ustawieniach chatbota się nowe warianty tonu - Professional, Candid i Quirky - uzupełniające dotychczasowe tryby Default, Friendly i Efficient. OpenAI eksperymentuje też z opcjami personalizacji dotyczącymi stylu wypowiedzi, m.in. jej zwięzłości, ciepła czy liczby stosowanych emotikonów. Ustawienia te można zmieniać "w locie" - zmieniają się one natychmiast także w trwających rozmowach, co wcześniej nie było możliwe i wymagało rozpoczęcia nowej konwersacji.

GPT 5.1 jest już udostępniany użytkownikom planów Pro, Plus, Go i Business, a w najbliższych dniach będzie stopniowo aktywowany także dla osób korzystających z darmowych kont. Wersja API pojawi się jeszcze w tym tygodniu. Dotychczasowe modele GPT-5 pozostaną dostępne przez trzy miesiące w sekcji "legacy", aby umożliwić płynną migrację i porównanie zmian.

Malwina Kuśmierek 13.11.2025 07:40

